Como un “gran honor” describió el presidente de EE.UU., Donald Trump, la llamada que sostuvo con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, este miércoles, en lo que pareció calmar el fuego –al menos por ahora– de la retórica encendida que durante semanas intercambiaron ambos líderes. Las declaraciones y acusaciones cruzadas, marcadas por la presión de la Casa Blanca sobre Venezuela y el posterior ataque a Caracas que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro, tensaron la relación histórica entre Washington y Bogotá. Ahora Trump y Petro parecen haber extendido una especie rama de olivo que incluso abrió la posibilidad a una reunión posterior en EE.UU.
“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, escribió Trump en su red Truth Social. Y luego añadió que “el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los preparativos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C.”.
Por su parte, Petro señaló que el mensaje de Trump era “histórico”. Dirigiéndose a una multitud de personas en la Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá, el mandatario colombiano leyó el mensaje de su homólogo estadounidense. En medio de su intervención quiso aclarar: “Bueno, yo fui invitado a hablar con él (Trump). Y no dije que no”.
Petro había convocado a marchas en varias ciudades de Colombia este miércoles en rechazo a las amenazas previas del líder estadounidense sobre un posible ataque al país, similar al que lanzó contra Venezuela este sábado. Fue al finalizar la jornada de protestas en Bogotá, que el presidente colombiano dijo que pensaba dar un discurso "bastante duro", pero lo cambió después de la llamada con Trump, la cual se extendió por lo menos una hora.
En esa línea, añadió que le solicitó a su homólogo estadounidense que "se restablezcan las comunicaciones directas” entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y “presidentes", de ambas naciones. De acuerdo a Petro, también hablaron sobre narcotráfico y la situación en Venezuela. "Llegaron a convencer a Trump que yo era el rey de la fábrica de cocaína. (...) Trump no es bobo", añadió.
"Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra 'traquetos' (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos", dijo.
"Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia", completó en medio de ovaciones. También lamentó "la incomunicación con el Gobierno de Trump" desde que este inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025.
Al publicar el video de sus declaraciones en la red social X, el líder colombiano escribió un mensaje que pareció aludir a la posible reunión: “Hablaremos con Trump, de la Paz del Continente, de la soberanía, de un Pacto por la Vida basado en las energías limpias. Se puede descarbonizar la matriz de EE.UU. si se vuelve real el potencial de energías limpias de Suramérica”.
Primeros pasos para la reunión
Ambos jefes de Estado dejaron claro que los preparativos de la reunión aún están en sus primeras etapas, por lo que aún no se habla de una fecha exacta. Sin embargo, todavía hay un asunto que debería resolverse: la visa de Petro a EE.UU., que le fue revocada a finales de septiembre de 2025. Washington tomó esta determinación porque supuestamente el líder colombiano “instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia” en Nueva York, informó el Departamento de Estado en su momento.
La medida se anunció después de que Petro, durante su viaje a Nueva York para asistir en la Asamblea General de la ONU, participara en una manifestación en la que dijo: “Pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que no apunten sus armas contra el pueblo. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”.
También faltaría por establecer qué pasaría con las sanciones que EE.UU. le impuso a Petro en octubre alegando un supuesto fracaso de su administración en combatir el tráfico de drogas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó entonces en un comunicado que Petro "ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad".
"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia ha explotado al nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses", indicó Bessent. En su momento, el líder colombiano respondió señalando que su gobierno incautó más cocaína que en cualquier otro momento de la historia, contrario a las afirmaciones de Washington. "Lo que está haciendo el Tesoro de EE.UU. es una arbitrariedad típica de un régimen opresor", afirmó.
¿Relaciones tormentosas?
La relación entre Petro y Trump, desde que este último regresó al poder en enero de este año, ha sido de alta confrontación. Y ante el ataque a Venezuela de este sábado, el líder colombiano fue uno de los primeros en condenar los hechos. "Alerta todo el mundo han atacado a Venezuela", escribió en X poco después de las primeras explosiones. Y luego solicitó una reunión “de inmediato" de la OEA y la ONU para "establecer la legalidad internacional de la agresión" contra el país vecino.
“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”, añadió en otro menaje.
A lo que se suma que desde la incursión militar, Trump ha lanzado amenazas implícitas y explícitas sobre la posibilidad de tomar acciones similares en Colombia. Esta misma semana, el pasado 5 de enero, el presidente estadounidense afirmó que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma” y sostuvo que el país está gobernado por “un hombre enfermo”, en una referencia implícita a Petro.
“Colombia está muy enferma también, gobernada por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos. Y eso no lo va a estar haciendo por mucho tiempo”, señaló ante periodistas a bordo del Air Force One. Al ser consultado en ese momento sobre si estas declaraciones implicaban el posible despliegue de una operación de EE.UU. en Colombia, parecida a la de Venezuela, Trump respondió: “A mí me suena bien eso”.
Esta no fue la primera vez que Trump vinculó sin evidencia a Petro con supuestas actividades de producción de cocaína, acusaciones que el presidente colombiano ha negado reiteradamente. “Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer. Mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump”, afirmó el mandatario en la red social X ese día. “Así no se amenaza a un presidente latinoamericano”, insistió en respuesta a las declaraciones.
Petro propone a presidenta de Venezuela “diálogo mundial” para “estabilizar” Venezuela
Petro también informó este miércoles que le propuso a la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, un diálogo "mundial" para "estabilizar" al país latinoamericano tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.
Según dijo en sus declaraciones ante la marcha en Bogotá, Petro conversó con Rodríguez "hace dos días" para invitarla a Colombia y proponerle un diálogo con el objetivo de que "no se produzca" "violencia" en la sociedad venezolana.
"Hablé hace dos días con Delcy, la actual presidenta de Venezuela. La conozco desde el inicio de todo este proceso. La invité a Colombia", añadió refiriéndose a Rodríguez, quien asumió la presidencia de manera temporal este martes. “Y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca", completó Petro.