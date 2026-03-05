Un nuevo cráter diplomático se acaba de abrir en Latinoamérica con la decisión de Ecuador de expulsar al embajador de Cuba y a todo el personal de su misión en un plazo de 48 horas a partir de este miércoles, tras imponerles la categoría de “persona non grata”. Sin citar motivos específicos, la medida se produce apenas tres días antes de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, asista a una cumbre de alto perfil con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, y otros 11 líderes de la región. En su pronta respuesta, La Habana rechazó la expulsión tildándola de “arbitraria” y de dañar “significativamente las históricas relaciones” bilaterales. Incluso subrayó que se da “en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de Estados Unidos contra Cuba”.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó su decisión, invocando el Artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas , que permite a un Estado anfitrión declarar “persona non grata” al jefe de una misión diplomática u a otro miembro de su equipo “sin tener que exponer los motivos de su decisión”. Tras establecer el plazo de 48 horas para la salida del territorio, la declaración añadió que el Gobierno del país “reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y a la defensa de los altos intereses nacionales”.

Como parte del torbellino diplomático, Noboa también ordenó la retirada inmediata del embajador de Ecuador en La Habana, José María Borja López. Diplomático de carrera, había servido en la isla desde 2021 y desempeñaba responsabilidades concurrentes en Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica.

Tras conocerse la expulsión, un grupo de ecuatorianos se concentraron en la tarde del miércoles frente a la Embajada de Cuba en Quito en señal de protesta, según reportó la agencia de noticias EFE. Los presentes portaron pancartas y corearon consignas como 'Cuba se defiende' y 'Cuba sí, yankees no'.

Para René Andrade, uno de los participantes en la manifestación, la decisión del Gobierno constituye un "atropello", pues considera que responde a "órdenes que recibe". Asimismo, sostuvo que Ecuador ha sido históricamente un "pueblo solidario" que ha respaldado la identidad y la autonomía que, según dijo, "corresponde por derecho al pueblo cubano".

Cuba se suma a Venezuela, México y Nicaragua en la lista de naciones con las que Quito ha suspendido sus relaciones.

“Acto inamistoso y sin precedentes”

En un tono severo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba condenó la decisión “arbitraria e injustificada” de Ecuador. “Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos. Esta acción demuestra, además, el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional”, se lee en el comunicado.

Además, La Habana aclaró que el personal de su embajada en Quito cumplió “con el respeto a las leyes y reglamentos del Ecuador sin inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.