La venta de dos puertos cercanos al canal de Panamá a un consorcio mundial liderado por Mediterranean Shipping Company (MSC) amenaza el principio de neutralidad de la vía interoceánica, señaló el responsable del canal, Ricaurte Vásquez, en conversación con el diario Financial Times.

“Existe un riesgo potencial de concentración de la capacidad si el acuerdo se lleva a cabo tal y como está estructurado,” afirmó Vásquez en un reporte publicado este martes. Y añadió que “si hay un nivel significativo de concentración en operadores de terminales que pertenecen a una empresa naviera integrada o única, será a costa de la competitividad de Panamá en el mercado y será inconsistente con la neutralidad.”

MSC, uno de los principales grupos de transporte marítimo de contenedores del mundo, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la agencia de noticias Reuters, como tampoco lo hizo la Autoridad del Canal de Panamá.

CK Hutchison confirmó el mes pasado que MSC, dirigida por la familia del millonario italiano Gianluigi Aponte, es el principal inversionista de un grupo que busca comprar 43 puertos, incluidos los dos puertos en Panamá, por 22.800 millones de dólares.

La aclaración de Vásquez surge tras semanas de escrutinio y críticas en China sobre el plan de CK Hutchison para vender los puertos al consorcio, que anteriormente estaba liderado por la firma estadounidense BlackRock y que sigue siendo parte del grupo.

La propuesta de venta también ha llamado la atención de Estados Unidos.