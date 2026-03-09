TÜRKİYE
Türkiye despliega seis cazas F-16 en la República Turca de Chipre del Norte ante escalada regional
Ankara refuerza la seguridad de la República Turca de Chipre del Norte con aviones de combate y sistemas de defensa aérea, en medio de la guerra que libran EE.UU.-Israel con Irán y el aumento de las amenazas.
El despliegue de los cazas F-16 forma parte de un plan gradual para reforzar la seguridad de la República Turca de Chipre del Norte. / AA
hace 7 horas

El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye confirmó el despliegue de seis cazas F-16 y de sistemas de defensa aérea en la República Turca de Chipre del Norte (RTCN).

La ​​medida forma parte de un plan gradual para reforzar la seguridad de la RTNC, en medio de la guerra que EE.UU. e Israel libran contra Irán en Oriente Medio.

El ministerio declaró que el despliegue se produce "a la luz de los recientes acontecimientos en nuestra región". También indicó que se tomarán medidas adicionales si se consideran necesarias en función de los siguientes desarrollos.

Además, el anuncio hizo hincapié en el refuerzo de la seguridad de la comunidad turcochipriota en medio de la escalada de las tensiones regionales.

"Se seguirán tomando medidas adicionales en función de los nuevos acontecimientos, si se considera necesario", declaró el Ministerio de Defensa.

La decisión se produce luego de informes sobre una mayor inestabilidad en el Mediterráneo oriental, relacionada con la actual guerra regional y los riesgos de que se extienda, incluido el reciente incidente de un misil iraní que fue interceptado antes de que pudiera entrar en el espacio aéreo turco.

La isla de Chipre alberga una base militar británica.

La RTNC, establecida en 1983 y reconocida por Türkiye, ha albergado durante mucho tiempo a las fuerzas turcas bajo la condición de garante de Ankara en el Tratado de Garantía de 1960.

FUENTE:TRT World
