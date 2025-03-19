Ucrania y Rusia han acordado detener los ataques contra las infraestructuras energéticas de cada uno por un período de 30 días, tras una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ruso, Vladimir Putin. El diálogo telefónico, que se extendió por más de dos horas, puede significar el punto de partida para un esperado y duradero proceso de paz. Aunque aún no está todo dicho.

"Vladimir Putin respondió positivamente a esta iniciativa e inmediatamente dio la orden correspondiente al ejército ruso", expresó el último martes el Kremlin en un comunicado.

Trump, por su parte, dijo que su llamada con Putin fue "muy buena y productiva" y que debatieron muchos elementos para el acuerdo de paz con Ucrania. "Hemos acordado un alto el fuego inmediato en toda la infraestructura energética, con el entendimiento de que trabajaremos rápidamente para lograr un alto el fuego completo y, en última instancia, el fin de esta guerra tan horrible entre Rusia y Ucrania", dijo en Truth Social.

"Se abordaron muchos elementos de un acuerdo de paz, incluyendo el hecho de que miles de soldados están siendo asesinados, y tanto el presidente Putin como el presidente ucraniano Volodomyr Zelenskyy quieren ver el fin de esto", agregó Trump.

Los pedidos pendientes de Putin

Más allá del entusiasmo, Putin reiteró sus preocupaciones y reclamos a fin de lograr un acuerdo de paz definitivo. En especial, advirtió el Kremlin, la condición clave para alcanzar un alto el fuego es "el cese total de la asistencia militar extranjera y del suministro de información de inteligencia a Kiev".

Putin subrayó que la resolución del conflicto debe ser "integral, sostenible y a largo plazo" y tener en cuenta los intereses de seguridad de Rusia, así como las causas fundamentales de la guerra.

El presidente ruso, además, ha dicho que quiere que Ucrania renuncie a sus aspiraciones de unirse a la OTAN, que Rusia controle la totalidad de las cuatro regiones ucranianas que ha reclamado como propias y que se limite el tamaño del ejército ucraniano.

También ha dejado en claro que quiere que se alivien las sanciones occidentales y que se celebre una elección presidencial en Ucrania, algo que Kiev considera prematuro mientras sigue en vigor la ley marcial.

Por otra parte, según el Kremlin, Putin también "respondió de manera constructiva" a una iniciativa de Trump sobre la protección del transporte marítimo en el Mar Negro, y ambas partes acordaron iniciar negociaciones.