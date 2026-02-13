El Kremlin dio a conocer este viernes que Rusia sostendrá una próxima ronda de conversaciones de paz con Ucrania el 17 y 18 de febrero en Ginebra, Suiza, donde también participará Estados Unidos. “La próxima ronda de negociaciones para un acuerdo con Ucrania también se celebrará en un formato trilateral… el 17-18 de febrero en Ginebra”, dijo el portavoz Dmitry Peskov durante una rueda de prensa.

El funcionario precisó que la delegación rusa para esa cita estará encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky. Horas antes, Peskov había confirmado el acuerdo para celebrar la siguiente ronda de negociaciones de paz “la próxima semana”, aunque sin ofrecer más detalles.

Hasta el momento, Rusia y Ucrania han celebrado dos rondas previas de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en enero y a principios de este mes. Como resultado, acordaron el primer intercambio de prisioneros de guerra en cinco meses.

Desde las últimas conversaciones del 4 y 5 de febrero se han mantenido esfuerzos para gestionar una nueva ronda de negociaciones. En esa línea, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, señaló que se esperaba que los diálogos se celebraran el 17-18 de febrero, en declaraciones a Bloomberg News publicadas el miércoles.

Las autoridades estadounidenses aún no han comentado sobre las declaraciones de Peskov, aunque el asesor de Comunicaciones de Zelenskyy, Dmytro Lytvyn, también confirmó la fecha y el lugar de las negociaciones en declaraciones a medios ucranianos, incluida la agencia estatal Ukrinform.

Relacionado TRT Español - Rusia y Ucrania intercambian prisioneros mientras concluye la segunda ronda de conversaciones