TÜRKİYE
2 min de lectura
Burhanettin Duran, viceministro de Exteriores, será el nuevo director de Comunicaciones de Türkiye
Duran reemplazará a Fahrettin Altun, quien deja el liderazgo de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye tras casi siete años en el cargo, y ahora asume una nueva posición en una agencia de derechos humanos.
Burhanettin Duran, viceministro de Exteriores, será el nuevo director de Comunicaciones de Türkiye
Duran reemplazará a Fahrettin Altun, quien ocupaba el cargo desde el 25 de julio de 2018. / AA
10 de julio de 2025

El viceministro de Relaciones Exteriores, Burhanettin Duran, fue nombrado como el nuevo director de Comunicaciones de Türkiye, según un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial la madrugada de este jueves.

Duran reemplazará a Fahrettin Altun, quien ocupaba el cargo desde el 25 de julio de 2018 y que ahora ha sido designado como presidente de la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Türkiye (TİHEK).

Duran es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Bogazici y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Bilkent.

Anteriormente fue coordinador general de la Fundación SETA, y en 2018 fue nombrado miembro del Consejo Presidencial de Seguridad y Políticas Exteriores.

RECOMENDADOS

En mayo de 2024 asumió el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores.

Altun confirmó su salida y nuevo nombramiento a través de una publicación en redes sociales, en la que expresó su agradecimiento al presidente Recep Tayyip Erdogan por la confianza y el apoyo brindados durante casi siete años en el cargo.

“Expreso mi más sincero agradecimiento al presidente que me confió esta responsabilidad, a mi familia, a mis colegas que trabajaron incansablemente en el Modelo de Comunicación de Türkiye y a todos los miembros de los medios que se mantuvieron firmes en la lucha por la verdad”, escribió.

También deseó éxitos a Duran, a quien calificó como un “valioso colega y hermano”, con quien trabajó estrechamente durante muchos años.

FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan