La drástica reducción de la ayuda que logra ingresar a Gaza y los obstáculos administrativos impuestos a las ONG amenazan con agravar la crisis humanitaria en el enclave. Las restricciones israelíes ponen en riesgo incluso la continuidad de operaciones de organizaciones internacionales, como la estadounidense World Central Kitchen (WCK), que hasta ahora distribuía a los palestinos cerca de un millón de comidas gratuitas al día.

Según advirtió el miércoles la Oficina de Medios de Gaza, las restricciones podrían obligar a WCK a detener la distribución de alimentos en los próximos días. Además, agregó que la situación se debe a “serios obstáculos impuestos por Israel sobre el terreno”.

Según funcionarios del enclave, el número de camiones de la organización autorizados a ingresar diariamente con suministros cayó de 25 a apenas cinco, debilitando gravemente su capacidad operativa y amenazando la alimentación diaria de miles de personas.

Además, las autoridades señalaron presiones para que WCK compre materias primas dentro de Israel, en lugar de trabajar a partir de los suministros que estaban trasladando desde Egipto.

Este cambio no es menor: encarece los costos, altera la logística de la ayuda y crea nuevas barreras para mantener la continuidad de las operaciones. En un comunicado, la oficina pidió ser concientes de la dura situación en Gaza y subrayó que la raíz de la crisis radica en las restricciones impuestas por Israel.

La Oficina de Medios subrayó que la raíz de la crisis radica en las restricciones impuestas por Israel y advirtió que las limitaciones continuas podrían empujar a Gaza hacia una situación aún más crítica, responsabilizando a Israel de “restringir la ayuda humanitaria en violación del derecho internacional humanitario y de sus obligaciones hacia los civiles”.

Más barreras a la ayuda

Actualmente, WCK, organización sin fines de lucro con base en EE.UU., proporciona aproximadamente un millón de comidas diarias en Gaza, en medio de graves condiciones humanitarias y escasez de alimentos. La ONG aseguró que continuará distribuyendo alimentos mientras se puedan garantizar los suministros, pero advirtió que sus operaciones no podrían sostenerse indefinidamente sin un acceso humanitario seguro y constante desde Egipto.

Asimismo, recordó en un comunicado que varios de sus empleados murieron durante ataques israelíes previos y que en ocasiones se ha visto obligada a suspender operaciones debido a la prohibición de ingreso de camiones de ayuda.

La situación de WCK refleja un problema más amplio que afecta a toda la red de asistencia humanitaria en Gaza. Muchas ONG prestan servicios esenciales, como hospitales de campaña, distribución de alimentos, atención a niños con desnutrición severa y educación sobre los riesgos de artefactos explosivos sin detonar. Pero la reducción de camiones y las restricciones administrativas limitan gravemente su capacidad de respuesta y amenazan la asistencia a la población más vulnerable.

Decenas de ONG piden al Tribunal Supremo de Israel frenar su expulsión de Gaza

En este contexto, organizaciones humanitarias internacionales presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo de Israel para bloquear una decisión del gobierno israelí que obliga a 37 ONG a cesar sus actividades en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada si no cumplen nuevos requisitos administrativos. Entre las afectadas figuran Médicos Sin Fronteras (MSF), Consejo Noruego para los Refugiados, Oxfam y CARE.