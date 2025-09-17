Como parte de un intento para ocultar la hambruna en Gaza, Israel ha inundado las redes sociales con imágenes de supuestos mercados abarrotados y restaurantes abiertos, una puesta en escena que contrasta con la devastadora realidad del enclave. Para estas campañas propagandísticas, Israel destinó 50 millones de dólares en acuerdos con Google, X y empresas publicitarias de Francia e Israel, según reveló un informe de RTVE basado en una investigación de Eurovision News.

Según la investigación, en junio el Comité de Exenciones de Israel aprobó la solicitud de la agencia estatal de publicidad Lapam para ejecutar campañas de información pública —o, más exactamente, de desinformación— por un valor de 50 millones de dólares en Google, X y las plataformas Outbrain y Teads, de Francia e Israel.

Los contratos, vigentes del 17 de junio al 31 de diciembre, destinan 45 millones a YouTube y a la plataforma de gestión de campañas publicitarias de Google, Display & Video 360. La red social X recibió 3,03 millones de dólares, mientras que Outbrain y Teads obtuvieron 2,12 millones.

El informe, titulado “El nuevo frente de guerra: dentro de la ofensiva digital ‘hasbara’ de Israel”, revela cómo las campañas patrocinadas por el estado israelí utilizan redes sociales, influencers pagados y recorridos militares para moldear la narrativa global sobre Gaza.

Documentos fechados entre 2018 y julio de 2025, revelados por la investigación, muestran que Lapam emplea plataformas de anuncios de Google y Meta para difundir las narrativas del gobierno israelí y contrarrestar a los críticos de las políticas y ofensivas militares de Tel Aviv mediante campañas pagadas.

El año pasado, Lapam patrocinó 2.000 anuncios: 900 dirigidos al público nacional y 1.100 a audiencias internacionales en países seleccionados, según el Centro de Transparencia de Google Ads citado en el informe. Entre el 1 de enero y el 5 de septiembre de 2025, la agencia lanzó más de 4.000 anuncios, la mitad dirigidos a espectadores internacionales.

Israel utiliza estas campañas, en particular, para negar la hambruna en Gaza, "presentando una apariencia de normalidad dentro del enclave sitiado". Lapam publicó decenas de anuncios en Google, YouTube, Teads/Outbrain y X mostrando mercados concurridos de Gaza para contradecir la declaración de hambruna de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés).