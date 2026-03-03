El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que suspenderá todo el comercio con España, después de que el país prohibiera a Washington usar las bases de Morón y Rota, en territorio español, para atacar a Irán.

“Vamos a suspender todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Mertz. Añadió que pidió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, “que corte todo comercio con España”, al que calificó de un aliado “terrible”.

"Ahora España dice que no podemos usar las bases militares. No pasa nada, podemos usarlas si queremos. Podemos volar y usarla. Nadie va a decirnos cómo podemos usarlas", sostuvo el magnate estadounidense.

Las declaraciones se producen después de que España declarara el lunes que no permitirá el uso de las bases estadounidenses en su territorio para atacar a Irán, y tras la salida de 15 aviones militares de dichas instalaciones.