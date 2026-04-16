El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los líderes de Israel y Líbano han acordado iniciar un alto el fuego de diez días a las 21:00 GMT.

“Ambos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, comenzarán formalmente un alto el fuego de diez días ”, escribió en una publicación en Truth Social.

Según el diario israelí Hareetz, la tregua podría entrar en vigor entre las 19:00 (16:00 GMT) y la medianoche, hora local (21:00 GMT).

Además, el mandatario republicano aseguró que mantuvo “excelentes conversaciones” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente libanés, Joseph Aoun. Asimismo, indicó que ha instruido al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para que trabajen con ambos países con el objetivo de alcanzar una paz duradera.

El anuncio se produce en un contexto de contactos diplomáticos en Washington en torno a una posible tregua. De hecho, el periódico Haaretz informó previamente de que el ejército israelí se estaba preparando para anunciar un alto el fuego en Líbano este jueves.

En este contexto, el presidente estadounidense escribió el miércoles en Truth Social que Washington está “intentando conseguir un pequeño respiro entre Israel y Líbano”.

La postura de Hezbollah en el punto de mira

Sin embargo, estas conversaciones se están desarrollando entre Israel y el gobierno libanés, sin la participación de Hezbollah, el grupo político y militar con el que Israel mantiene los enfrentamientos armados sobre el terreno.

Por su parte, Hezbollah criticó las conversaciones directas entre Líbano e Israel impulsadas por Estados Unidos. El diputado del movimiento, Hussein Hajj Hassan, calificó estas negociaciones de “grave error” e instó al gobierno libanés a dejar de hacer concesiones a Israel y a Estados Unidos, en declaraciones a la agencia de noticias AFP.

“Las negociaciones directas con el enemigo son un pecado grave y un error garrafal”, afirmó Hajj Hassan desde su despacho parlamentario.

Posteriormente, un parlamentario del grupo indicó a la agencia de noticias AFP que Hezbollah podría respetar el alto el fuego anunciado, siempre que Israel cese sus ataques.

Líbano acoge con satisfacción el anuncio

Por el contrario, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó que “acoge con satisfacción” el anuncio del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre un alto el fuego de diez días con Israel, que debía comenzar a las 21:00 GMT de este jueves.