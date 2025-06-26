Mientras el alto el fuego negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene en su tercer día, el daño de la llamada “guerra de los 12 días” entre Israel e Irán se hace más evidente. Desde infraestructuras destrozadas hasta economías golpeadas, ambas partes calculan ahora el costo de un conflicto que todavía podría encenderse de nuevo.

Al igual que otras guerras previas en Oriente Medio –como la árabe-israelí de 1967 o la de Yom Kipur de 1973—, el enfrentamiento que comenzó el pasado 13 de junio fue simbólico. Con una duración de 12 días, la cifra también tuvo una resonancia cultural inusual: la identidad de Israel como nación de 12 tribus y la tradición chiíta de los 12 imames que predomina en Irán.

A pesar del alto el fuego, la inteligencia de EE.UU. sugiere que el conflicto podría reanudarse. Contrariamente a la declaración de Trump de que las capacidades nucleares de Irán fueron "completamente destruidas", las reservas de uranio de Teherán parecen estar prácticamente intactas.

La guerra de los 12 días también dejó profundas cicatrices en Irán e Israel, tensó las cadenas de suministro regionales y repercutió en los mercados energéticos y comerciales a nivel mundial.

Mientras el frágil cese del fuego parece mantenerse, el costo total del conflicto aún se está conociendo.

El impacto en Irán

"La guerra de los 12 días entre Irán e Israel este junio infligió daños económicos sustanciales en toda la región, aunque la carga fue desigual", afirma Andreas Krieg, profesor asociado del King's College de Londres y director de MENA Analytica.

Irán, que ya cargaba con el peso de décadas de sanciones occidentales, enfrenta el mayor costo.

En una entrevista con TRT World, Krieg, analista de defensa, estima las pérdidas totales directas e indirectas entre 24.000 y 35.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a entre el 6,3% y el 9,2% del PIB de Irán, estimado en 380.000 millones de dólares.

Los ataques estadounidenses e israelíes degradaron la infraestructura nuclear de Teherán y provocaron una fuerte caída en sus exportaciones petroleras. Los daños a las instalaciones energéticas y la infraestructura militar amenazan con agravar las debilidades estructurales de Irán y retrasar su recuperación de posguerra.

"La guerra ha profundizado los desafíos fiscales y sociales de Irán, con implicaciones duraderas para su estabilidad interna", afirma Aimen Jamil, experto en asuntos iraníes con sede en Islamabad.

El costo para Estados Unidos e Israel

Israel gastó aproximadamente 5.000 millones de dólares en la primera semana de ataques contra Irán, con costos diarios de guerra que alcanzaron los 725 millones: 593 millones para operaciones ofensivas y 132 millones para defensa y movilización.

Solo los sistemas antimisiles le cuestan a Israel entre 10 y 200 millones de dólares al día, según el diario The Wall Street Journal . Si el conflicto hubiera continuado durante un mes completo, el precio total podría haber superado los 12.000 millones de dólares, según estima el Instituto Aaron de Política Económica.

Israel, aunque económicamente más resiliente, no salió indemne, señala Krieg. De hecho, él estima pérdidas de entre 11.500 y 17.800 millones de dólares, lo que representa entre el 2,1% y el 3,3% de su PIB de 540.000 millones de dólares.

"Estas cifras incluyen gastos militares, daños a la infraestructura y la interceptación de más de 400 misiles iraníes", añade Krieg. "Pero más allá de los costos directos, se encuentra una capa más profunda de alteraciones. El sector de alta tecnología de Israel –responsable del 64% de las exportaciones y una quinta parte del PIB– sufrió escasez de mano de obra, pues miles de reservistas fueron retirados de puestos críticos".

El cierre de empresas, la suspensión de vuelos comerciales y la escasez de mano de obra en la agricultura y la construcción agravaron la tensión económica. Estos costos de oportunidad, incluyendo la interrupción de las inversiones y el retraso de megaproyectos, podrían tener consecuencias duraderas”, afirma Krieg.

También ha comenzado un éxodo visible.

Todos estos factores han afectado al gobierno beligerante de Israel, provocando un “éxodo visible” de ciudadanos israelíes con doble nacionalidad, alarmados por la frecuencia y el alcance de los ataques con misiles contra lugares estratégicos como refinerías de petróleo y grandes ciudades, según Krieg.