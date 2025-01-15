POLÍTICA
ESP_IMAGE_ARMASEEUU / TRT Español
15 de enero de 2025

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha revelado, tras la publicación de la Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA) de la ATF, que el 74% de las armas utilizadas por los cárteles en México provienen de EE.UU., principalmente de los estados fronterizos como Arizona, California, Nuevo México y Texas.

Estas armas, mayormente pistolas y rifles, son traficadas ilegalmente hacia México y utilizadas en delitos violentos, especialmente en estados como Sonora, Baja California y Guanajuato. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen una fuerte presencia en estas regiones. Además, muchas de estas armas son de fabricación privada, sin números de serie.

El informe se publica en medio del aumento de tensiones entre EE.UU. y México, a medida que se acerca la toma de posesión de Trump, quien ha amenazado con designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas por el tráfico de drogas.

En respuesta, la presidenta de México Claudia Sheinbaum dejó claro que “Así como a ellos les preocupa la entrada de estupefacientes a EE.UU. desde territorio mexicano, a nosotros nos preocupa y nos ocupa la entrada de armas hacia México. Porque el problema del consumo, sin decir que en México no hay, es que buena parte está en EE.UU., y la violencia y la pérdida de vidas está en México”.

