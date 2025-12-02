Mesa por mesa, cada voto es vital en Honduras: en medio de una reñida contienda, el conteo de las elecciones presidenciales avanza entre fallas técnicas y acusaciones cruzadas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que los primeros resultados muestran un “empate técnico” entre los dos principales candidatos: Nasry Asfura, de derecha, y Salvador Nasralla, de centroderecha.

Sin embargo, más allá del resultado parcial, dos factores se han robado el protagonismo. Por un lado, las fallas del sitio web que iba publicando el conteo en tiempo real. Por el otro, la acusación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que se están “tratando de cambiar los resultados” y su advertencia de consecuencias graves.

Según los últimos resultados preliminares, difundidos con el 57,03% de las mesas escrutadas, el margen entre Asfura, del Partido Nacional, y Nasralla, del Partido Liberal, era mínimo. El primero alcanzaba el 39,91% de los votos, mientras que Nasralla le seguía con el 39,89%. Es decir, una diferencia de solo 515 votos. Lejos quedaba Rixi Moncada, del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), con el 19%.

Con los ojos puestos en ese margen tan estrecho, la atención pasó a la difusión de los datos, luego de que este lunes la página encargada de mostrar el conteo en tiempo real dejara de funcionar, despertando cuestionamientos y denuncias. No obstante, desde el CNE aclararon que esto no ocurrió por decisión de la entidad, sino por fallas técnicas del proveedor.

El sitio web sigue sin restablecerse, y aún en caso de que vuelva a funcionar pronto, los resultados definitivos sobre quién será el próximo presidente de Honduras podrían tardar en conocerse. Por un lado, la ley electoral establece que, una vez cerrada la votación, el CNE tiene un plazo máximo de 30 días para emitir la declaración oficial. Por otra parte, en el país no existe segunda vuelta: quien obtenga la mayoría de votos gana, no hay un umbral mínimo. Por eso, ante la estrecha diferencia entre Asfura y Nasralla, cada papeleta cuenta.

Pero, ¿qué ocurre si hay un empate técnico? Primero se realiza un escrutinio especial o un nuevo conteo para confirmar si las cifras coinciden. Pero, si persiste el empate, la elección se repite en un plazo de 20 días, limitada únicamente a los candidatos empatados.

Los detalles de la falla técnica, explicada por el CNE

En este contexto, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, pidió calma. Señaló que el conteo seguiría, aunque no estaba claro cuándo volvería a habilitarse la plataforma que publica los resultados. Esta página corresponde a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuya función es informar de manera preliminar y rápida cómo van los votos, además de contribuir a bajar la tensión de los ciudadanos que esperan conocer los resultados de manera inmediata.

“Gracias al pueblo hondureño por acudir a las urnas y ayudarnos a cuidar el proceso electoral. Hoy, un día después de las elecciones despertamos en un país con paz, sin actos de violencia y eso es un triunfo para todos los que amamos Honduras”, expresó sobre la jornada.

Más tarde, en una entrevista con CNN , la consejera del CNE, Cossette López, afirmó que la caída del sistema obedecía a fallas del proveedor. En ese sentido añadió que esperaban restablecer el sitio web en la mañana del miércoles. Precisó que hubo dos caídas: “Hay una ralentización y, en términos objetivos, sin ningún sesgo, eso es lo que está sucediendo”.

"No existió ninguna decisión (del CNE) al respecto. No es una voluntad expresa del CNE. Es literalmente una falla técnica en la plataforma de divulgación misma, sobre la cual nosotros ahora estamos auscultando y exigiendo", insistió López.

Consultada sobre la posibilidad de cambios drásticos cuando el sistema vuelva a estar en línea, respondió: "Estamos absolutamente conscientes, pero también estamos creando suficiente información como para poder proporcionarle con tranquilidad a la gente los datos. Le quiero decir algo: nuestro sistema es físico, nosotros tenemos papeletas y tenemos actas". Asimismo, confirmó que los partidos políticos tienen las actas en crudo.