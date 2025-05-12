Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrice en Oriente Medio este martes encontrará una región agitada en múltiples focos, donde la amenaza de una gran escalada no cede. La crisis más evidente y grave: la brutal ofensiva de Israel contra Gaza y el bloqueo con el que ha sometido a más de dos millones palestinos a una hambruna devastadora. Simultáneamente están las tensiones en Yemen con los hutíes, alimentadas por las bombas que Tel Aviv lanza indiscriminadamente también contra el Líbano y Siria. Y, por otro lado, aparecen también las negociaciones nucleares entre EE.UU. e Irán.

Sin embargo, públicamente se ha señalado que la gira de Trump, su primer viaje oficial desde que regresó a la Casa Blanca, se concentrará en temas económicos. En particular, su atención estará puesta en tres países con economías fuertes donde busca promover los intereses económicos de Washington mientras concreta acuerdos: Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

La primera escala será Arabia Saudí, un terreno familiar para Trump, ya que ese país fue su primera visita al exterior cuando asumió su primer mandato hace ocho años. Ahora regresa para negociar acuerdos multimillonarios, atraer inversiones en energía y reforzar la cooperación en seguridad. Riad ya se ha comprometido a invertir 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense en los próximos cuatro años, incluyendo compras de armamento y sistemas de defensa.

Trump también planea cerrar acuerdos en Qatar y Emiratos Árabes Unidos, donde se prevé que permanecerá hasta el 16 de mayo, por inversiones que alcanzarían millones y millones de dólares en sectores como inteligencia artificial, energía y manufactura.

A pesar de las declaradas intenciones de que sea un viaje diseñado para fortalecer la economía de EE.UU., será difícil que Trump evada abordar los temas clave que acontecen en la región. En este sentido, el exdiplomático sirio Bassam Barabandi dijo a TRT World que no es de sorprender que Trump haya elegido los países del Golfo para su primer viaje al exterior.

“Creo que la Casa Blanca se está centrando en los acuerdos comerciales y económicos, pero eso no significa que no pueda haber debates profundos sobre los temas clave; de lo contrario, nadie en la región está a salvo”, señaló.

Por su parte, James Jeffrey, exembajador de EE.UU. en varios países de Oriente Medio, indicó: “No subestimen el valor que Trump otorga a los negocios dentro de la política exterior estadounidense. Él buscará consolidar alianzas clave, dialogar con los principales Estados árabes”.

“Pero está también en contacto con los israelíes para avanzar en la cooperación con ellos. También para encontrar una solución en el tema nuclear iraní, y como podemos ver, se está impacientando con los israelíes, al igual que otros, en Gaza, por lo que intentará encontrar una solución. Y si los acuerdos comerciales son el incentivo que despierta su interés, que así sea”, añadió Jeffrey en diálogo con TRT World.

Sin escala en Israel

En la gira de Trump por Oriente Medio no figura un tradicional aliado de EE.UU. y el protagonista de uno de los desafíos más urgentes de la región: Israel.

El hecho de no incluirlo en esta visita ha reforzado la percepción de que Trump se está distanciando del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Esa impresión se intensificó la semana pasada, cuando el presidente anunció el fin de los ataques estadounidenses contra los hutíes en Yemen, luego de que estos aceptaran cesar sus ataques contra embarcaciones estadounidenses en el mar Rojo.

A esto se suma que el grupo palestino Hamás anunció el domingo que liberará al rehén israelí-estadounidense Idan Alexander como parte de los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en Gaza.

Hamás indicó que, como parte de los esfuerzos de los mediadores para lograr un alto el fuego, el grupo ha mantenido conversaciones con el gobierno estadounidense. La oficina de Netanyahu dijo que Estados Unidos informó a Israel de la intención de Hamás de liberar a Alexander como un gesto de buena voluntad hacia Washington y "sin condiciones ni intercambios".

Sin embargo, desde la administración estadounidense aseguran que la ausencia de Israel en la agenda no implica un “desaire” hacia Tel Aviv. “El viaje está enfocado en las oportunidades económicas. Ese es el objetivo”, declaró Mike Huckabee, embajador de EE.UU. en Israel, al Canal 12, este sábado. Además, desestimó como “muy injustas” las versiones que indican que Trump se alejó de Netanyahu y subrayó que ambos mantienen una “relación cordial y fuerte”.

De hecho, con este viaje Trump también buscaría que más países normalicen sus relaciones con Israel. Durante su primer mandato, impulsó los Acuerdos de Abraham, firmados por varias naciones árabes y ahora estaría interesado en incluir a Arabia Saudí Pero Riad ha sido claro: no habrá normalización sin avances concretos hacia un Estado palestino y el fin de la ofensiva en Gaza. Dos condiciones que el actual gobierno israelí difícilmente aceptará.