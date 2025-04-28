Esta semana Israel enfrentará múltiples acusaciones de violar el derecho internacional al bloquear, de manera devastadora, la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Se espera que 40 países y organizaciones internacionales presenten sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Allí durante maratónicas audiencias en La Haya, se examinarán las responsabilidades de Tel Aviv en torno a sus acciones sobre el asediado enclave.

¿Por qué hay audiencias en la CIJ?

Las audiencias abordarán la solicitud que en diciembre pasado hizo la Asamblea General de la ONU sobre “las obligaciones de Israel en relación con la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en relación con el territorio palestino ocupado", según informó previamente la corte.

A través de una resolución, la asamblea pidió a la CIJ aclarar las acciones de Tel Aviv para "asegurar y facilitar la entrada sin obstáculos de suministros urgentes esenciales para la supervivencia de la población civil palestina".

Israel controla todas las entradas de suministros de ayuda internacional, urgente y vital, para los 2,4 millones de palestinos en Gaza, quienes padecen una crisis humanitaria sin precedentes. Hace más de 50 días, desde el pasado 2 de marzo, Tel Aviv bloqueó por completo el ingreso de ayuda al enclave, y el 18 de marzo rompió el frágil alto el fuego que había suspendido brevemente los bombardeos que han reducido Gaza a ruinas.

Según la ONU, unos 500.000 palestinos han sido desplazados en poco más de un mes y medio, desde que Tel Aviv reanudó su ofensiva. Y desencadenó, según Naciones Unidas, "probablemente la peor" crisis humanitaria a la que el territorio se ha enfrentado desde el inicio de los bombardeos el 7 de octubre de 2023.

¿Quiénes participarán?

Durante las audiencias representantes de 40 países y cuatro organizaciones internacionales presentarán sus alegatos orales. Entre la lista de naciones se encuentran Türkiye, Brasil, España, Irlanda, Sudáfrica, Qatar, Arabia Saudita, Egipto, Malasia, China y Rusia.

A las naciones se sumarán varias voces clave incluyendo las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación Islámica y la Liga Árabe.

Türkiye específicamente presentará su declaración oral ante la CIJ el miércoles 30 de abril entre las 3:00 p.m. y 3:30 p.m., hora local, según un comunicado de la corte, donde Ankara estará representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Israel, que se encuentra entre los países que presentaron declaraciones escritas, no estará presente durante las audiencias de esta semana en el Palacio de la Paz, sede de la CIJ, y abiertas al público.