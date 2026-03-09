El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye confirmó el despliegue de seis cazas F-16 y de sistemas de defensa aérea en la República Turca de Chipre del Norte (RTCN).

La ​​medida forma parte de un plan gradual para reforzar la seguridad de la RTNC, en medio de la guerra que EE.UU. e Israel libran contra Irán en Oriente Medio.

El ministerio declaró que el despliegue se produce "a la luz de los recientes acontecimientos en nuestra región". También indicó que se tomarán medidas adicionales si se consideran necesarias en función de los siguientes desarrollos.

Además, el anuncio hizo hincapié en el refuerzo de la seguridad de la comunidad turcochipriota en medio de la escalada de las tensiones regionales.