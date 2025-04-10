ORIENTE MEDIO
Israel será el 'líder' de la acción militar contra Irán si fracasan diálogos nucleares, dice Trump
En vísperas de las conversaciones indirectas con Irán en Omán, el presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló que si se requiere intervención contra Teherán no dudará en desplegarla, con la participación clave de Israel.
“Si es necesario, absolutamente”, respondió el presidente en conversación con la prensa en la Casa Blanca, cuando se le preguntó si la acción militar era una opción viable. / AP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que una acción militar contra Irán es “absolutamente” posible si las negociaciones nucleares con Teherán no logran un acuerdo. Y luego añadió que, de requerirse una intervención militar, Israel desempeñará un papel fundamental, aunque subrayó que el liderazgo de la acción no correspondería a Washington. 

“Si es necesario, absolutamente”, respondió el presidente en conversación con la prensa en la Casa Blanca, cuando se le preguntó si la acción militar era una opción viable. “Si se requiere, tendremos fuerza militar. Israel obviamente estará muy involucrado en eso, será el líder en eso”, añadió el mandatario en vísperas de las conversaciones indirectas con Teherán en Omán. 

Además, Trump subrayó que no se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear, señalando que no ha determinado un plazo fijo para que terminen los diálogos sobre el programa nuclear de ese país. Luego, agregó que él determinaría cuando se agota el tiempo “basándose en un sentimiento”. 

“Tenemos algo de tiempo, pero no mucho tiempo, porque no vamos a dejar que tengan un arma nuclear”, dijo Trump. Aunque aclaró que quiere que “Irán sea grande” y que “prospere”. “Lo único que no pueden tener es un arma nuclear. Ellos lo entienden”, completó. 

Amenaza de acción militar 

Estas declaraciones de Trump se producen a pocos días de la reunión que EE.UU. e Irán mantendrán este sábado en Omán. 

El presidente estadounidense destacó que las negociaciones son "en el mejor interés de Irán" y enfatizó que serían conversaciones directas. Sin embargo, Irán, a través de su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, ha confirmado que las negociaciones serán "indirectas", con mediadores presentes en el diálogo.

Trump ha dejado claro que si las negociaciones fracasan, Irán “estará en grave peligro” sin un acuerdo.

Para estos contactos, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, encabezará la delegación estadounidense, según informó el medio Axios el martes citando a dos fuentes familiarizadas con el plan. 


