Ministro turco Fidan descarta que ataques aéreos contra Irán puedan “colapsar” el gobierno
Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se producen mientras Irán y EE.UU. se preparan para la próxima ronda de diálogos en Omán. Ankara está en contacto con las dos partes para evitar una guerra regional.
Ankara insta a la diplomacia, mientras se reanudan las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Omán. / AA
hace 26 minutos

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, declaró durante una entrevista que potenciales ataques aéreos contra Irán no llevarían al colapso de ese gobierno, rechazando así las afirmaciones de que una acción militar podría provocar un cambio de régimen en Teherán.

"No, no colapsaría", declaró Fidan en una conversación en directo con la cadena CNN Turk este lunes, cuando se le preguntó si el gobierno iraní caería en caso de que llegara a ser atacado con el objetivo de derrocarlo.

"No quiero especular sobre ciertos escenarios en Irán, pero el régimen no cambiará mediante un ataque aéreo. Es una fantasía", afirmó.

Fidan añadió que, si bien una acción militar podría debilitar al Estado, no provocaría un cambio de régimen. "Lo que podría ocurrir es que el gobierno se debilite, el sistema se debilite y se vuelva incapaz de brindar servicios a la población. Entonces, el régimen actual podría optar por tomar decisiones mucho más radicales y tal vez intentar corregir la situación. Podría transformarse", señaló.

Maratón de diplomacia desde Ankara

Sus comentarios se produjeron mientras Irán y Estados Unidos se preparan para la próxima ronda de negociaciones nucleares, que se reanudó en Omán el pasado viernes tras una suspensión de casi ocho meses.

Enfatizando que las tensiones en torno a Teherán han dominado la agenda internacional, Fidan advirtió que la región no podría soportar otro conflicto.

"Nuestro presidente, Recep Tayyip Erdogan, también está mostrando la máxima sensibilidad en este asunto. Por lo tanto, queremos utilizar todos los medios disponibles para prevenir una posible guerra", recalcó.

El alto diplomático indicó que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, le había informado sobre las negociaciones, y señaló que Ankara también se ha mantenido en contacto con la parte estadounidense.

Si bien describió la situación como "difícil de resolver rápidamente", apuntó a la clara disposición de las partes a continuar las conversaciones. Afirmó que los llamados a "soluciones más creativas" han cobrado fuerza y ​​destacó la necesidad de alejarse de la "amenaza de guerra".

"Actualmente, no parece haber una amenaza de guerra inmediata", afirmó Fidan, añadiendo que se ha abierto la puerta a las negociaciones.

