Honduras sigue sin presidente electo y sumergida en la incertidumbre más de una semana después de las elecciones. Tras pausas en el conteo de votos y denuncias por irregularidades, el proceso finalmente está cerca de concluir, con una estrecha ventaja para Nasry Asfura –candidato de derecha apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump–, frente al aspirante de centroderecha Salvador Nasralla. Washington, que se ha pronunciado directamente sobre la elección, aseguró este lunes que los comicios fueron íntegros y "no hay ninguna evidencia creíble" para anularlos.

En la madrugada del martes, con casi el 99% de las actas contabilizadas, Asfura, empresario de la construcción de 67 años, sumaba 40,53% de los votos. Del otro lado, Nasralla obtenía un 39,16%. Aunque la diferencia se mantiene estrecha, es un poco más amplia que al principio del escrutinio, cuando llegó a reducirse a unos 500 votos y se anticipaba un posible “empate técnico”. Ahora se ubica en 43.766 votos a favor de Asfura.

En este marco, el Gobierno de Trump afirmó este lunes que los comicios fueron íntegros y que “no hay ninguna evidencia creíble” para anularlos. “La voluntad del pueblo hondureño fue un repudio a la gestión del gobierno por parte del partido Libre”, dijo a la agencia de noticias AFP un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. bajo anonimato.

El portavoz estadounidense también recordó que “las elecciones fueron monitoreadas de cerca por la OEA, la UE y observadores nacionales”. “Instamos a todas las partes a respetar la independencia de las instituciones electorales”, agregó.

Los resultados aún son preliminares

El conteo de votos estuvo detenido entre el viernes y el lunes por “problemas técnicos”, según la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall. Esas pausas han provocado críticas y reclamos de celeridad por parte de partidos, observadores internacionales y organizaciones civiles.

Ahora, aunque ha avanzado, el proceso sigue siendo preliminar. El ganador se confirmará cuando acabe la revisión de miles de actas denunciadas por inconsistencias por el partido gobernante Libre y el Partido Liberal de Nasralla. Estas actas, que podrían superar los 500.000 votos, irán a un escrutinio especial que podría comenzar entre martes y miércoles, con presencia de los partidos, el CNE, observadores nacionales e internacionales, la empresa auditora y fiscales.

En este marco, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, dijo a la agencia de noticias EFE que los resultados siguen siendo preliminares hasta que termine la revisión de las actas irregulares. Según Aguilar, el escrutinio especial abarcará errores de digitalización, inconsistencias numéricas o incidencias reportadas en las mesas.

El resultado final se declarará cuando concluya esa revisión, que podría confirmar la tendencia actual o cambiar el rumbo de los resultados, señaló Aguilar.

No obstante, el resultado definitivo podría tardar en conocerse, incluso hasta fines de diciembre, ya que el CNE tiene un plazo de 30 días desde la votación para oficializar los resultados.

El partido de Asfura, confiado

Carlos Flores, dirigente del Partido Nacional y cercano a Asfura, dijo que el partido ha llevado “una contabilidad del 100% de las actas electorales, en digital y en físico”. Incluso se mostró confiado de los resultados, afirmando que su partido ganó 50 de los 128 diputados del Parlamento, frente a 40 del Partido Liberal de Nasralla.

Nasralla denuncia un “robo”, pero mantiene el optimismo

En contraste, Nasralla denunció el lunes un “robo” en favor de Asfura. Aseguró en sus redes que él será el próximo presidente y que asumirá el 27 de enero de 2026, como sucesor de la presidenta Xiomara Castro, convencido de que el escrutinio especial revertirá la diferencia.

“Esto es un robo”, escribió en X, y acusó una manipulación del sistema informático que volvió a colapsar el lunes justo cuando, según dijo, ingresaban datos que lo favorecían.