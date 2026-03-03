ESPAÑA
Trump amenaza con suspender comercio con España por negarle uso de bases militares para atacar Irán
Tras la negativa de Madrid a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para atacar a Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con cortar todo el comercio con España.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington. / Reuters
hace 17 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que suspenderá todo el comercio con España, después de que el país prohibiera a Washington usar las bases de Morón y Rota, en territorio español, para atacar a Irán. 

“Vamos a suspender todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Mertz. Añadió que pidió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, “que corte todo comercio con España”, al que calificó de un aliado “terrible”. 

"Ahora España dice que no podemos usar las bases militares. No pasa nada, podemos usarlas si queremos. Podemos volar y usarla. Nadie va a decirnos cómo podemos usarlas", sostuvo el magnate estadounidense.

Las declaraciones se producen después de que España declarara el lunes que no permitirá el uso de las bases estadounidenses en su territorio para atacar a Irán, y tras la salida de 15 aviones militares de dichas instalaciones.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó el miércoles que España mantiene la última palabra sobre el uso de las bases de Rota y Morón. En una entrevista con el medio Bloomberg, recordó que las bases "son españolas, bajo soberanía española, aunque de uso conjunto", y que cualquier actividad que se realice desde ellas debe estar "plenamente alineada con la Carta de Naciones Unidas".

Asimismo, según reportó la agencia de noticias EFE, fuentes del gobierno español advirtieron el martes que Washington quiere revisar la relación comercial, deberá hacerlo respetando “la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos”. 

Recordaron, además, que España cumple sus compromisos con la OTAN y “contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo”. También es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa”.

FUENTE:TRT Español y agencias
