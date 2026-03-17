“Israel está arrastrando a Oriente Medio hacia una crisis aún más profunda”, denunció el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, acusando a su liderazgo de actuar con arrogancia mientras extiende sus operaciones militares por toda la región.

Durante un iftar en Ankara, Erdogan criticó duramente que las acciones de Israel —desde Gaza hasta Yemen, Líbano y más recientemente Irán— superan cualquier pretexto de seguridad y están empujando a la región hacia un caos cada vez mayor.

“Israel está dirigido por una élite que se cree superior y está llevando a la región, paso a paso, hacia el desastre”, afirmó.

En sus palabras: “Israel está dirigido por una élite que se cree superior y, por ello, está llevando a la región, paso a paso, hacia el desastre”.

Asimismo, destacó la gravedad de la situación humanitaria: “Niños inocentes son masacrados en sus escuelas. Además, familias enteras se ven obligadas a abandonar las tierras que han habitado durante siglos”, denunció.