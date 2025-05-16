AMÉRICA LATINA
4 min de lectura
Caravana rumbo a La Paz busca respaldar la candidatura presidencial de Evo Morales
Aunque Morales no está habilitado para postularse, cientos de sus seguidores emprendieron una marcha desde Cochabamba hacia La Paz con el objetivo de inscribir su candidatura para las elecciones de agosto.
Caravana rumbo a La Paz busca respaldar la candidatura presidencial de Evo Morales
Personas participan en una marcha este jueves, en Parotani (Bolivia). / EFE
16 de mayo de 2025

La pulseada previa a las elecciones presidenciales en Bolivia continúa, al igual que las idas y vueltas entre el actual mandatario, Luis Arce, y su antecesor, Evo Morales. Este jueves, seguidores del exmandatario iniciaron un viaje por tierra hacia La Paz con la intención de inscribir su candidatura, a pesar de que Morales no está habilitado para postularse nuevamente.

Morales está distanciado del actual presidente, Luis Arce, quien este martes anunció que no buscará la reelección y llamó a conformar un frente unido de izquierda. Por su parte, Morales renunció previamente al partido político del cual ambos formaban parte, el MAS, luego de que la Justicia le otorgara la dirección a una cúpula cercana al actual presidente. El exmandatario impulsó la creación del bloque político Evo Pueblo, sin embargo, no podría participar en los comicios del 17 de agosto bajo esa sigla, ya que no cuenta con personería jurídica a tiempo.

Caravana rumbo a La Paz

Ahora, delegaciones de campesinos, cocaleros y mineros, especialmente de la región de Cochabamba, se movilizaron para partir hacia La Paz, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el órgano electoral. Entre los participantes hay senadores, diputados y concejales del MAS afines a Morales, así como sindicalistas que también lo respaldan.

Respecto a la presencia de Evo en la caravana, el senador y dirigente cocalero Leonardo Loza pidió a los policías "que no se asusten" y afirmó que Morales "está con esta caravana" y estará en la marcha. "Por su seguridad, por su vida, no vamos a informar si Evo está adelante, si Evo está atrás, o está viajando por caminos alternos, pero Evo está con esta marcha", manifestó Loza.

La participación de Morales en la marcha significaría la primera vez desde octubre pasado que sale de Cochabamba, su bastión sindical y político. Allí ha permanecido en los últimos meses para evitar una posible detención en el marco de una causa en su contra por presunta trata agravada de personas.

Inhabilitación por parte del Tribunal Constitucional

RECOMENDADOS

A pesar de los intentos por inscribir su nuevo partido, Morales no puede postularse nuevamente, según el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta semana, el tribunal ratificó un fallo que lo inhabilita para competir por un cuarto mandato, dado que ya ocupó la presidencia en más de dos ocasiones entre 2006 y 2019. Sin embargo, Morales y sus seguidores piden que esta decisión sea revisada nuevamente.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, advirtió que, si Morales se presenta en La Paz para inscribir su candidatura presidencial, la policía procederá a detenerlo por un caso de trata de personas agravada. El Gobierno y la Justicia dicen que la orden de captura contra Morales permanece vigente, pese a que a inicios de este mes una jueza de la jurisdicción oriental de Santa Cruz anuló dicha disposición.

La oposición lanza fórmulas presidenciales

Mientras el oficialismo sigue dividido y sin un liderazgo definido, la derecha comienza a definir sus candidaturas.

El emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco, de 38 años, fue presentado este jueves como fórmula vicepresidencial del exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, en representación de la alianza Libre.

Quiroga (presidente entre 2001 y 2002) presentó a Velasco en un acto en el centro de La Paz, ambientado con elementos tecnológicos como inteligencia artificial y redes sociales. Durante el evento, el exgobernante de 65 años interactuó con una versión digitalizada y más joven de sí mismo.

Por su parte, la alianza Unidad, liderada por el empresario Samuel Doria Medina, presentó a José Luis Lupo como su candidato a la vicepresidencia. Lupo es un ex alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ha sido varias veces ministro en diferentes gobiernos bolivianos.

Los bloques de Quiroga y Doria Medina se perfilan como las principales fuerzas opositoras que buscarán desafiar al oficialismo, el cual por primera vez irá a una elección fracturado y sin un liderazgo fuerte, como el que en su momento representó Evo Morales (2006–2019).


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato