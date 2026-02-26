Cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó una “operación militar especial” el 24 de febrero de 2022, esperaba una victoria rápida y decisiva sobre Ucrania, dada la superioridad militar de Moscú.

Cuatro años después, el fuerte ejército ruso sigue luchando para superar la férrea resistencia ucraniana, que ha logrado repeler ola tras ola de ataques por tierra y aire.

Aunque Rusia ha obtenido avances limitados en el frente, las fuerzas ucranianas han obligado a Moscú a mantener una guerra prolongada en el este y sur de Ucrania, regiones con una población significativa de habla rusa.

La guerra, a menudo considerada la mayor confrontación militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha causado enormes pérdidas tanto para Moscú como para Kiev. Aunque las cifras son discutidas, se estima que Rusia ha registrado 325.000 fallecidos, incluidos civiles, frente a 140.000 de Ucrania.

En total, Moscú acumula 1,2 millones de bajas en sus filas militares, cifra que alcanza el doble de los heridos y muertos de Ucrania.

A pesar de estas enormes pérdidas de ambos lados, la guerra continúa, y varias rondas de negociaciones e iniciativas de paz no han logrado poner fin al conflicto.

Según analistas, es poco probable que el conflicto termine pronto. Los bandos beligerantes están “atrapados” en una situación poco envidiable, con Rusia y Ucrania intentando desgastar la fuerza humana del otro, a medida que siguen reclutando más combatientes para el frente, afirma Yasar Sari, investigador del Centro de Estudios Euroasiáticos Haydar Aliyev de la Universidad Ibn Haldun, a TRT World.

Sari agrega que, a medida que la guerra se prolonga, ambas partes enfrentan crecientes problemas de movilización, mientras la dura realidad del enfrentamiento militar afecta tanto a la población rusa como a la ucraniana.

¿Por qué, entonces, ninguno de los dos países ha impulsado con mayor firmeza un acuerdo de paz, pese a los llamados globales a una solución negociada?

“No pueden ponerse de acuerdo sobre las concesiones de territorio (exigidas por Rusia a Ucrania)… Más importante aún, ninguno de los dos lados logra un entendimiento sobre la identidad política de Ucrania, que está ligada al tipo de paraguas de seguridad bajo el que quedará el país”, sostiene Sari.

Mientras Ucrania ha exigido un alto el fuego urgente, Rusia busca un acuerdo integral que aborde sus preocupaciones de seguridad antes de poner fin a la guerra.

Sari señala que uno de los temas más espinosos de las negociaciones de paz gira en torno al estatus de Ucrania: ¿se alineará con Occidente o con Rusia, o podrá permanecer neutral?

La guerra de Moscú se desencadenó en parte por la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, que el Kremlin temía acercaría a la alianza militar transatlántica a sus fronteras.

Para Kiev, incorporarse a la OTAN se volvió imperativo para evitar precisamente lo que está sucediendo ahora: una invasión rusa.

“Ucrania no quiere perder su actual orientación política hacia Occidente ni sus posibles acuerdos de seguridad con el bloque occidental a costa de un acuerdo de paz con Rusia, que convertiría al país en una sombría zona de amortiguamiento entre Europa y Rusia”, añade Sari.

Sin embargo, expertos estadounidenses y rusos tienen interpretaciones diferentes sobre por qué la paz sigue siendo esquiva.

Rusia no quiere la paz porque busca “eliminar a Ucrania como país independiente”, afirma Matthew Bryza, exdiplomático de Estados Unidos en Azerbaiyán, país que formó parte de la ya desaparecida Unión Soviética.

“Ucrania no puede rendirse a las demandas maximalistas de Rusia”, dice Bryza a TRT World, refiriéndose a las concesiones territoriales que Moscú busca de Kiev.

Pero Sergei Markov, exasesor de Putin y académico ruso, sostiene que el liderazgo prooccidental de Kiev, encabezado por el presidente Volodymyr Zelenskyy, es el principal obstáculo para alcanzar una paz significativa.

Desde la llamada Revolución Naranja “antirrusa” de 2014, el bloque occidental quiso utilizar al actual liderazgo ucraniano para penetrar en territorio ruso, afirma Markov a TRT World.

“Kiev adoptó políticas que equivalen a la persecución de las personas de habla rusa en todo el país”, añade.

¿Juega el tiempo a favor de Rusia?

Expertos también creen que Rusia, que parece movilizar más recursos humanos que Ucrania, podría calcular que una guerra prolongada le beneficia más que a Kiev. Esto significa que, para Moscú, la guerra podría ser una opción más conveniente que la paz para alcanzar sus objetivos políticos.

“Hay señales de que los rusos no están reclutando tanto, pero aún reclutan más que los ucranianos”, señala el mayor general Pekka Turunen, jefe de inteligencia militar de Finlandia, dejando entrever que el tiempo podría jugar a favor de Moscú.