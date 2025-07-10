El viceministro de Relaciones Exteriores, Burhanettin Duran, fue nombrado como el nuevo director de Comunicaciones de Türkiye, según un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial la madrugada de este jueves.
Duran reemplazará a Fahrettin Altun, quien ocupaba el cargo desde el 25 de julio de 2018 y que ahora ha sido designado como presidente de la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Türkiye (TİHEK).
Duran es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Bogazici y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Bilkent.
Anteriormente fue coordinador general de la Fundación SETA, y en 2018 fue nombrado miembro del Consejo Presidencial de Seguridad y Políticas Exteriores.
En mayo de 2024 asumió el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores.
Altun confirmó su salida y nuevo nombramiento a través de una publicación en redes sociales, en la que expresó su agradecimiento al presidente Recep Tayyip Erdogan por la confianza y el apoyo brindados durante casi siete años en el cargo.
“Expreso mi más sincero agradecimiento al presidente que me confió esta responsabilidad, a mi familia, a mis colegas que trabajaron incansablemente en el Modelo de Comunicación de Türkiye y a todos los miembros de los medios que se mantuvieron firmes en la lucha por la verdad”, escribió.
También deseó éxitos a Duran, a quien calificó como un “valioso colega y hermano”, con quien trabajó estrechamente durante muchos años.