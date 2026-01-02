En el primer movimiento diplomático del nuevo año, Türkiye, mediador clave entre Rusia y Ucrania desde el inicio de la guerra, volvió a posicionarse como un actor central en los esfuerzos por negociar la paz. El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), Ibrahim Kalin, se reunieron este jueves con Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, la reunión con Fidan se llevó a cabo en la capital. Aunque no se dieron a conocer detalles sobre los temas abordados, el encuentro es clave porque se llevó a cabo en un contexto de creciente optimismo internacional ante la posibilidad de que avancen conversaciones que pongan fin a la guerra, que ya se aproxima a los cuatro años.

Desde el inicio del conflicto, Türkiye ha impulsado iniciativas de mediación, incluidos esfuerzos para alcanzar un alto el fuego, facilitar intercambios de prisioneros y promover negociaciones orientadas a poner fin a la guerra, aprovechando sus canales abiertos con ambas partes.

Reunión con Ibrahim Kalin

Por otro lado, la reunión de Kalin con Umerov se centró en la evaluación de la actual situación de seguridad en Ucrania, así como en la evolución de la guerra y sus implicaciones regionales y globales, según fuentes de seguridad.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron posibles pasos para avanzar hacia la paz, los últimos desarrollos en los procesos de negociación y eventuales iniciativas que podrían considerarse en el ámbito regional.

Las conversaciones también incluyeron la liberación de prisioneros de guerra ucranianos detenidos en Rusia, así como los esfuerzos para posibles nuevos intercambios.