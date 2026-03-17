“Israel está arrastrando a Oriente Medio hacia una crisis aún más profunda”, denunció el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, acusando a su liderazgo de actuar con arrogancia mientras extiende sus operaciones militares por toda la región.
Durante un iftar en Ankara, Erdogan criticó duramente que las acciones de Israel —desde Gaza hasta Yemen, Líbano y más recientemente Irán— superan cualquier pretexto de seguridad y están empujando a la región hacia un caos cada vez mayor.
“Israel está dirigido por una élite que se cree superior y está llevando a la región, paso a paso, hacia el desastre”, afirmó.
En sus palabras: “Israel está dirigido por una élite que se cree superior y, por ello, está llevando a la región, paso a paso, hacia el desastre”.
Asimismo, destacó la gravedad de la situación humanitaria: “Niños inocentes son masacrados en sus escuelas. Además, familias enteras se ven obligadas a abandonar las tierras que han habitado durante siglos”, denunció.
Restricciones en Al-Aqsa
Por otra parte, Erdogan condenó el cierre de la mezquita de Al-Aqsa a los fieles musulmanes durante más de dos semanas, considerándolo una violación flagrante de los derechos religiosos y, al mismo tiempo, una provocación deliberada en un entorno ya altamente volátil.
Asimismo, señaló el creciente costo humanitario, con muertes de civiles, desplazamientos masivos y un sufrimiento que continúa en aumento, alertando sobre las consecuencias de la escalada militar.
Türkiye se ha consolidado como una de las voces regionales más críticas frente a la campaña militar de Israel, advirtiendo con firmeza que, de continuar este rumbo, la violencia podría intensificarse y sus efectos volverse irreversibles.