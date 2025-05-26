Detener la catástrofe humanitaria a manos de Israel en Gaza, lograr un alto el fuego y avanzar hacia la solución de dos Estados: estos fueron los principales objetivos de la reunión de este domingo del “Grupo de Madrid”, que integran países árabes y europeos. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, recibió a representantes de 20 naciones, además de organizaciones internacionales, en un esfuerzo por poner fin a los ataques de Tel Aviv contra los palestinos.
Durante la reunión internacional, Albares insistió que la solución de dos Estados es la única opción posible. En su discurso previo al encuentro, expresó con contundencia: “¿Cuál es la alternativa? ¿Matar a todos los palestinos? ¿Enviarlos, no sé, a la luna?”.
“Gaza es una herida abierta para la humanidad… No hay palabras para describir lo que está pasando en Gaza, pero que no haya palabras no significa que nos quedemos en silencio”, continuó.
El número de países del llamado “Grupo Madrid+” se ha duplicado, afirmó Albares. Ahora están presentes países como Alemania, Italia, Francia y Portugal, que no habían asistido a la primera reunión. Además, asistieron dos primeros ministros (el de Palestina y el de Qatar) y siete ministros de Relaciones Exteriores (Arabia Saudí, Brasil, Noruega, Portugal, Egipto, Francia –por videoconferencia– e Islandia).
“Hay mucha fuerza diplomática hoy aquí”, declaró el ministro. “Somos gobiernos diferentes que se unen, pero todos creemos en los mismos principios y no nos resignamos a aceptar la violencia como la vía natural para que israelíes y palestinos se relacionen”, completó.
Añadió que “se agota el tiempo” para una solución de dos Estados, pero que la reunión de Madrid busca definir “pasos concretos” para revertir la situación en beneficio de Israel y Palestina.
Embargo de armas a Israel
En el marco de la reunión, el ministro español defendió poner en marcha un "embargo" en la venta de armas a Israel para detener la ofensiva en Gaza, así como la suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.
"Todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas, no puede haber venta de armamento a Israel", agregó Albares, quien pidió que se revise la lista nacional de sancionados individuales que tiene cada país y la UE.
Recordó que España lleva tiempo aplicando sanciones individuales y, sin descartar "ninguna" adicional, animó al resto de países a trabajar de manera conjunta para ser más eficaces.
“Un gran movimiento”
Albares indicó además que pediría a los asistentes al encuentro que la Conferencia de Naciones Unidas del próximo 17 de junio sea "un gran movimiento" de reconocimiento del Estado palestino para que aquellos países que no lo han hecho tomen el paso que ya dio España hace un año.
Junto a ello el ministro español explicó que animaría a apoyar la propuesta de resolución en Naciones Unidas que está promoviendo España junto a Palestina para que la ayuda humanitaria entre en la zona a gran escala y sin trabas.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores noruego, Espen Barth Eide, dijo que "terminar el conflicto es mucho más que terminar la (actual) ofensiva, porque hemos visto durante muchos años que la violencia mata a gente, hay una pausa y vuelve otra vez".
Noruega, uno de los países que junto a España ha reconocido a Palestina como Estado, apuntó que la situación "dramática" que está viviendo Gaza ha provocado un "nuevo impulso" en el que varios países "están dispuestos a decir abiertamente que esto tiene que terminar".
Y, en la misma línea, el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Mustafá, reclamó intensificar la presión que han empezado a ejercer Europa y otros países sobre Israel para acabar con el "infierno" que viven Gaza y Cisjordania ocupada.
Por su parte, el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani, pidió que "ningún país" acepte los mecanismos "inhumanos" que está proponiendo Israel para Gaza, en una aparente alusión a la invitación israelí para que Bélgica colabore en la distribución de ayuda en el enclave.