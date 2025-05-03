Hay personas que sienten el llamado de la naturaleza con más intensidad que otras. A Cristina Muñoz, ingeniera agrónoma, madre de dos hijos, y pieza clave en la lucha por la recuperación de suelos y contra el calentamiento global en América Latina, ese llamado de la naturaleza le atravesó toda la vida.

De pequeña participaba en un grupo de montañismo en Chile, su país natal. Mientras iba a la escuela primaria, también era una niña scout y salía de campamento. Así aprendió a armar carpas, encender fogatas y básicamente sobrevivir con lo que proveía la madre naturaleza.

A los 15 años se mudó con su familia a Valdivia, y aprendió remo para correr junto al río Calle-Calle. Y cada dos por tres, su padre, técnico en comunicaciones, la llevaba de inmersiones por ríos, cascadas, senderos y pescaban juntos. Sobre todo, le enseñaba el valor de la naturaleza.

“Siempre viví en la ciudad, pero me encantaba salir y disfrutar del ‘olor’ a campo, esa mezcla de aromas frescos de las flores, suelo húmedo, animales, establos, viento frío en el rostro y el calor de hogar al regresar por las tardes”, evoca Muñoz.

Como sus padres no tenían dinero para financiar la universidad, tuvo que ganarse el ingreso con su propio esfuerzo. Se graduó del liceo con los mejores promedios y luego rindió la Prueba de Aptitud Académica para entrar con crédito a la universidad.

Fue un esfuerzo inmenso: compraba facsímiles en los kioscos de diarios, y estudiaba todas las materias con libros de biología, física y química que conseguía en casa de amigos.

Agronomía le fascinó. Y descubrió que el secreto de toda esa estampida de naturaleza que veía junto a su padre, los scouts y sus tardes en el grupo de montaña estaba cifrado mucho más profundo, bajo tierra. “Las asignaturas como fisiología vegetal, fitopatología y fertilidad de suelos eran mis favoritas”, dice.

Y así, cuando le tocó elaborar su tesis, la dedicó a la selectividad de intercambio de iones en el suelo. La clave para entender la explosión de reacciones químicas que sucede en la tierra, y cómo intervenir para sacar lo mejor de ella. Años más tarde abordó el doctorado al estudio de la dinámica del carbono en los suelos de zonas mediterráneas.

Su tesis doctoral fue reproducida en prestigiosos medios científicos de todo el mundo. Entonces, Muñoz descubrió que el tema despertaba un interés global y una relevancia urgente en tiempos de calentamiento global donde la sequía, la tala indiscriminada y las temperaturas extremas convierten los suelos fértiles en una corteza impenetrable donde nada crece.

A tres años del doctorado, comenzó a trabajar como profesora de planta en una universidad, donde en 18 años ya ha titulado a más de 50 estudiantes de Agronomía y de posgrado.

La alquimia del biocarbón

Durante una estadía en Nueva Zelanda, en 2010, conoció a otros investigadores que exploraban los beneficios de usar biocarbón (biochar) como una llave que devolvía la fertilidad a los suelos. De regreso en Chile tuvo su primer proyecto científico adjudicado, y allí introdujo el tema.

“En los inicios trabajé con materiales que provenían de guano o estiércol de diferentes animales, ya que me preocupaba los grandes volúmenes de estiércol que se producen en granjas de cerdos, aves y vacuno, que si no son tratados adecuadamente terminan contaminando las aguas subterráneas o emitiendo gases contaminantes”, recuerda Muñoz. “Después continué trabajando con residuos de diversos cultivos de la zona, como restrojos de trigo, cascarilla de arroz, poda de diversos frutales como cerezos, avellano europeo, entre otros. Los cuales tienen diferentes propiedades y potenciales de uso que los producidos desde estiércol. Tuve muchos estudios en laboratorio, invernadero y en terreno, lo que permitió validar los resultados obtenidos en diversas condiciones de suelo y clima”.