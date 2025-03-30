Türkiye está trabajando para asegurar la liberación de Rumeysa Ozturk, una ciudadana turca detenida en Estados Unidos.
“Seguimos nuestros esfuerzos para la liberación de nuestra ciudadana Rumeysa Ozturk, quien fue detenida en EE.UU.; nuestra Embajada en Washington y los Consulados Generales correspondientes están brindando todo tipo de servicios consulares y apoyo legal”, declaró el sábado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oncu Keceli.
Ozturk, de 30 años, estudiante de doctorado turca y becaria Fulbright, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el martes por la noche cerca de su hogar en Somerville, Massachusetts, mientras se dirigía a una cena de iftar.
El viernes, el cónsul general de Türkiye en Houston visitó a Ozturk en el centro de detención en Luisiana, donde está recluida, según Keceli.
Agregó que se transmitieron sus solicitudes a las autoridades locales y a su abogado. El cónsul general tiene previsto visitarla nuevamente el sábado.
El mismo viernes, un juez federal de Massachusetts bloqueó la deportación de Ozturk hasta nuevo aviso, en espera de una decisión sobre su petición de hábeas corpus contra la detención ilegal.
Detenida por criticar a Israel
El abogado y la familia de Ozturk afirman que fue arrestada tras una campaña de Canary Mission, un sitio web proisraelí que lista a estudiantes y activistas pro-Palestina, debido a un artículo que escribió en 2024 criticando a Israel.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó el jueves la revocación de la visa de Ozturk y defendió su arresto.
“Revocamos su visa”, dijo Rubio en una conferencia de prensa en Guyana, refiriéndose a la visa de estudiante F1 de Ozturk. “Le otorgamos una visa para que venga a estudiar y obtenga un título, no para convertirse en una activista social que alborote nuestros campus universitarios”.
Sin embargo, Rubio no proporcionó pruebas que vinculen a Ozturk con actos de violencia.