El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y su homólogo de Rusia, Sergey Lavrov, reafirmaron el compromiso compartido de sus países por salvaguardar la unidad de Siria, y por promover la estabilidad regional a largo plazo.

"Türkiye y Rusia seguirán trabajando juntos para garantizar la protección de la integridad territorial y la soberanía de Siria", declaró Fidan en una rueda de prensa conjunta este martes tras las conversaciones de alto nivel que sostuvo en Moscú. "Intensificaremos nuestros esfuerzos para asegurar la prosperidad y la estabilidad del pueblo sirio".

Los dos ministros también manifestaron su renovada disposición para reanudar las conversaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania, y ambos respaldaron el papel de Türkiye como un mediador confiable.

"Podemos apelar una vez más a nuestros amigos turcos para la segunda ronda de negociaciones con Ucrania", declaró Lavrov, y apuntó a Estambul como un "lugar prometedor" para el diálogo a futuro.

Türkiye facilitó las primeras conversaciones directas entre Moscú y Kiev en tres años, el pasado 16 de mayo en Estambul, donde ambas partes acordaron un intercambio de prisioneros a gran escala que involucró a un total de 1.000 personas de cada lado y continuar las negociaciones para una tregua.

