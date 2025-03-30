TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye trabaja para asegurar la liberación de su ciudadana detenida en EE.UU.
La Embajada de Türkiye en Washington y los Consulados Generales correspondientes están brindando todo tipo de servicios consulares y apoyo legal a Rumeysa Ozturk, según informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
00:00
Türkiye trabaja para asegurar la liberación de su ciudadana detenida en EE.UU.
Ozturk, de 30 años, estudiante de doctorado turca y becaria Fulbright, fue arrestada por ICE el martes por la noche cerca de su hogar en Somerville, Massachusetts, mientras se dirigía a una cena de iftar. / Reuters
30 de marzo de 2025

Türkiye está trabajando para asegurar la liberación de Rumeysa Ozturk, una ciudadana turca detenida en Estados Unidos.

“Seguimos nuestros esfuerzos para la liberación de nuestra ciudadana Rumeysa Ozturk, quien fue detenida en EE.UU.; nuestra Embajada en Washington y los Consulados Generales correspondientes están brindando todo tipo de servicios consulares y apoyo legal”, declaró el sábado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oncu Keceli.

Ozturk, de 30 años, estudiante de doctorado turca y becaria Fulbright, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el martes por la noche cerca de su hogar en Somerville, Massachusetts, mientras se dirigía a una cena de iftar.

El viernes, el cónsul general de Türkiye en Houston visitó a Ozturk en el centro de detención en Luisiana, donde está recluida, según Keceli.

Agregó que se transmitieron sus solicitudes a las autoridades locales y a su abogado. El cónsul general tiene previsto visitarla nuevamente el sábado.

El mismo viernes, un juez federal de Massachusetts bloqueó la deportación de Ozturk hasta nuevo aviso, en espera de una decisión sobre su petición de hábeas corpus contra la detención ilegal.

Detenida por criticar a Israel

RECOMENDADOS

El abogado y la familia de Ozturk afirman que fue arrestada tras una campaña de Canary Mission, un sitio web proisraelí que lista a estudiantes y activistas pro-Palestina, debido a un artículo que escribió en 2024 criticando a Israel.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó el jueves la revocación de la visa de Ozturk y defendió su arresto.

“Revocamos su visa”, dijo Rubio en una conferencia de prensa en Guyana, refiriéndose a la visa de estudiante F1 de Ozturk. “Le otorgamos una visa para que venga a estudiar y obtenga un título, no para convertirse en una activista social que alborote nuestros campus universitarios”.

Sin embargo, Rubio no proporcionó pruebas que vinculen a Ozturk con actos de violencia.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Trump dice que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela tras "ataque a gran escala" de EE.UU.
Explosiones sacuden Venezuela en plena madrugada: Gobierno de Maduro denuncia "agresión" de EE.UU.
El genocidio continúa en Gaza, mientras Israel bombardea y asesina a una niña pese al alto el fuego
Venezuela está “lista” para un acuerdo con EE.UU. destinado a combatir el narcotráfico, dice Maduro
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
EE.UU. reporta cinco muertos más en ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico
Zohran Mamdani jura su cargo sobre el Corán, un hecho inédito para un alcalde de Nueva York
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz