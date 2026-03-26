Con el aumento de las tensiones en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los contraataques de Teherán, ha vuelto a surgir un plan que en su momento se consideró inverosímil: la idea de que Israel compre o arriende islas deshabitadas en Grecia para proteger a civiles en tiempos de guerra.
Esta propuesta ya había sido planteada en 2022 por Avri Steiner, entonces miembro de la alianza política liderada por Benny Gantz, según informó el diario Haaretz. Steiner fue también quien definió el concepto de “Domo de Hierro para el pueblo judío”, refiriéndose al sistema de defensa antimisiles que protege a Israel de amenazas aéreas.
El plan de las islas funcionaría como un mecanismo de seguridad humanitario y estratégico ante una gran guerra o emergencia nacional. La idea concreta es que Israel adquiera o arriende unas 40 islas deshabitadas en Grecia, desarrollándolas como centros temporales de evacuación capaces de alojar a civiles israelíes durante conflictos, ataques de misiles o desastres naturales. Estas infraestructuras incluirían viviendas, instalaciones médicas, transporte y suministros de emergencia.
Cuando se presentó por primera vez, la propuesta fue ridiculizada en el debate público israelí. Analistas y medios la consideraron “surrealista”, señalando los grandes obstáculos logísticos, políticos y financieros. Se planteaban dudas sobre la soberanía de las islas, la posible reacción de Grecia y de la Unión Europea, y la viabilidad de trasladar a miles de civiles al extranjero en plena guerra.
Durante años, la idea quedó al margen del pensamiento estratégico en Israel. Sin embargo, desde finales de 2023, el contexto de seguridad regional ha cambiado drásticamente, lo que ha llevado a reconsiderar el plan. La reciente escalada de violencia ha aumentado el temor de que la población civil quede expuesta a ataques sostenidos de misiles.
Esto ocurre además en el marco del genocidio de Israel en Gaza, un factor que ha reforzado la sensación de vulnerabilidad y ha reconfigurado el debate interno. La ofensiva sobre el enclave ya ha tenido consecuencias sociales y demográficas importantes para Israel: según varios informes, unos 100.000 israelíes han abandonado el país desde el inicio del conflicto.
Esta ola de salidas ha reabierto la discusión sobre la relación entre los choques de seguridad y la emigración en Israel. Investigaciones recientes muestran que las crisis políticas, económicas o de seguridad pueden acelerar la emigración, algo que Israel ha experimentado históricamente en periodos de alta inestabilidad.
Los defensores del plan de Steiner aclaran que no se trata de un proyecto de reubicación permanente. Más bien, lo presentan como una medida de contingencia, un sistema de respaldo civil que complementaría las defensas militares del país.
Con todo, los defensores del plan de Steiner insisten en que no debe interpretarse como un proyecto de reubicación permanente. Por el contrario, lo presentan como una medida de contingencia, una suerte de sistema de respaldo civil diseñado para complementar los mecanismos de defensa militar.