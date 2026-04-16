El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los líderes de Israel y Líbano han acordado iniciar un alto el fuego de diez días a las 21:00 GMT.
“Ambos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, comenzarán formalmente un alto el fuego de diez días ”, escribió en una publicación en Truth Social.
Según el diario israelí Hareetz, la tregua podría entrar en vigor entre las 19:00 (16:00 GMT) y la medianoche, hora local (21:00 GMT).
Además, el mandatario republicano aseguró que mantuvo “excelentes conversaciones” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente libanés, Joseph Aoun. Asimismo, indicó que ha instruido al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para que trabajen con ambos países con el objetivo de alcanzar una paz duradera.
El anuncio se produce en un contexto de contactos diplomáticos en Washington en torno a una posible tregua. De hecho, el periódico Haaretz informó previamente de que el ejército israelí se estaba preparando para anunciar un alto el fuego en Líbano este jueves.
En este contexto, el presidente estadounidense escribió el miércoles en Truth Social que Washington está “intentando conseguir un pequeño respiro entre Israel y Líbano”.
La postura de Hezbollah en el punto de mira
Sin embargo, estas conversaciones se están desarrollando entre Israel y el gobierno libanés, sin la participación de Hezbollah, el grupo político y militar con el que Israel mantiene los enfrentamientos armados sobre el terreno.
Por su parte, Hezbollah criticó las conversaciones directas entre Líbano e Israel impulsadas por Estados Unidos. El diputado del movimiento, Hussein Hajj Hassan, calificó estas negociaciones de “grave error” e instó al gobierno libanés a dejar de hacer concesiones a Israel y a Estados Unidos, en declaraciones a la agencia de noticias AFP.
“Las negociaciones directas con el enemigo son un pecado grave y un error garrafal”, afirmó Hajj Hassan desde su despacho parlamentario.
Posteriormente, un parlamentario del grupo indicó a la agencia de noticias AFP que Hezbollah podría respetar el alto el fuego anunciado, siempre que Israel cese sus ataques.
Líbano acoge con satisfacción el anuncio
Por el contrario, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó que “acoge con satisfacción” el anuncio del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre un alto el fuego de diez días con Israel, que debía comenzar a las 21:00 GMT de este jueves.
Salam aseguró que el cese de hostilidades responde a “una demanda clave” que Líbano planteó desde el primer día de la guerra entre Hezbollah e Israel, después de que Trump anunciara la tregua tras mantener conversaciones telefónicas con los presidentes de ambos países.
“Al felicitar a todos los libaneses por este logro, rezo por la misericordia de los mártires que han caído y expreso mi solidaridad con sus familias”, declaró Salam, quien también agradeció a varios países europeos y árabes sus “esfuerzos” para alcanzar un alto el fuego.
Ataques en Líbano continúan tras alto el fuego
Mientras tanto, tan solo unos minutos después de que se anunciara el alto el fuego, los ataques de Israel han continuado. Al menos ocho personas murieron y otras resultaron heridas o desaparecidas en un ataque israelí contra la localidad de Ghaziyeh, en el sur de Líbano, según reportes de la agencia de noticias ANadolu.
Asimismo, a lo largo de la jornada del miércoles, según el ministerio de Sanidad libanés y medios estatales, los bombardeos causaron al menos 11 muertos, entre ellos dos niños y dos mujeres. Los ataques afectaron varias localidades del sur y el este del país, entre ellas Tiro, Ansariyeh, Jbaa, Hebbariyeh, Sarafand, Tebnine, Khiam, Debbineh y Sahmar, según informaron medios estatales y la agencia de noticias NNA.
También, una persona murió también en un ataque israelí contra un automóvil en la autopista que conecta Beirut con Damasco, e Israel destruyó el último puente que conectaba el sur del Líbano con el resto del país, según declaró un alto funcionario de seguridad libanés a la agencia de noticias Reuters.
ONU advierte de crisis humanitaria “catastrófica” en Líbano
Por otro lado, Naciones Unidas reanudó sus advertencias de que Líbano se enfrenta a una crisis humanitaria “catastrófica” mientras continúan los ataques israelíes.
“Esto es ir demasiado lejos”, declaró Imran Riza, coordinador humanitario de la ONU para Líbano, en declaraciones a la agencia de noticias Anadolu.
Según el funcionario, más de 1,2 millones de personas, más del 20% de la población del país, han sido desplazadas desde el 2 de marzo, cuando Israel reanudó los ataques.
En total, según cifras oficiales, los ataques israelíes contra Líbano han causado la muerte de más de 2.100 personas y el desplazamiento de más de un millón desde el 2 de marzo, pese a los llamamientos internacionales a un alto el fuego.