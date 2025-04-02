De niña, a Lucía Fainboim el mundo de la tecnología le parecía un planeta extraño que no le interesaba explorar. Para ella, hija de un médico y una paisajista en Argentina, la infancia era juego y nada más que juego: muñecas, casas, mundo imaginados. Pero videojuegos, jamás. Recién a los 14 años lidió con las redes sociales para conocer gente.

Egresó, ya adulta, como Licenciada de Ciencia de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Y se dedicó a investigar sobre la tecnología y las redes, pero no desde su potencialidad, sino desde el impacto negativo en nuestras vidas.

Tras 15 años de dedicarse al tema, hoy Fainboim es una de las voces más destacadas en América Latina sobre el empleo tóxico de tecnología. Dirige en la Argentina, la Consultora Bienestar Digital. Ha trabajado con UNICEF, la Organización de Estados Americanos –su consultora participa de la mesa sobre adicciones–, y ha asesorado hasta a Meta. Asiste a escuelas, investigadores, municipios y fundaciones.

Fainboim alerta de fenómenos preocupantes que ya son parte de la formación de nuestros hijos: desde niños que no toleran la frustración hasta aquellos que participan del mundo adulto de las apuestas en línea–ocho de cada diez adolescentes en la Argentina han ingresado al juego de apuestas en internet–, así como niños que acceden a contenido inapropiado y menores que tienen dificultad de aprendizaje y socialización.

Los primeros años, Fainboim se enfocó a temáticas como el bullying digital o los efectos del uso de las redes en la privacidad de los chicos. Hoy su enfoque es más integral. Estudia, alerta y asesora en instituciones sobre el impacto del uso excesivo de pantalla. Cómo afecta al crecimiento y al mundo interno de los niños.

“Hay datos que alertan”, advierte Fainboim. “En especial las plataformas diseñadas por algoritmos para captar la atención y permanencia en la pantalla. Vemos que nos cuesta lidiar cada vez más con nuestro tiempo libre sin estar entretenidos y estimulados. Nos falta tiempo para leer, para divagar o para tener una experiencia terrenal sin sobreestimulación”.

Seis de cada diez niños usan el móvil

Según Unicef , seis de cada diez niños en Argentina usan teléfono móvil, ocho de cada diez emplean internet, y el 70% de los adolescentes considera que sus familias prácticamente no saben de sus exploraciones en la red. Y, si se presentara un problema en internet, sólo el 24% de los niños compartiría el tema con sus padres en casa.

Para los adultos, internet es un campo de exploración donde todo es posible pero siempre sabiendo las consecuencias. Para los niños, en cambio, internet es un terreno virgen donde todo es posible y además, no tienen encima la mirada del adulto.

“Lo que más nos preocupa es la soledad desde la que se conectan los chicos”, alerta Fainboim. “Asocian internet a un espacio donde no hay adultos de cuidado. Y eso es lo que debemos revertir. Fortalecer el rol de adultos cuidadores, docentes y familiares que puedan ejercer ese rol en los territorios digitales”.

Pero, ¿cómo logran los adultos ocupar ese lugar antes de que sea demasiado tarde? Fainboin propone una estrategia simple y accesible. “Es clave hablar sobre internet con los chicos. Porque en general hablamos del tema cuando hay un reto. Y la invitación es a que las familias hablen cotidianamente del tema. Y los chicos cuenten qué saben y qué les divierte, y sientan que hay un adulto que los escucha”.