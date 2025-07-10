Las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Gaza continúan siendo “difíciles” debido a la “intransigencia” de Israel, advirtió el grupo de resistencia palestino Hamás, tras anunciar que había aceptado liberar a 10 rehenes israelíes en medio del diálogo. En contraste, la retórica bélica de Tel Aviv se mantiene: si Hamás se niega a desarmarse, “continuará” la ofensiva, dice un alto funcionario del Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Este miércoles, el grupo de resistencia palestino señaló que, en el marco de las conversaciones, existen varios puntos de desacuerdo. Entre ellos, el flujo de ayuda humanitaria, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y "garantías reales" para un alto el fuego permanente.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impulsado un posible acuerdo, expresó un optimismo cauteloso. "Creo que tenemos una oportunidad esta semana o la próxima. No es seguro", dijo. "Pero hay una muy buena posibilidad de que tengamos un acuerdo o algún tipo de arreglo esta semana o quizás la próxima, si no es antes", completó.

Sus comentarios llegaron después de que el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, compartiera su esperanza de poder llegar a un acuerdo de alto el fuego de 60 días. "Esperamos que para finales de esta semana tengamos un acuerdo que nos permita alcanzar un alto el fuego de 60 días", Witkoff tras el progreso de las conversaciones indirectas.

Si Hamás se niega a desarmarse, la carnicería continuará: funcionario israelí





Simultáneamente, un funcionario israelí afirmó, bajo condición de anonimato, que si Tel Aviv y Hamás acuerdan un alto el fuego de 60 días en Gaza, Israel utilizaría ese periodo para proponer una tregua permanente que exigiría el desarme del grupo de resistencia palestino.

Y desestimó cualquier posibilidad de debate: Si Hamás se niega, “seguiremos” con la carnicería, advirtió el funcionario.

Además, sus declaraciones ocurrieron durante la visita de Netanyahu a Washington, donde sostuvo varios encuentros con Trump. Justamente, Washington está presionando a Tel Aviv para que acepte un acuerdo de alto el fuego en el enclave bloqueado.

Previamente, el principal líder de la oposición israelí, Yair Lapid, criticó duramente a Netanyahu por invocar el llamado "Eje Morag" en el sur de Gaza como un obstáculo para alcanzar una tregua. "Netanyahu está poniendo obstáculos a un acuerdo", declaró Lapid en una entrevista radial citada por la emisora israelí KAN."¿Ahora, de repente, el Eje Morag se ha convertido en la nueva piedra angular de nuestra existencia?", añadió con sarcasmo.

¿Desplazamiento de palestinos fuera de Gaza?





En referencia a los planes de expulsión de palestinos de Gaza por parte de Israel y Estados Unidos, Naciones Unidas reafirmó este miércoles su firme rechazo. Las declaraciones ocurrieron después de que Israel Katz, ministro de Defensa israelí, propusiera la reubicación de palestinos en una llamada “ciudad humanitaria”, que en realidad sería un campo para encerrarlos, sobre las ruinas de Rafah. El ministro afirmó que la población sería retenida en esa nueva zona, desde donde se les permitiría emigrar a otros países.

"No es la primera vez que oímos hablar de proyectos de este tipo. Nos oponemos firmemente a cualquier desplazamiento forzado de personas que solo aumente sus riesgos", declaró el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric durante una rueda de prensa.

Netanyahu, por su parte, dijo que los palestinos debían tener la “libertad de elección” de abandonar el territorio si así lo desean, aunque negó que Tel Aviv o Washington tuvieran planes para un desplazamiento forzoso.

En declaraciones a los periodistas desde el Capitolio de EE.UU., el primer ministro israelí declaró que quería “informar algo que sorprenderá a los diversos reportes que están saliendo. El presidente Trump y yo tenemos un objetivo común”. Así, se refirió a su intención conjunta de lograr la liberación de rehenes, poner fin al liderazgo de Hamás y asegurar que Gaza “ya no represente una amenaza para Israel”. Para ello, aseguró, ambos líderes cuentan con estrategia y tácticas comunes.

Además, según informaron medios israelíes este jueves, Israel autorizó que los fondos provenientes de Qatar y otros países se utilicen para reconstruir el enclave palestino. “Para Hamás, esto representaría una señal clave” de que “la ofensiva está llegando a su fin”, indicó el periódico Yedioth Ahronoth.

Según el diario, Israel ha exigido que otros países también contribuyan al proceso de financiación, con el fin de evitar una dominación catarí. La propuesta fue planteada inicialmente por Doha durante conversaciones en Washington esta semana.