El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, declaró durante una entrevista que potenciales ataques aéreos contra Irán no llevarían al colapso de ese gobierno, rechazando así las afirmaciones de que una acción militar podría provocar un cambio de régimen en Teherán.

"No, no colapsaría", declaró Fidan en una conversación en directo con la cadena CNN Turk este lunes, cuando se le preguntó si el gobierno iraní caería en caso de que llegara a ser atacado con el objetivo de derrocarlo.

"No quiero especular sobre ciertos escenarios en Irán, pero el régimen no cambiará mediante un ataque aéreo. Es una fantasía", afirmó.

Relacionado TRT Español - Irán envía a su jefe de seguridad a Omán antes de continuar las negociaciones nucleares con EE.UU.

Fidan añadió que, si bien una acción militar podría debilitar al Estado, no provocaría un cambio de régimen. "Lo que podría ocurrir es que el gobierno se debilite, el sistema se debilite y se vuelva incapaz de brindar servicios a la población. Entonces, el régimen actual podría optar por tomar decisiones mucho más radicales y tal vez intentar corregir la situación. Podría transformarse", señaló.

Maratón de diplomacia desde Ankara