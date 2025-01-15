El Departamento de Justicia de EE.UU. ha revelado, tras la publicación de la Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA) de la ATF, que el 74% de las armas utilizadas por los cárteles en México provienen de EE.UU., principalmente de los estados fronterizos como Arizona, California, Nuevo México y Texas.

Estas armas, mayormente pistolas y rifles, son traficadas ilegalmente hacia México y utilizadas en delitos violentos, especialmente en estados como Sonora, Baja California y Guanajuato. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen una fuerte presencia en estas regiones. Además, muchas de estas armas son de fabricación privada, sin números de serie.