Gaza, Palestina - El mes bendito de Ramadán es un mes de ayuno para los musulmanes de todo el mundo. Las calles de Gaza solían estar llenas de celebraciones, y los niños jugaban mientras los aromas de las especias y el pan recién horneado flotaban en el aire.

Recuerdo la emoción que sentíamos mis hermanos y yo al ayudar a nuestra madre a preparar el plato principal para el iftar, la comida con la que rompemos el ayuno. Exprimíamos limones, poníamos la mesa y nos preparábamos para rezar al atardecer.

Siempre comenzábamos con agua y dátiles, seguidos de una sopa de lentejas amarillas y calabaza, antes de pasar al plato principal, como el maqluba, un plato tradicional palestino de arroz, carne y vegetales.

Después, la familia se reunía para compartir recuerdos, entre ellos las anécdotas de la infancia de mi padre, mientras disfrutábamos de té y qatayf, una masa rellena de queso o nueces, frita y bañada en jarabe. Más tarde, íbamos a la mezquita para el Taraweeh, una oración especial del Ramadán.

Pero este año en Gaza, bajo el bloqueo israelí, todo fue muy diferente.

La soberanía alimentaria

Durante los 17 meses del genocidio en Gaza, Israel implementó una política para hacernos morir de hambre. Y nos obligó a los palestinos a sobrevivir comiendo alimento para animales y plantas silvestres. Mi familia, por ejemplo, tuvo que depender del pan elaborado con harina llena de insectos.

Cada día, el hambre ha hecho nuestras vidas más difíciles. Por eso, sentí que tenía que dar un pequeño paso para cambiar esto y proporcionar alimentos para al menos sustentar a mi familia.

Y es que la única esperanza radica en alcanzar la soberanía alimentaria, definir nuestro propio sistema agrícola y alimentario sin depender de ayuda externa. Un objetivo conectado a nuestra lucha como palestinos por la tierra, la identidad y la autodeterminación.

Los palestinos siempre hemos estado ligados a nuestra tierra y prácticas agrícolas. La soberanía alimentaria cobró importancia tras la Nakba de 1948, cuando 750.000 palestinos fueron desplazados por las fuerzas sionistas, y durante la posterior ocupación israelí de Cisjordania en 1967.

La pérdida del acceso a nuestra tierra natal, el agua y los recursos, y la destrucción de cultivos e infraestructura agrícola, ha hecho que la soberanía alimentaria sea un aspecto vital de nuestra resistencia contra la colonización y nuestra lucha por la autodeterminación.

Siguiendo ese legado, busqué cultivar alimentos en nuestro jardín con los mejores recursos y capacidades limitadas. Esto coincidió con el hecho de que, para junio de 2024, el genocidio de Israel había destruido el 75% de las áreas agrícolas en Gaza , algo que hacía la vida aquí aún más difícil.

De jardín de escombros y esquirlas de misiles a plantación de papas y frijoles

En noviembre de 2024, limpié un pequeño jardín de escombros y fragmentos de misiles. Recordé cuando, de niño, plantaba semillas alentado por mi familia.