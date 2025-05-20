AMÉRICA LATINA
Venezuela suspende vuelos desde Colombia por posibles amenazas a la seguridad
El Ministerio del Interior de Venezuela advirtió sobre la posible infiltración de personas con intenciones de desestabilizar el país en los días previos a las elecciones parlamentarias, por lo que suspendió los vuelos desde Colombia.
Cabello informó sobre la detención de 38 personas, entre ellas unas 17 extranjeras, y señaló que serán investigadas por su presunta vinculación con actos de conspiración. Foto de archivo. / AFP
20 de mayo de 2025

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este lunes la suspensión temporal de todos los vuelos procedentes de Colombia, tras advertencias sobre posibles planes para desestabilizar el país.

“Hemos dado instrucciones para suspender de inmediato todos los vuelos desde Colombia hacia Venezuela porque la información que tenemos tiene que ver con este tipo de movimiento de personas”, declaró Cabello en cadena nacional, al referirse a alertas sobre las entradas de ciertos grupos al país.

Según explicó, algunas personas que llegaban desde Colombia estarían utilizando el ingreso como turistas con fines distintos. “Están mutando. Inicialmente eran mercenarios a los que no les importaba si hablaban español o no. Luego, se adaptaron a que fueran hispanohablantes. Ahora son personas que ingresan aparentemente como turistas, pero con objetivos claros”, afirmó. Aseguró además que las autoridades han aprendido a identificar estas situaciones a tiempo.

Cabello informó sobre la detención de 38 personas, entre ellas unas 17 extranjeras, y señaló que serán investigadas por su presunta vinculación con actos de conspiración. Indicó que entre los planes detectados estarían posibles ataques con explosivos contra infraestructuras clave, como hospitales o sedes diplomáticas, con el objetivo de generar inestabilidad en el marco de las elecciones parlamentarias del próximo 25 de mayo.

Estas elecciones renovarán los escaños de la Asamblea Nacional, con 285 diputados elegidos para un mandato de cinco años, desde 2026 hasta 2031.

El funcionario sugirió que los implicados podrían tener vínculos con sectores opositores o con intereses externos. Más tarde, el presidente Nicolás Maduro respaldó las declaraciones y afirmó que el país se defenderá ante cualquier intento de desestabilización. “La verdad de esta conspiración será revelada, y será desmantelada y derrotada una vez más”, expresó, sin ofrecer más detalles ni precisar cuándo finalizará la suspensión de los vuelos.

FUENTE:TRT Español y agencias
