El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, destacó la importancia de Ankara en la diplomacia global, asegurando que tiene el potencial de resolver una serie de crisis internacionales.

Durante su intervención en el 4.º Foro Diplomático de Antalya este viernes, Fidan afirmó que Türkiye no solo está en el centro de las crisis y tensiones regionales, sino que también juega un papel clave en la búsqueda de soluciones.

“Türkiye es un país en el corazón de las crisis y en el centro de las tensiones, pero también está en el núcleo de las soluciones”, expresó.

El foro, que se celebra durante tres días en la ciudad sureña de Antalya, comenzó el viernes bajo el lema “Recuperar la diplomacia en un mundo fragmentado”.

El evento reúne a líderes globales, responsables políticos y expertos para abordar desafíos globales críticos, como las tensiones geopolíticas, la desigualdad, la violencia y el cambio climático, y explorar cómo la diplomacia puede restaurar la estabilidad y fomentar la cooperación internacional.

Situación humanitaria en Gaza

El ministro insistió en la necesidad urgente de un alto el fuego permanente en Gaza y recalcó que no es aceptable ningún plan que obligue a los palestinos a abandonar su patria.

“Rechazamos cualquier plan que obligue a los palestinos a abandonar su tierra”, declaró Fidan tras una reunión del Grupo de Contacto sobre Gaza celebrada en Antalya bajo el título “Solución de dos Estados y paz duradera en Oriente Medio”.

Más tarde ese mismo día, la reunión continuó en un “formato ampliado” con la participación de más países, indicó Fidan.

El ministro detalló que en las discusiones participaron cancilleres de Palestina, Arabia Saudí, Qatar, Egipto, Jordania, Bahréin e Indonesia, así como los secretarios generales de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y la Liga Árabe.

También asistieron representantes de Emiratos Árabes Unidos, China, Rusia, Irlanda, España, Noruega, Eslovenia, Nigeria y la Unión Europea.