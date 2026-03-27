Desde el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos han lanzado una guerra de agresión contra Irán, lo que ha llevado a Teherán a responder con oleadas de misiles y drones, y al cierre parcial del estrecho de Ormuz.

Más allá de los titulares inmediatos, las apuestas estratégicas, históricas y humanitarias más amplias exigen un análisis lúcido de lo que este conflicto significa para la región y el mundo.

Lejos del aluvión diario de actualizaciones tácticas, esta guerra revela los límites del poder militar, la fragilidad del orden global y el peso perdurable de la geografía y la historia.

Para comprender esta guerra, primero hay que entender la naturaleza del Estado al que se ataca. Irán no es una potencia marginal que pueda ser remodelada a voluntad, es un Estado fundacional: geográficamente vasto, históricamente continuo, culturalmente arraigado y estratégicamente resiliente. Sus montañas orientales son prácticamente inexpugnables.

Los territorios del norte, que dominan el mar Negro, están en gran medida fuera del alcance de los ataques aéreos israelíes y representan desafíos extremos para las incursiones terrestres, entre otras razones porque cualquier intento podría arriesgarse a arrastrar a Rusia directamente al conflicto.

Desde la antigüedad hasta el presente, estas regiones han resistido de manera constante cualquier intento de conquista.

La fuerza militar puede destruir infraestructuras, no puede reconstruir fácilmente la legitimidad ni borrar la memoria de una civilización.

El colapso de una ilusión de seguridad

La guerra actual también ha desmantelado suposiciones largamente sostenidas sobre la seguridad regional.

Durante décadas, la estabilidad del Golfo ha descansado sobre las garantías de EE.UU. Esta arquitectura comenzó durante la Guerra Irán-Iraq en los años 80, se expandió tras la Guerra del Golfo en los 90 y se consolidó después de la Guerra de Iraq en el nuevo milenio.

Hoy, ese sistema se encuentra sacudido.

Los Estados que albergan bases estadounidenses, antes percibidos como protegidos, ahora están siendo blanco de Irán precisamente debido a la presencia de estos activos militares.

Lo que fue diseñado como plataformas de disuasión se ha convertido en objetivos potenciales, mientras que los ataques iraníes también se han extendido a la infraestructura civil de los Estados del Golfo. La lógica del despliegue avanzado, concebida para garantizar la seguridad, ha intensificado en cambio la vulnerabilidad regional.

Ningún marco de seguridad sostenible para el Golfo puede emerger sin reconocer esta realidad.

Un orden duradero debe incluir a los principales actores de la región —Irán, Iraq, Türkiye, Egipto y Siria— como partes, no como objetos de la política de seguridad. Las potencias externas pueden ser garantes, pero no arquitectos.

A primera vista, este conflicto puede parecer regional en su alcance. En realidad, sus consecuencias son globales.

La economía mundial actual está profundamente interconectada. Las ondas de choque en los mercados energéticos, las cadenas de suministro y las redes financieras viajan más rápido que cualquier campaña militar.

A diferencia de los sistemas globales relativamente segmentados de principios del siglo XX, los mercados modernos operan bajo un principio casi dominó, en el que la perturbación en un nodo se propaga rápidamente a través del orden global.