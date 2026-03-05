Un nuevo cráter diplomático se acaba de abrir en Latinoamérica con la decisión de Ecuador de expulsar al embajador de Cuba y a todo el personal de su misión en un plazo de 48 horas a partir de este miércoles, tras imponerles la categoría de “persona non grata”. Sin citar motivos específicos, la medida se produce apenas tres días antes de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, asista a una cumbre de alto perfil con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, y otros 11 líderes de la región. En su pronta respuesta, La Habana rechazó la expulsión tildándola de “arbitraria” y de dañar “significativamente las históricas relaciones” bilaterales. Incluso subrayó que se da “en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de Estados Unidos contra Cuba”.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó su decisión, invocando el Artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que permite a un Estado anfitrión declarar “persona non grata” al jefe de una misión diplomática u a otro miembro de su equipo “sin tener que exponer los motivos de su decisión”. Tras establecer el plazo de 48 horas para la salida del territorio, la declaración añadió que el Gobierno del país “reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y a la defensa de los altos intereses nacionales”.
Como parte del torbellino diplomático, Noboa también ordenó la retirada inmediata del embajador de Ecuador en La Habana, José María Borja López. Diplomático de carrera, había servido en la isla desde 2021 y desempeñaba responsabilidades concurrentes en Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica.
Tras conocerse la expulsión, un grupo de ecuatorianos se concentraron en la tarde del miércoles frente a la Embajada de Cuba en Quito en señal de protesta, según reportó la agencia de noticias EFE. Los presentes portaron pancartas y corearon consignas como 'Cuba se defiende' y 'Cuba sí, yankees no'.
Para René Andrade, uno de los participantes en la manifestación, la decisión del Gobierno constituye un "atropello", pues considera que responde a "órdenes que recibe". Asimismo, sostuvo que Ecuador ha sido históricamente un "pueblo solidario" que ha respaldado la identidad y la autonomía que, según dijo, "corresponde por derecho al pueblo cubano".
Cuba se suma a Venezuela, México y Nicaragua en la lista de naciones con las que Quito ha suspendido sus relaciones.
“Acto inamistoso y sin precedentes”
En un tono severo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba condenó la decisión “arbitraria e injustificada” de Ecuador. “Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos. Esta acción demuestra, además, el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional”, se lee en el comunicado.
Además, La Habana aclaró que el personal de su embajada en Quito cumplió “con el respeto a las leyes y reglamentos del Ecuador sin inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
Luego apuntó a que la expulsión de su misión diplomática responda a una motivación política. “No parece casual que esta decisión haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política, a escasos días de la Cumbre que ha sido convocada en Miami, el 7 de marzo, con un grupo reducido de representantes de gobiernos de la región”.
Justamente, este sábado Trump recibirá en Miami a un grupo de 12 jefes de Estado de Latinoamérica, incluido Noboa, según confirmó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este miércoles.
"El objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región", declaró la funcionaria. Además de Ecuador, según la funcionaria, también asistirán Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
Según Leavitt, estos países formaron una "coalición histórica para trabajar juntos y abordar las bandas y cárteles narcoterroristas y la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia el hemisferio occidental".
EE.UU. lanza operaciones conjuntas con Ecuador
Noboa ha estrechado aún más sus lazos con Trump desde que ambos lograron la reelección el año pasado, especialmente a través de la cooperación en seguridad e inteligencia compartida en la llamada lucha contra las drogas. De hecho, este lunes, el presidente ecuatoriano anunció en la red social X que en marzo su país comenzaría “operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada rincón del país”.
Y el martes, el Comando Sur de EE.UU. detalló que sus fuerzas armadas y las de Ecuador ya habían dado inicio a operaciones en territorio del país latinoamericano para combatir organizaciones "terroristas". En ese sentido detalló que "juntos" tomaron medidas decisivas para enfrentar a los "narcoterroristas", que durante mucho tiempo "han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos" de América.
"Estas operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo", continuó el Comando Sur. Desde el Ministerio de Defensa de Ecuador no profundizaron en los detalles de la operación al considerar que son de carácter "reservado", con la finalidad de "no entorpecer futuras acciones".
Este operativo se produjo un día después del encuentro que Noboa sostuvo con el comandante del Comando Sur de EE.UU., el general Francis L. Donovan, para realizar coordinaciones orientadas a enfrentar al crimen organizado transnacional y al "narcoterrorismo", y "reforzar la seguridad hemisférica", según informó la Presidencia de Ecuador.