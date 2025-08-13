En medio del genocidio, hambruna y bombardeos que sufren los palestinos en Gaza, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que sus decisiones políticas se enmarcan en una “misión histórica y espiritual”. Agregó que se siente “muy” identificado con la visión del llamado “Gran Israel”, un plan que abarca territorios palestinos ocupados y partes de la actual Jordania y Egipto, y el cual ha sido duramente cuestionado por la comunidad internacional. Al mismo tiempo, aseguró que permitirá que los palestinos salgan de Gaza, impulsando un éxodo que facilitaría la ocupación del enclave.

En una entrevista con la cadena israelí i24NEWS, realizada el martes mientras su gobierno se prepara para ampliar la brutal ofensiva en Gaza, Netanyahu señaló: “Hay generaciones de judíos que soñaron con venir aquí y generaciones de judíos que vendrán después de nosotros”.

“Entonces, si me preguntas si tengo un sentido de misión, histórica y espiritualmente, la respuesta es sí”, agregó.

Luego, durante la entrevista, el exdiputado Sharon Gal le mostró a Netanyahu un amuleto con el mapa del “Gran Israel”. Ante la pregunta de si se sentía identificado con esa visión, Netanyahu respondió: “Mucho”.

El término “Gran Israel” se utiliza desde la ofensiva árabe-israelí de 1967 para referirse a Israel y los territorios que ocupó entonces: Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza, además de la península del Sinaí en Egipto y los Altos del Golán en Siria. Este concepto es un pilar de la tradición política del partido Likud, al que pertenece Netanyahu. Además, sionistas como Ze’ev Jabotinsky, considerado el ideólogo precursor del partido, lo extendieron hacia parte de la actual Jordania.

Netanyahu se ha opuesto en repetidas ocasiones a la creación de un Estado palestino, y sus críticos sostienen que la expansión de asentamientos ilegales materializa esa visión, creando “hechos sobre el terreno” que imposibilitan que Palestina se constituya como un Estado. También, analistas consideran el genocidio en Gaza como un intento acelerado de implementar este plan, describiendo un enfoque que busca un "máximo de tierras (para Israel), y un mínimo de árabes".

Estas declaraciones ocurren justo cuando la necesidad de concretar una solución de dos Estados –que reconozca la existencia de Palestina tal como existe Israel– ha cobrado fuerza dentro de la comunidad internacional, llevando a que, en las últimas semanas, múltiples países anuncien su decisión de reconocer un Estado palestino.

Expulsión de palestinos de Gaza

Además de sus declaraciones sobre el “Gran Israel”, Netanyahu sostuvo en la misma entrevista que “permitirá” que los palestinos salgan de la sitiada Gaza.

El primer ministro defendió sus políticas y dijo a i24NEWS: “No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse”. Hay que darles “la posibilidad de irse, en primer lugar, de salir de las zonas de combate y, en general, de abandonar el territorio, si así lo desean”, añadió.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se plantea esa idea. De hecho, Netanyahu ya había mencionado algo similar al respaldar la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a más de dos millones de gazatíes a Egipto y Jordania. Ministros de extrema derecha también han pedido su supuesta “salida voluntaria”.

Este tipo de llamados han causado en el pasado la indignación palestina y la condena internacional, pues advierten que en realidad se trata de desplazamiento forzado. Para los palestinos, cualquier intento de expulsarlos de sus tierras es similar a lo que ocurrió durante "Nakba", la gran “catástrofe” en árabe, cuando esta población sufrió el mayor desplazamiento forzado durante la creación del estado de Israel en 1948.

Además, Netanyahu dice que va a “permitir” a los palestinos salir, pero en medio está destruyendo su territorio y aniquilando a su población. Y no termina ahí: el primer ministro anuncia la posibilidad de extender su ofensiva no solo como parte de sus operaciones militares, sino con el objetivo declarado de ampliar su ocupación a la Ciudad de Gaza.

“La amenaza para Israel es su gobierno extremista”

Por otra parte, el economista y analista estadounidense Jeffrey Sachs envió una dura carta abierta al ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, acusando a Tel Aviv de cometer “asesinatos masivos y hambruna” en Gaza. “Usted lamentó la hambruna de 20 rehenes, pero no mencionó la hambruna impuesta por Israel a 2 millones de palestinos”, escribió Sachs.

Sachs —judío y ciudadano estadounidense— rechazó la afirmación de Sa’ar en la ONU de que Israel es “el Estado soberano del pueblo judío”. “Esto es falso. Israel es el Estado soberano de sus ciudadanos”, señaló, y recordó que el judaísmo es una religión y una cultura, no una nacionalidad.

“La solución de dos Estados es el camino —y el único camino— para la supervivencia de Israel. La gran amenaza para su supervivencia no son los países árabes, los palestinos o Irán, sino las políticas de su gobierno extremista”, concluyó.

Tensiones en gobierno israelí ante expansión de operaciones militares

Y mientras Israel se prepara para extender su ofensiva, han surgido tensiones entre el ejército y el gobierno. En los últimos días, medios israelíes informaron que el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, se opone al plan aprobado por el Gabinete de Seguridad para tomar el control total de la densamente poblada Ciudad de Gaza, y que prefiere rodearla en vez de ocuparla.

En este marco, el ministro de Defensa, Israel Katz, criticó a Zamir por realizar nombramientos militares sin su aprobación. En un comunicado, el ministerio señaló que estas deliberaciones se hicieron “sin coordinación previa” y “en violación de los procedimientos”.

Zamir respondió que él es “la única autoridad” para nombrar oficiales desde el rango de coronel en adelante, y que luego esas decisiones se presentan al ministro para su aprobación.

Hamás quiere negociaciones de paz; Netanyahu pone obstáculos

Los planes de Israel de ampliar su ofensiva a Ciudad de Gaza se producen mientras se retoman los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino. Desde la breve tregua alcanzada a principios de este año, que Tel Aviv rompió dos meses después, los intentos de los mediadores, liderados por Qatar, Egipto y Estados Unidos, no han logrado avances significativos.