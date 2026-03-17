El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, ha anunciado que iniciará una gira regional con el objetivo de recabar apoyo para poner fin a la creciente guerra en Oriente Medio, en un contexto en el que Ankara intensifica sus esfuerzos diplomáticos para contener la crisis.

En este sentido, durante una rueda de prensa celebrada el martes en Ankara junto a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, Fidan explicó que la gira, que comenzará el miércoles, se centrará en explorar medidas concretas para detener el conflicto y evitar una mayor escalada.

Asimismo, criticó duramente los asesinatos políticos dirigidos contra funcionarios iraníes, a los que calificó como “actos ilegales fuera de las leyes normales de la guerra”, subrayando que deben cesar de inmediato.

Por otro lado, Fidan advirtió que el conflicto ya no está contenido. Según indicó, se ha extendido a Líbano y se está volviendo cada vez más complejo en Iraq, lo que eleva considerablemente los riesgos para la estabilidad regional.

Türkiye intensifica la diplomacia