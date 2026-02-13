El Kremlin dio a conocer este viernes que Rusia sostendrá una próxima ronda de conversaciones de paz con Ucrania el 17 y 18 de febrero en Ginebra, Suiza, donde también participará Estados Unidos. “La próxima ronda de negociaciones para un acuerdo con Ucrania también se celebrará en un formato trilateral… el 17-18 de febrero en Ginebra”, dijo el portavoz Dmitry Peskov durante una rueda de prensa.
El funcionario precisó que la delegación rusa para esa cita estará encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky. Horas antes, Peskov había confirmado el acuerdo para celebrar la siguiente ronda de negociaciones de paz “la próxima semana”, aunque sin ofrecer más detalles.
Hasta el momento, Rusia y Ucrania han celebrado dos rondas previas de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en enero y a principios de este mes. Como resultado, acordaron el primer intercambio de prisioneros de guerra en cinco meses.
Desde las últimas conversaciones del 4 y 5 de febrero se han mantenido esfuerzos para gestionar una nueva ronda de negociaciones. En esa línea, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, señaló que se esperaba que los diálogos se celebraran el 17-18 de febrero, en declaraciones a Bloomberg News publicadas el miércoles.
Las autoridades estadounidenses aún no han comentado sobre las declaraciones de Peskov, aunque el asesor de Comunicaciones de Zelenskyy, Dmytro Lytvyn, también confirmó la fecha y el lugar de las negociaciones en declaraciones a medios ucranianos, incluida la agencia estatal Ukrinform.
Cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos
En paralelo a los diálogos de paz con Ucrania, Peskov también comentó un informe de Bloomberg News que afirma que Moscú está proponiendo cooperación económica a Washington, y que empresas de ambos países están interesadas en ello.
Al respecto señaló que es poco probable que se pueda debatir algo concreto sobre la ampliación de la cooperación económica ruso-estadounidense hasta que se alcance una solución sobre Ucrania.
Citando un memorando ruso de alto nivel, Bloomberg News informó este jueves que Rusia supuestamente presentó a EE.UU. propuestas para una amplia asociación económica y detalló varios puntos en los que podrían converger los intereses económicos mutuos, incluidas inversiones conjuntas en gas natural y materias primas críticas.
Según el medio, el documento, redactado a principios de este año, se centra en el regreso de Rusia al sistema de liquidaciones en dólares.
Al referirse al tema, Peskov señaló que Moscú nunca abandonó el uso del dólar. Luego, añadió: “Es el país emisor, Estados Unidos, el que ha restringido el uso del dólar por parte de varios países”.
“Si el dólar resulta atractivo, entonces, por supuesto, todos volverán a utilizarlo, también junto a otras monedas”, afirmó Peskov, añadiendo que, al mismo tiempo, el dólar tendrá que competir seriamente con alternativas.