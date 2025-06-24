El martes despuntó en Oriente Medio con una noticia que parece dar un respiro a la región golpeada por el conflicto: un alto el fuego entre Israel e Irán. El anuncio vino desde Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, pidiendo a las partes no incumplir la tregua. “EL ALTO AL FUEGO YA ENTRÓ EN VIGOR. ¡POR FAVOR, NO LO VIOLEN!”, escribió el mandatario en su plataforma de redes Truth Social.
Sin embargo, apenas horas después, una especie de revés llegó desde Tel Aviv. Israel Katz, ministro de Defensa israelí, ordenó a su ejército lanzar intensos ataques en la capital de Irán, Teherán, acusando a este país de violar el alto el fuego. Algo que las autoridades iraníes negaron de inmediato.
“Instruí a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en coordinación con el primer ministro, a continuar con la intensa actividad de ataques en Teherán”, declaró Katz en un comunicado citado por el periódico israelí Yedioth Ahronoth. El ministro justificó su decisión “ante la absoluta violación por parte de Irán del alto el fuego declarado por el presidente estadounidense y el lanzamiento de misiles hacia Israel”. Al momento de publicar este reporte, no hay informes de que esto ataques se hayan llevado a cabo.
Pero la versión desde Teherán desmiente las acusaciones de Tel Aviv. “Irán no ha lanzado ningún misil hacia los territorios palestinos ocupados en las últimas horas”, declararon las Fuerzas Armadas del país en un comunicado citado por la agencia de noticias semioficial Tasnim. A lo que se suma una advertencia del Consejo Supremo de Seguridad Nacional acerca de responder con firmeza a cualquier acto de agresión por parte de Israel.
“Logramos una victoria que obligó al enemigo a aceptar la derrota y a detener unilateralmente su agresión”, declaró el consejo, antes de añadir que las fuerzas iraníes "permanecen en máxima alerta, con el dedo en el gatillo, listas para dar una respuesta decisiva y arrepentida ante cualquier acto de agresión".
“Alto el fuego completo y total” en varias fases
El acuerdo de tregua entre Teherán y Tel Aviv se anunció desde Estados Unidos en la madrugada de este martes, todavía lunes en Washington, cuando Trump publicó en Truth Social que las dos partes habían acordado un cese de hostilidades “completo y total”.
“Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un ALTO AL FUEGO completo y total (en aproximadamente 6 horas, cuando Israel e Irán hayan completado sus misiones finales), durante 12 horas, punto en el cual se considerará que la guerra ha TERMINADO”, escribió el mandatario. Y luego añadió: “Oficialmente, Irán iniciará el ALTO AL FUEGO y, a las 12 horas Israel también lo hará y, a las 24 horas, el mundo celebrará oficialmente el FIN DE LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS”.
El mandatario estadounidense también detalló que durante cada cese del fuego, la otra parte se mantendría pacífica y respetuosa.
“Bajo la suposición de que todo funcione como debería, y así será, felicito a ambos países, Israel e Irán, por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse 'LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS'”, completó. Y luego advirtió que “esta es una guerra que podría haber durado años, destruido todo Oriente Medio, pero no pasó, ¡y nunca pasará!”.
Más tarde, detalló, también en Truth Social, que Israel e Irán le contactaron "casi simultáneamente" en señal de "¡PAZ!". "Sabía que era el momento. ¡El mundo y Oriente Medio son los verdaderos GANADORES! Ambas naciones verán un gran AMOR, PAZ Y PROSPERIDAD en su futuro", añadió.
Momentos después, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que, hasta ese momento, no había acuerdo sobre ningún alto el fuego ni cese de las operaciones militares entre Irán e Israel. Aunque planteó la disposición de Teherán para una tregua: “Siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4:00 a. m., hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después”, agregó.
También recordó que las acciones militares de Irán fueron una respuesta a la agresión israelí y no a un conflicto iniciado por su país.
Una dramática escalada en los días previos
La tensión en Oriente Medio se intensificó drásticamente el domingo después de que Estados Unidos bombardeara las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán. Los ataques de Washington representaron una grave escalada en el conflicto entre Teherán y Tel Aviv, desatado tras una operación militar israelí contra Irán, desde el 13 de junio, lo que generó una respuesta de represalia.
Tras el ataque a sus instalaciones nucleares, Irán lanzó una andanada de misiles contra la base aérea estadounidense Al Udeid en Qatar el lunes. El Comando Central de EE.UU. (Centcom) afirmó que las fuerzas estadounidenses, junto con Qatar, se defendieron con éxito del ataque, confirmando que no hubo bajas entre el personal de ninguno de los dos países.
Según el Ministerio de Salud iraní, los ataques israelíes han matado a más de 400 personas. En contraste, los ataques iraníes contra Israel han causado 24 muertes, según cifras oficiales.