Las medidas de mano dura para frenar el flujo de migrantes indocumentados en Chile marcaron el primer viaje oficial del presidente José Antonio Kast, quien –siguiendo la tradición– viajó a Argentina para esta visita inaugural. Tras reunirse este lunes con su homólogo, Javier Milei, el mandatario chileno habló de que los países vecinos viven “un momento histórico en la integración por temas de turismo, por temas de comercio, por temas de inversión, por temas mineros", pero también destacó que se abordaron la "inmigración irregular" y el "crimen organizado”.

Y fue precisamente en este punto donde Kast volvió a reflotar el llamado “corredor humanitario”, que propuso durante su campaña presidencial, para el retorno de venezolanos que se encuentran en territorio chileno de manera irregular, a través de una vía terrestre por Perú, Ecuador y Colombia. "Se ha facilitado bastante la posibilidad de iniciarlo con los cambios radicales que se produjeron en Venezuela", afirmó Kast, en referencia a la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, durante una operación militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.

De hecho, insistió en que la salida de Maduro le iba a permitir a Chile y a varios países más “poder restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables” con Caracas. Además, señaló que tiene la expectativa de que "los vuelos (a Venezuela) en algún momento se puedan restablecer y con eso evitar en parte la necesidad de un corredor humanitario terrestre" con ese país.

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Entonces, Kast explicó que su Gobierno va a "ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas" y confió en que quienes se encuentren en esa situación salgan del país de manera voluntaria.