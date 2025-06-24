El martes despuntó en Oriente Medio con una noticia que parece dar un respiro a la región golpeada por el conflicto: un alto el fuego entre Israel e Irán. El anuncio vino desde Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, pidiendo a las partes no incumplir la tregua. “EL ALTO AL FUEGO YA ENTRÓ EN VIGOR. ¡POR FAVOR, NO LO VIOLEN!”, escribió el mandatario en su plataforma de redes Truth Social.

Sin embargo, apenas horas después, una especie de revés llegó desde Tel Aviv. Israel Katz, ministro de Defensa israelí, ordenó a su ejército lanzar intensos ataques en la capital de Irán, Teherán, acusando a este país de violar el alto el fuego. Algo que las autoridades iraníes negaron de inmediato.

“Instruí a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en coordinación con el primer ministro, a continuar con la intensa actividad de ataques en Teherán”, declaró Katz en un comunicado citado por el periódico israelí Yedioth Ahronoth. El ministro justificó su decisión “ante la absoluta violación por parte de Irán del alto el fuego declarado por el presidente estadounidense y el lanzamiento de misiles hacia Israel”. Al momento de publicar este reporte, no hay informes de que esto ataques se hayan llevado a cabo.

Pero la versión desde Teherán desmiente las acusaciones de Tel Aviv. “Irán no ha lanzado ningún misil hacia los territorios palestinos ocupados en las últimas horas”, declararon las Fuerzas Armadas del país en un comunicado citado por la agencia de noticias semioficial Tasnim. A lo que se suma una advertencia del Consejo Supremo de Seguridad Nacional acerca de responder con firmeza a cualquier acto de agresión por parte de Israel.

“Logramos una victoria que obligó al enemigo a aceptar la derrota y a detener unilateralmente su agresión”, declaró el consejo, antes de añadir que las fuerzas iraníes "permanecen en máxima alerta, con el dedo en el gatillo, listas para dar una respuesta decisiva y arrepentida ante cualquier acto de agresión".

El acuerdo de tregua entre Teherán y Tel Aviv se anunció desde Estados Unidos en la madrugada de este martes, todavía lunes en Washington, cuando Trump publicó en Truth Social que las dos partes habían acordado un cese de hostilidades “completo y total”.

“Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un ALTO AL FUEGO completo y total (en aproximadamente 6 horas, cuando Israel e Irán hayan completado sus misiones finales), durante 12 horas, punto en el cual se considerará que la guerra ha TERMINADO”, escribió el mandatario. Y luego añadió: “Oficialmente, Irán iniciará el ALTO AL FUEGO y, a las 12 horas Israel también lo hará y, a las 24 horas, el mundo celebrará oficialmente el FIN DE LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS”.

El mandatario estadounidense también detalló que durante cada cese del fuego, la otra parte se mantendría pacífica y respetuosa.