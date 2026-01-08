Como un “gran honor” describió el presidente de EE.UU., Donald Trump, la llamada que sostuvo con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, este miércoles, en lo que pareció calmar el fuego –al menos por ahora– de la retórica encendida que durante semanas intercambiaron ambos líderes. Las declaraciones y acusaciones cruzadas, marcadas por la presión de la Casa Blanca sobre Venezuela y el posterior ataque a Caracas que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro, tensaron la relación histórica entre Washington y Bogotá. Ahora Trump y Petro parecen haber extendido una especie rama de olivo que incluso abrió la posibilidad a una reunión posterior en EE.UU.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, escribió Trump en su red Truth Social. Y luego añadió que “el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los preparativos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C.”.

Por su parte, Petro señaló que el mensaje de Trump era “histórico”. Dirigiéndose a una multitud de personas en la Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá, el mandatario colombiano leyó el mensaje de su homólogo estadounidense. En medio de su intervención quiso aclarar: “Bueno, yo fui invitado a hablar con él (Trump). Y no dije que no”.

Petro había convocado a marchas en varias ciudades de Colombia este miércoles en rechazo a las amenazas previas del líder estadounidense sobre un posible ataque al país, similar al que lanzó contra Venezuela este sábado. Fue al finalizar la jornada de protestas en Bogotá, que el presidente colombiano dijo que pensaba dar un discurso "bastante duro", pero lo cambió después de la llamada con Trump, la cual se extendió por lo menos una hora.

En esa línea, añadió que le solicitó a su homólogo estadounidense que "se restablezcan las comunicaciones directas” entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y “presidentes", de ambas naciones. De acuerdo a Petro, también hablaron sobre narcotráfico y la situación en Venezuela. "Llegaron a convencer a Trump que yo era el rey de la fábrica de cocaína. (...) Trump no es bobo", añadió.

"Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra 'traquetos' (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos", dijo.

"Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia", completó en medio de ovaciones. También lamentó "la incomunicación con el Gobierno de Trump" desde que este inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025.

Al publicar el video de sus declaraciones en la red social X, el líder colombiano escribió un mensaje que pareció aludir a la posible reunión: “Hablaremos con Trump, de la Paz del Continente, de la soberanía, de un Pacto por la Vida basado en las energías limpias. Se puede descarbonizar la matriz de EE.UU. si se vuelve real el potencial de energías limpias de Suramérica”.

Primeros pasos para la reunión

Ambos jefes de Estado dejaron claro que los preparativos de la reunión aún están en sus primeras etapas, por lo que aún no se habla de una fecha exacta. Sin embargo, todavía hay un asunto que debería resolverse: la visa de Petro a EE.UU., que l e fue revocada a finales de septiembre de 2025 . Washington tomó esta determinación porque supuestamente el líder colombiano “instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia” en Nueva York, informó el Departamento de Estado en su momento.

La medida se anunció después de que Petro, durante su viaje a Nueva York para asistir en la Asamblea General de la ONU, participara en una manifestación en la que dijo: “Pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que no apunten sus armas contra el pueblo. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”.