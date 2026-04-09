El 30 de marzo, en medio del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, Cuba vio atracar en sus costas al buque “Anatoly Kolodkin” con 100.000 toneladas de crudo: había sido enviado desde Rusia por “razones humanitarias”. Dos días después, el ministro de Energía de ese país, Sergey Tsivilyov, afirmó que la embarcación rusa logró romper el bloqueo. “Ahora se está cargando un segundo. No dejaremos a los cubanos abandonados”, puntualizó.

Además de agradecer al Kremlin, su aliado de larga data, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó este gesto como “una amistad probada en los más duros momentos, como tantas veces a lo largo de la historia”. En ese sentido, afirmó: “Seguiremos defendiendo el derecho soberano de #Cuba a importar combustibles, sin ningún tipo de injerencia ni presiones”.

Desde Rusia, Sergei Markov, director del Instituto de Estudios Políticos, exdiputado del Parlamento ruso y exportavoz del presidente Vladimir Putin, explica a TRT Español, que con este episodio “se puede entender que los estadounidenses creen que pueden controlar el régimen de bloqueo petrolero contra Cuba y que pueden imponer un bloqueo total en cualquier momento”.

Transformación histórica

Analistas como Lorena Erazo Patiño, docente de Estudios Globales y Cooperación Internacional en la Universidad de La Salle de Colombia, señalan que el envío ocurre en un momento de “transformación histórica de la gobernanza de Washington a nivel global”.

En ese sentido, apunta a que Rusia capitaliza el “frente de confrontación directa con Irán” que EE.UU. sostiene en Oriente Medio. “Al mover su petróleo hacia Cuba mediante flujos y buques que desafían las sanciones, Moscú le demuestra al mundo que la autoridad de Washington ya no es absoluta ni siquiera en su entorno geográfico más cercano”. Y ahí agrega que la energía no es solo un recurso estratégico que usa EE.UU. para obligar a un cambio político y social en la isla caribeña. También es “una herramienta de geoeconomía utilizada por Rusia para abrir una grieta en la hegemonía estadounidense y revivir viejas disputas de la Guerra Fría”, sostiene.

Importancia del petróleo

Otros analistas afirman que el envío refleja “un mundo en disputa” en medio de crecientes tensiones en el hemisferio occidental. “Es un mensaje y una acción importante de un país que también busca posicionar la idea de un mundo más multipolar y que desafía, en cierto sentido, la postura estadounidense hacia la isla”, afirma Martín Martinelli, historiador del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján, en Argentina, y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en conversación con TRT Español.

De manera similar, el investigador colombiano Alfonso Insuasty Rodríguez afirma que el episodio se inscribe en la transformación continua del sistema global. “El crudo ya no fluye únicamente por ductos y rutas comerciales previsibles. Hoy circula por corredores geopolíticos en disputa, por circuitos financieros alternativos y por mares crecientemente militarizados”, explica el también docente de la Universidad de San Buenaventura, en Medellín,

Dialogando con TRT Español, Insuasty Rodríguez detalla que esto forma parte de una “reconfiguración profunda del poder global”, donde el petróleo vuelve a ocupar un rol central en la arquitectura del conflicto internacional, como en momentos críticos del siglo XX. Justamente, explica que a diferencia de la Guerra Fría, la esfera internacional actual “no está regida por un orden bipolar estable, sino por una transición caótica hacia formas de multipolaridad aún en disputa”.

Solidaridad entre Cuba y Rusia

Además, la crisis energética en Cuba no surge de la nada, sino en medio de cambios recientes en sus principales fuentes de suministro , según expertos.

“Mientras que en el pasado Cuba dependía de la ayuda soviética, y más recientemente del petróleo subsidiado de Venezuela o la ayuda humanitaria de México, el agotamiento de estos apoyos regionales tras la extracción de Maduro el pasado 3 de enero ha obligado a La Habana a reactivar su vínculo con Moscú para asegurar su estabilidad interna frente a una economía precarizada por el bloqueo y el endurecimiento de estas sanciones tras la directiva presidencial (de EE.UU.) del 29 de enero donde se declara a Cuba como una amenaza de seguridad para los Estados Unidos, y se indican posibles sanciones arancelarias para los Estados que vendan crudo a la isla”, sostiene Erazo Patiño.

Semanas después de la operación militar de EE.UU. que culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la Casa Blanca firmó un decreto para imponer “aranceles aduaneros a productos de países que suministran petróleo a Cuba”, aunque excluye “suministros periódicos por motivos humanitarios"

Erazo Patiño afirma que las relaciones entre Cuba y Rusia, históricamente ligadas a la Guerra Fría, han dejado de “ser una simple herencia ideológica para convertirse en una alianza de supervivencia ante el posible debilitamiento del poder global de Estados Unidos”.

“Si bien la isla fue el bastión del comunismo en Occidente y un punto de tensión máxima en 1962, la dinámica actual de los flujos de petróleo rusos debe interpretarse como una respuesta estratégica a un sistema internacional marcado por conflictos regionales y tensiones geopolíticas importantes”, apunta.

Washington y La Habana

Este acercamiento ocurre en paralelo con un endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba. Según el historiador argentino Martín Martinelli, esta dinámica refleja un movimiento estratégico de Rusia en un momento de creciente presión estadounidense en la región y un rediseño de su influencia en el hemisferio occidental.