El viceministro de Relaciones Exteriores, Burhanettin Duran, fue nombrado como el nuevo director de Comunicaciones de Türkiye, según un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial la madrugada de este jueves.

Duran reemplazará a Fahrettin Altun, quien ocupaba el cargo desde el 25 de julio de 2018 y que ahora ha sido designado como presidente de la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Türkiye (TİHEK).

Duran es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Bogazici y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Bilkent.

Anteriormente fue coordinador general de la Fundación SETA, y en 2018 fue nombrado miembro del Consejo Presidencial de Seguridad y Políticas Exteriores.