Las medidas de mano dura para frenar el flujo de migrantes indocumentados en Chile marcaron el primer viaje oficial del presidente José Antonio Kast, quien –siguiendo la tradición– viajó a Argentina para esta visita inaugural. Tras reunirse este lunes con su homólogo, Javier Milei, el mandatario chileno habló de que los países vecinos viven “un momento histórico en la integración por temas de turismo, por temas de comercio, por temas de inversión, por temas mineros", pero también destacó que se abordaron la "inmigración irregular" y el "crimen organizado”.
Y fue precisamente en este punto donde Kast volvió a reflotar el llamado “corredor humanitario”, que propuso durante su campaña presidencial, para el retorno de venezolanos que se encuentran en territorio chileno de manera irregular, a través de una vía terrestre por Perú, Ecuador y Colombia. "Se ha facilitado bastante la posibilidad de iniciarlo con los cambios radicales que se produjeron en Venezuela", afirmó Kast, en referencia a la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, durante una operación militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.
De hecho, insistió en que la salida de Maduro le iba a permitir a Chile y a varios países más “poder restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables” con Caracas. Además, señaló que tiene la expectativa de que "los vuelos (a Venezuela) en algún momento se puedan restablecer y con eso evitar en parte la necesidad de un corredor humanitario terrestre" con ese país.
Entonces, Kast explicó que su Gobierno va a "ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas" y confió en que quienes se encuentren en esa situación salgan del país de manera voluntaria.
"Estamos dando una advertencia a las personas para que cumplan la ley. Nosotros no queremos generar una conmoción social, pero sí queremos que se vayan enfrentando las incivilidades en todo el territorio nacional y en cualquiera de las manifestaciones que se salgan del marco legal, incluido el tema de la inmigración irregular", añadió.
"Hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir voluntariamente", completó, al detallar que "si no lo hacen voluntariamente esa posibilidad (de vivir en Chile) se va a cerrar definitivamente".
Justamente, Kast busca que los inmigrantes indocumentados salgan del país y comiencen desde cero su solicitud de residencia, lo que pone en aprietos a miles de personas ante la incertidumbre de si podrán regresar o no. En Chile hay cerca de 337.000 extranjeros sin la documentación requerida, según datos oficiales.
En marzo pasado, durante sus primeras 24 horas como presidente, Kast firmó seis decretos, la mayoría de ellos enfocados en medidas para detener la inmigración irregular. La acción más relevante lleva por nombre “Plan Escudo Fronterizo”, y ordena a los ministerios de Defensa e Interior "gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular", "modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino" y "la construcción de barreras físicas para sectores requeridos", concretamente en la frontera norte con Bolivia.
De hecho, el mandatario le pidió específicamente al jefe del Ejército, Pedro Varela, su “colaboración activa en el aumento de funcionarios" en esa zona para “detener el ingreso de la inmigración ilegal”. Es por el límite con Bolivia por donde entran la mayoría de los migrantes.