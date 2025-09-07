EUROPA
2 min de lectura
Ataque de Rusia en Ucrania deja varias víctimas y daña un edificio gubernamental
Rusia lanzó una serie de ataques con drones y misiles contra Kiev, dejando al menos dos muertos y 15 heridos. Reportes indican que fueron dañados edificios gubernamentales y residenciales.
Ataque de Rusia en Ucrania deja varias víctimas y daña un edificio gubernamental
Funcionarios ucranianos confirmaron víctimas y heridos en el ataque. / AP / AP
7 de septiembre de 2025

Un ataque masivo ruso con drones y misiles contra Kiev, la capital de Ucrania, este domingo mató al menos a dos personas y provocó columnas de humo sobre el techo de un edificio clave del gobierno, según reportó la agencia de noticias AP.

Asimismo, la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, informó que por primera vez durante la guerra, un "ataque enemigo" dañó el edificio principal gubernamental. "Los bomberos trabajan para extinguir el incendio en el edificio del gobierno ucraniano", dijo.

Hasta ahora, Rusia había evitado atacar edificios gubernamentales en el centro de la ciudad. Este edificio alberga al Gabinete de Ucrania, incluidaslas oficinas de sus ministros.

La policía bloqueó el acceso al lugar mientras llegaban bomberos y ambulancias. Funcionarios ucranianos informaron que dos personas murieron y 15 resultaron heridas en el ataque. Entre los fallecidos estaba un niño de un año, cuyo cuerpo fue recuperado de los escombros por los rescatistas, indicó Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev.

Restos de drones rusos también impactaron un edificio residencial de nueve pisos en el distrito Sviatoshynskyi de Kiev y un edificio residencial de cuatro pisos en el distrito Darnytskyi, según el alcalde Vitalii Klitschko.

Ataque de Ucrania a oleoducto ruso

RECOMENDADOS

Mientras tanto, Ucrania atacó el oleoducto Druzhba (Amistad) en la región rusa de Bryansk, dijo el comandante de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, el domingo. 

En un comunicado a través de Telegram, Brovdi indicó que el ataque infligió un "daño integral por incendio" al oleoducto.

Este oleoducto de tránsito suministra petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.

RelacionadoTRT Global - Rusia está lista para paz con Ucrania, pero Occidente frena conversaciones, advierte ministro Lavrov

FUENTE:TRT World
Explora
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional