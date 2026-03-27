Desde el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos han lanzado una guerra de agresión contra Irán, lo que ha llevado a Teherán a responder con oleadas de misiles y drones, y al cierre parcial del estrecho de Ormuz.
Más allá de los titulares inmediatos, las apuestas estratégicas, históricas y humanitarias más amplias exigen un análisis lúcido de lo que este conflicto significa para la región y el mundo.
Lejos del aluvión diario de actualizaciones tácticas, esta guerra revela los límites del poder militar, la fragilidad del orden global y el peso perdurable de la geografía y la historia.
Para comprender esta guerra, primero hay que entender la naturaleza del Estado al que se ataca. Irán no es una potencia marginal que pueda ser remodelada a voluntad, es un Estado fundacional: geográficamente vasto, históricamente continuo, culturalmente arraigado y estratégicamente resiliente. Sus montañas orientales son prácticamente inexpugnables.
Los territorios del norte, que dominan el mar Negro, están en gran medida fuera del alcance de los ataques aéreos israelíes y representan desafíos extremos para las incursiones terrestres, entre otras razones porque cualquier intento podría arriesgarse a arrastrar a Rusia directamente al conflicto.
Desde la antigüedad hasta el presente, estas regiones han resistido de manera constante cualquier intento de conquista.
La fuerza militar puede destruir infraestructuras, no puede reconstruir fácilmente la legitimidad ni borrar la memoria de una civilización.
El colapso de una ilusión de seguridad
La guerra actual también ha desmantelado suposiciones largamente sostenidas sobre la seguridad regional.
Durante décadas, la estabilidad del Golfo ha descansado sobre las garantías de EE.UU. Esta arquitectura comenzó durante la Guerra Irán-Iraq en los años 80, se expandió tras la Guerra del Golfo en los 90 y se consolidó después de la Guerra de Iraq en el nuevo milenio.
Hoy, ese sistema se encuentra sacudido.
Los Estados que albergan bases estadounidenses, antes percibidos como protegidos, ahora están siendo blanco de Irán precisamente debido a la presencia de estos activos militares.
Lo que fue diseñado como plataformas de disuasión se ha convertido en objetivos potenciales, mientras que los ataques iraníes también se han extendido a la infraestructura civil de los Estados del Golfo. La lógica del despliegue avanzado, concebida para garantizar la seguridad, ha intensificado en cambio la vulnerabilidad regional.
Ningún marco de seguridad sostenible para el Golfo puede emerger sin reconocer esta realidad.
Un orden duradero debe incluir a los principales actores de la región —Irán, Iraq, Türkiye, Egipto y Siria— como partes, no como objetos de la política de seguridad. Las potencias externas pueden ser garantes, pero no arquitectos.
A primera vista, este conflicto puede parecer regional en su alcance. En realidad, sus consecuencias son globales.
La economía mundial actual está profundamente interconectada. Las ondas de choque en los mercados energéticos, las cadenas de suministro y las redes financieras viajan más rápido que cualquier campaña militar.
A diferencia de los sistemas globales relativamente segmentados de principios del siglo XX, los mercados modernos operan bajo un principio casi dominó, en el que la perturbación en un nodo se propaga rápidamente a través del orden global.
La Primera y Segunda Guerra Mundial juntas resultaron en un costo humano estimado de alrededor de 120 millones de vidas, según evaluaciones históricas ampliamente citadas y alineadas con las Naciones Unidas.
Aquellas fueron catástrofes que transformaron los sistemas económicos y políticos, y sin embargo ocurrieron en un universo económico mucho menos interconectado.
Hoy, la economía global es mucho más vulnerable. Los efectos de una guerra en una región pueden paralizar el crecimiento, inflar los precios, perturbar la seguridad alimentaria y alimentar la inestabilidad geopolítica en cinco continentes.
Al mismo tiempo, la guerra revela un preocupante retroceso respecto a las normas jurídicas diseñadas para limitar los conflictos armados.
El derecho internacional humanitario moderno, plasmado de manera más notable en el Cuarto Convenio de Ginebra, fue elaborado en la estela de la Segunda Guerra Mundial.
De manera significativa, muchos de sus defensores más firmes fueron líderes militares que habían sido testigos del catastrófico costo humano de la guerra total y buscaron imponer límites éticos a su conducta.
Instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja desempeñaron un papel central en la codificación de estos principios, garantizando la protección de los civiles y regulando el comportamiento en tiempos de guerra.
Sin embargo, hoy ese legado jurídico y moral se encuentra bajo tensión. Los marcos normativos nacidos de las mayores tragedias de la humanidad corren el riesgo de convertirse ellos mismos en cadáveres de la contención.
El poder, el tiempo y la cuestión de la paz
En su esencia, esta guerra plantea preguntas fundamentales sobre el poder, el tiempo y la posibilidad de la paz.
La superioridad militar puede colocar el reloj en manos de Israel y Estados Unidos. Pueden dictar el ritmo de los ataques, la cadencia de la escalada y la coreografía de la destrucción.
Pero el tiempo, moldeado por la geografía, la profundidad histórica y la resiliencia social, permanece firmemente del lado de Irán.
La generación que soportó la devastación de la Segunda Guerra Mundial buscó frenar la guerra a través del derecho y el orden institucional.
Fueron, una vez más, los propios líderes militares —aquellos que habían sido testigos de primera mano de la devastación de la guerra total— quienes impulsaron marcos jurídicos como los Convenios de Ginebra, a menudo en contraste con liderazgos políticos que, aislados del campo de batalla, han impulsado en ocasiones guerras en contra del mejor criterio de quienes tenían la tarea de librarlas.
Quizás una nueva generación, especialmente dentro de los establecimientos militares de hoy, deba afirmar una vez más la necesidad de la contención allí donde el liderazgo político parece desanclado de la historia, del derecho o de las consecuencias.
Hasta entonces, el mundo corre el riesgo de repetir la historia, no meramente como tragedia, sino como catástrofe en una era mucho más interconectada y vulnerable que nunca antes.
Esta guerra puede colocar el reloj en manos de los Estados poderosos.
Pero el tiempo —profundo, perdurable y moldeado por la historia— pertenece, como siempre, a los pueblos y civilizaciones cuyas raíces no pueden ser arrancadas por misiles ni decretos políticos.