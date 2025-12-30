En una nueva muestra de respaldo a Israel, su aliado de larga data, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le lanzó una advertencia al grupo de resistencia palestino Hamás: “Pagará muy caro” si no se desarma en “un plazo muy corto”. Estas declaraciones, que se dan mientras continúan los esfuerzos por avanzar a la segunda fase del alto el fuego en Gaza, ocurrieron durante la quinta visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a EE.UU. desde que Trump regresó al poder.

Los dos líderes se reunieron este lunes en la residencia de Trump Mar-a-Lago, en Florida, mientras a miles de kilómetros el frío y la lluvia azotan a los palestinos en el enclave, ya devastado por los más de dos años de ofensiva israelí que ni el alto el fuego ha logrado detener. De hecho, la ONU advirtió que al menos 235.000 personas se han visto afectadas por esta crisis invernal “provocada por el hombre”.

Insistencia en el desarme de Hamás

Trump insistió en que el desarme de Hamás es un requisito indispensable para avanzar a la segunda etapa del acuerdo de alto el fuego, que contempla también una retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza. La primera fase entró en vigencia el pasado 10 de octubre, pero Tel Aviv ha violado la tregua cientos de veces.

Tras advertir que si Hamás “no se desarma como acordaron hacerlo, entonces tendrán que pagarlo muy caro”, Trump añadió que el grupo de resistencia tendrá que deponer las armas en “un período de tiempo bastante corto". Ahora bien, cabe recordar que desde principios de diciembre, Hamás sostuvo que está dispuesto a entregar las armas en Gaza a una autoridad palestina que gobierne el territorio , con la única condición de que termine la ocupación del Ejército de Israel en el enclave.

"Nuestras armas están vinculadas a la existencia de la ocupación y la agresión", declaró en ese momento Khalil al-Hayya, negociador jefe de Hamás y su líder en Gaza, a través de un comunicado. "Si termina la ocupación, estas armas quedarán bajo la autoridad del Estado", añadió.

Sin hacer referencia a las declaraciones del grupo de resistencia palestino sobre sus intenciones con cumplir el acuerdo del alto el fuego, Trump expresó públicamente su apoyo a Netanyahu pese a las repetidas violaciones israelíes que han matado a 414 palestinos desde que entró en vigencia la tregua en octubre. "No me preocupa nada de lo que está haciendo Israel", declaró.

Luego mencionó: "Espero que lleguemos a la segunda fase del plan de Gaza muy rápidamente". Y en ese sentido añadió que la reconstrucción en Gaza comenzaría pronto si se alcanzan los entendimientos necesarios.

Relacionado TRT Español - El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu

El Pentágono otorga millonario contrato de aviones de caza para Israel

Tras la reunión entre Trump y Netanyahu, la compañía Boeing recibió del Gobierno de EE.UU. un contrato por 8.600 millones de dólares para el programa israelí de aviones de guerra F-15, según anunció el Pentágono este lunes.

"Este contrato prevé el diseño, la integración, la instrumentación, las pruebas, la producción y la entrega de 25 nuevos aviones F-15IA para la Fuerza Aérea de Israel, con una opción para 25 aviones F-15IA adicionales", indicó en un comunicado.

Los trabajos del programa se realizarán en el estado de Missouri y se espera que concluyan el 31 de diciembre de 2035, según el Pentágono.

Una crisis invernal “provocada por el hombre”: UNRWA

Mientras, en Gaza, al menos 235.000 palestinos han sido afectados por una crisis invernal “provocada por el hombre” a raíz de la ofensiva israelí, el desplazamiento masivo y la destrucción de infraestructura civil, dijo el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), mientras los sistemas meteorológicos de baja presión azotan el enclave ya devastado.