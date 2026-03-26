Con el aumento de las tensiones en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los contraataques de Teherán, ha vuelto a surgir un plan que en su momento se consideró inverosímil: la idea de que Israel compre o arriende islas deshabitadas en Grecia para proteger a civiles en tiempos de guerra.

Esta propuesta ya había sido planteada en 2022 por Avri Steiner, entonces miembro de la alianza política liderada por Benny Gantz, según informó el diario Haaretz. Steiner fue también quien definió el concepto de “Domo de Hierro para el pueblo judío”, refiriéndose al sistema de defensa antimisiles que protege a Israel de amenazas aéreas.

El plan de las islas funcionaría como un mecanismo de seguridad humanitario y estratégico ante una gran guerra o emergencia nacional. La idea concreta es que Israel adquiera o arriende unas 40 islas deshabitadas en Grecia, desarrollándolas como centros temporales de evacuación capaces de alojar a civiles israelíes durante conflictos, ataques de misiles o desastres naturales. Estas infraestructuras incluirían viviendas, instalaciones médicas, transporte y suministros de emergencia.

Cuando se presentó por primera vez, la propuesta fue ridiculizada en el debate público israelí. Analistas y medios la consideraron “surrealista”, señalando los grandes obstáculos logísticos, políticos y financieros. Se planteaban dudas sobre la soberanía de las islas, la posible reacción de Grecia y de la Unión Europea, y la viabilidad de trasladar a miles de civiles al extranjero en plena guerra.

Relacionado TRT Español - Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?

Durante años, la idea quedó al margen del pensamiento estratégico en Israel. Sin embargo, desde finales de 2023, el contexto de seguridad regional ha cambiado drásticamente, lo que ha llevado a reconsiderar el plan. La reciente escalada de violencia ha aumentado el temor de que la población civil quede expuesta a ataques sostenidos de misiles.