TÜRKİYE
2 min de lectura
TRT World gana cuatro premios en los Festivales de Nueva York 2025
La cadena fue reconocida en múltiples categorías, desde periodismo de investigación hasta asuntos internacionales y contenido promocional.
TRT World gana cuatro premios en los Festivales de Nueva York 2025
"Redención Sagrada" presenta imágenes exclusivas encubiertas captadas por equipos de TRT World que se infiltraron en grupos radicales judíos ilegales en la ocupada Cisjordania / TRT Global
23 de mayo de 2025

TRT World ha sido reconocida con cuatro premios en la edición 2025 del Festival de Nueva York (NYF), consolidando su lugar como una de las voces más influyentes del periodismo internacional y la producción documental.

La cadena pública turca fue galardonada en diversas categorías, que abarcan desde el periodismo de investigación hasta asuntos internacionales y contenido promocional, reflejo de su versatilidad narrativa y su compromiso con el rigor periodístico.

Uno de los premios más destacados fue el Trofeo de Oro en la categoría de Periodismo de Investigación, otorgado al documental Holy Redemption. La misma producción recibió también el Trofeo de Plata en Asuntos Internacionales, reconociendo su impacto informativo y profundidad analítica.

Holy Redemption presenta imágenes encubiertas exclusivas, obtenidas por equipos de TRT World que se infiltraron en grupos radicales de colonos judíos en la Cisjordania ocupada. El documental ofrece una mirada reveladora sobre la expropiación sistemática de tierras palestinas, violaciones a los derechos humanos y la vida cotidiana bajo ocupación. Con un enfoque directo y audaz, el filme denuncia la persistente indiferencia hacia el derecho internacional en la región.

RECOMENDADOS

En la categoría de Promoción de Programas de Noticias, el canal obtuvo otro Trofeo de Plata por TRT World Anniversary Promo, una pieza visualmente poderosa que celebró el noveno aniversario del canal, proyectando con fuerza su línea editorial y su visión global.

El cuarto reconocimiento llegó en la categoría de Actualidad, con otro Trofeo de Plata para Yemen: The Third Frontier, un documental que examina las consecuencias humanitarias del conflicto yemení. La producción ofrece un acceso inédito al Galaxy Leader, el primer buque incautado por los hutíes, y revela imágenes impactantes desde el frente de guerra. A través de este enfoque, TRT World arroja luz sobre la creciente crisis de hambre, la precariedad sanitaria y la insuficiencia de ayuda humanitaria en Yemen.

Estos reconocimientos refuerzan el papel de TRT World en el panorama mediático global y destacan su compromiso con un periodismo valiente, riguroso y enfocado en historias que a menudo quedan fuera del radar informativo internacional.

FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato