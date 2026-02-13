POLÍTICA
3 min de lectura
Rusia dice que sostendrá una ronda de diálogo con Ucrania y EE.UU. en Ginebra la próxima semana
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló este viernes que la próxima ronda de diálogos de paz con Ucrania será el 17 y 18 de febrero en Ginebra, y además contará con la participación de EE.UU.
Rusia dice que sostendrá una ronda de diálogo con Ucrania y EE.UU. en Ginebra la próxima semana
Peskov había confirmado el acuerdo para celebrar la siguiente ronda de negociaciones de paz “la próxima semana”. / Reuters
hace una hora

El Kremlin dio a conocer este viernes que Rusia sostendrá una próxima ronda de conversaciones de paz con Ucrania el 17 y 18 de febrero en Ginebra, Suiza, donde también participará Estados Unidos. “La próxima ronda de negociaciones para un acuerdo con Ucrania también se celebrará en un formato trilateral… el 17-18 de febrero en Ginebra”, dijo el portavoz Dmitry Peskov durante una rueda de prensa.

El funcionario precisó que la delegación rusa para esa cita estará encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky. Horas antes, Peskov había confirmado el acuerdo para celebrar la siguiente ronda de negociaciones de paz “la próxima semana”, aunque sin ofrecer más detalles.

Hasta el momento, Rusia y Ucrania han celebrado dos rondas previas de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en enero y a principios de este mes. Como resultado, acordaron el primer intercambio de prisioneros de guerra en cinco meses.

Desde las últimas conversaciones del 4 y 5 de febrero se han mantenido esfuerzos para gestionar una nueva ronda de negociaciones. En esa línea, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, señaló que se esperaba que los diálogos se celebraran el 17-18 de febrero, en declaraciones a Bloomberg News publicadas el miércoles.

Las autoridades estadounidenses aún no han comentado sobre las declaraciones de Peskov, aunque el asesor de Comunicaciones de Zelenskyy, Dmytro Lytvyn, también confirmó la fecha y el lugar de las negociaciones en declaraciones a medios ucranianos, incluida la agencia estatal Ukrinform.

RelacionadoTRT Español - Rusia y Ucrania intercambian prisioneros mientras concluye la segunda ronda de conversaciones

Cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos

RECOMENDADOS

En paralelo a los diálogos de paz con Ucrania, Peskov también comentó un informe de Bloomberg News que afirma que Moscú está proponiendo cooperación económica a Washington, y que empresas de ambos países están interesadas en ello.

Al respecto señaló que es poco probable que se pueda debatir algo concreto sobre la ampliación de la cooperación económica ruso-estadounidense hasta que se alcance una solución sobre Ucrania.

Citando un memorando ruso de alto nivel, Bloomberg News informó este jueves que Rusia supuestamente presentó a EE.UU. propuestas para una amplia asociación económica y detalló varios puntos en los que podrían converger los intereses económicos mutuos, incluidas inversiones conjuntas en gas natural y materias primas críticas.

Según el medio, el documento, redactado a principios de este año, se centra en el regreso de Rusia al sistema de liquidaciones en dólares.

Al referirse al tema, Peskov señaló que Moscú nunca abandonó el uso del dólar. Luego, añadió: “Es el país emisor, Estados Unidos, el que ha restringido el uso del dólar por parte de varios países”.

“Si el dólar resulta atractivo, entonces, por supuesto, todos volverán a utilizarlo, también junto a otras monedas”, afirmó Peskov, añadiendo que, al mismo tiempo, el dólar tendrá que competir seriamente con alternativas.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La visita del primer ministro de Grecia a Türkiye señala posible acercamiento en lazos bilaterales
Cuba suspende combustible aéreo y México denuncia medidas “muy injustas” de EE.UU.
Ministro turco Fidan descarta que ataques aéreos contra Irán puedan “colapsar” el gobierno
Vicepresidente de Türkiye se reúne con embajadora de Brasil para ampliar cooperación antes de COP31
Otros 20 pacientes evacuados a través del cruce de Rafah bajo estrictas restricciones israelíes
EE.UU. advierte a sus buques que eviten aguas iraníes
Epstein financió grupos anti-Palestina, incluido uno ligado a asentamientos sionistas: FBI
“Anexión de facto”: repudio a medida de Israel para ampliar asentamientos en Cisjordania ocupada
Irán envía a su jefe de seguridad a Omán antes de continuar las negociaciones nucleares con EE.UU.
Cuba frena el suministro de combustible a aerolíneas, en medio del asedio petrolero de EE.UU.
¿Gaza, sin salida? Sólo 180 palestinos cruzaron por Rafah a Egipto en primera semana de reapertura
El presidente iraní Pezeshkian califica de “paso adelante” las conversaciones nucleares con EE.UU.
Dos temporales consecutivos azotan el sur de España y el Gobierno pide fondos de emergencia
Trump elogia al nuevo presidente de Honduras tras conversaciones en Estados Unidos
Türkiye y Jordania estrechan lazos políticos en una visita oficial del rey Abdalá II a Estambul