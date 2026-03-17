TÜRKİYE
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Fidan emprenderá una gira regional para frenar la expansión de la guerra en Oriente Medio
Ankara intensifica la diplomacia con una nueva iniciativa a cargo del ministro de Relaciones Exteriores que busca poner fin a la guerra en Oriente Medio, al tiempo que advierte que el conflicto se está extendiendo más allá de las fronteras.
Fidan emprenderá una gira regional para frenar la expansión de la guerra en Oriente Medio
Hakan Fidan dice que la gira, desde el miércoles, buscará medidas para frenar el conflicto y su escalada. / AA
hace 20 horas

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, ha anunciado que iniciará una gira regional con el objetivo de recabar apoyo para poner fin a la creciente guerra en Oriente Medio, en un contexto en el que Ankara intensifica sus esfuerzos diplomáticos para contener la crisis.

En este sentido, durante una rueda de prensa celebrada el martes en Ankara junto a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, Fidan explicó que la gira, que comenzará el miércoles, se centrará en explorar medidas concretas para detener el conflicto y evitar una mayor escalada.

Asimismo, criticó duramente los asesinatos políticos dirigidos contra funcionarios iraníes, a los que calificó como “actos ilegales fuera de las leyes normales de la guerra”, subrayando que deben cesar de inmediato.

Por otro lado, Fidan advirtió que el conflicto ya no está contenido. Según indicó, se ha extendido a Líbano y se está volviendo cada vez más complejo en Iraq, lo que eleva considerablemente los riesgos para la estabilidad regional.

Türkiye intensifica la diplomacia

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En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores turco señaló que su viaje incluirá mensajes del presidente Recep Tayyip Erdogan, en los que se expondrán las propuestas de Ankara para alcanzar una paz duradera en la región.

Además, destacó que Türkiye ha mantenido contactos activos tanto con socios occidentales como orientales, con el fin de coordinar esfuerzos y evaluar la evolución del conflicto.

“Nuestro objetivo es el mismo: una geografía en la que todos vivan dentro de sus propias fronteras con seguridad y soberanía”, afirmó Fidan, al tiempo que reiteró el apoyo a un Estado palestino y a una mayor estabilidad regional.

En definitiva, Türkiye se ha posicionado como un actor diplomático clave en la crisis, con el propósito de tender puentes y evitar un mayor deterioro a medida que el conflicto continúa intensificándose.

FUENTE:TRT Español y agencias
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