Rusia se convirtió este jueves en el primer país del mundo en reconocer al gobierno talibán en Afganistán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú difundió un comunicado en el que anunció que acepta oficialmente las credenciales del nuevo embajador afgano y destacó que esta decisión impulsará la cooperación bilateral en varios sectores.

“Creemos que el acto de reconocimiento oficial del gobierno del Emirato Islámico de Afganistán dará un impulso al desarrollo de una cooperación bilateral productiva entre nuestros países en diversos ámbitos”, señaló el comunicado.

El embajador ruso en Kabul, Dmitry Zhirnov, calificó el hecho como “un paso histórico hacia el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países” y declaró al canal estatal Rossiya-1 que la decisión fue tomada por el presidente Vladimir Putin.

“Esta medida demuestra el sincero anhelo de Rusia de establecer una asociación plena con Afganistán”, afirmó Zhirnov, quien se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi.

Por su parte, el gobierno talibán calificó de “valiente e histórica” la decisión, asegurando que marca un "precedente positivo" para que otros países sigan el mismo camino.

"Esta decisión de la Federación Rusa será recordada como un hito importante en la historia de las relaciones bilaterales y marcará un precedente positivo para otros países", dijo en un comunicado el ministro afgano.

“Ahora que ha comenzado el proceso de reconocimiento formal y que Rusia ha dado el primer paso, esperamos que este proceso continúe”, agregó Muttaqi. Y concluyó: “Con este paso, las relaciones bilaterales se ampliarán aún más”.