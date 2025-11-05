Nueva York vivió este martes una jornada histórica: el candidato demócrata Zohran Mamdani ganó las elecciones a la alcaldía y será el primer musulmán y surasiático en gobernar la ciudad. Su victoria culmina un ascenso meteórico para este legislador socialdemócrata de 34 años, cuya campaña enfrentó en los últimos meses el rechazo de buena parte de la clase política de Estados Unidos. Al punto que el propio presidente Donald Trump amenazó esta misma semana con cortar la financiación federal a Nueva York si Mamdani llegaba a ganar. Pero la voluntad de los neoyorquinos quedó reflejada en las urnas.

Según los resultados preliminares, Mamdani derrotó con una cómoda diferencia a Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York y quien se lanzó como independiente tras perder las primarias demócratas de junio pasado , y al candidato republicano Curtis Sliwa, activista comunitario de derecha y presentador de radio. Con el conteo casi terminado en la noche de este martes, Mamdani se imponía con más de un millón de votos, que equivalen al 50,4%, en comparación a los más de 850.000 (41,6%) de Cuomo y los 146.000 (7,1%) de Sliwa, según reportes de la agencia AP. Un escenario que ya habían delineado las encuestas de las últimas semanas , en las que Mamdani siempre encabezó la intención de voto.

La contienda, además, registró la mayor participación en una elección a la alcaldía en más de 50 años, con más de 2 millones de neoyorquinos emitiendo su voto, según la Junta Electoral de la ciudad. Ahora viene el reto de cumplir con lo prometido.

Justamente, la campaña de Mamdani se centró en abordar las preocupaciones económicas más urgentes de los habitantes de una de las ciudades más caras del país: congelar el precio de los alquileres, cuidado infantil gratuito, un salario mínimo de 30 dólares la hora, autobuses sin costo en toda la ciudad y supermercados públicos para reducir el costo de los alimentos. Según ha dicho el ahora alcalde electo, todo esto sería financiado mediante un aumento del impuesto corporativo al 11,5% —el mismo nivel que tiene la vecina Nueva Jersey— y un gravamen del 2% a los ingresos superiores al millón de dólares anuales.

Relacionado TRT Español - Nueva York decide quién será su nuevo alcalde en unas elecciones históricas, con Mamdani a la cabeza

La tarea de Mamdani ahora será empezar a conformar su equipo de gobierno antes de asumir el cargo el 1 de enero de 2026, y planificar cómo llevará a cabo la desafiante agenda que lo impulsó a la victoria. Ese día será, además, el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo.

Mamdani: “Abriremos paso a una generación de cambio“



Al pronunciar su discurso de victoria en la madrugada de este miércoles, apenas horas después de que cerraran las urnas en Nueva York, Mamdani reiteró su promesa de hacer que la ciudad sea asequible para sus residentes, y así sirva de ejemplo a nivel nacional para que sus compañeros demócratas derroten al presidente Donald Trump en las urnas.

"Abriremos paso a una generación de cambio, y si abrazamos este valiente nuevo rumbo en lugar de huir de él, podremos responder a la oligarquía y al autoritarismo con la fuerza que temen, no con la complacencia que ansían. Después de todo, si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", dijo Mamdani, provocando los vítores de sus seguidores en el Teatro Paramount de Brooklyn.

"Si hay alguna manera de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las mismas condiciones que le permitieron acumular poder. Así no solo detendremos a Trump, sino también al próximo. Así que, Donald Trump, ya que sé que me estás viendo, tengo tres palabras para ti: 'Sube el volumen'", añadió mientras la multitud rugía.

Durante meses, Trump intentó intervenir en la contienda electoral de Nueva York, respaldando a Cuomo tras un intento infructuoso de convencer al candidato republicano Sliwa de que se retirara, con la esperanza de impulsar las perspectivas electorales del exgobernador y evitar a toda costa la victoria del demócrata.

Dirigiéndose a sus seguidores, Mamdani declaró que trabajará para construir la unidad entre los neoyorquinos y que "se negará a permitir que quienes trafican con la división y el odio nos enfrenten entre nosotros". "Construiremos una Alcaldía que apoye firmemente a los neoyorquinos judíos y que no flaquee en la lucha contra el flagelo del antisemitismo, donde los más de un millón de musulmanes sepan que pertenecen, no solo a los cinco distritos de esta ciudad, sino también a los centros de poder. Nueva York no volverá a ser una ciudad donde se pueda traficar con la islamofobia y ganar unas elecciones", afirmó.

"Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad"



En su discurso, Mamdani también citó al candidato presidencial socialista Eugene V. Debs para decir: "Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad". Luego agradeció a los "taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores". Entonces, directamente, les dio las gracias a sus padres por "hacerlo el hombre que es hoy" y aseguró estar orgulloso de sus orígenes, luego de convertirse en el primer musulmán que dirigirá la Gran Manzana.