La pulseada previa a las elecciones presidenciales en Bolivia continúa, al igual que las idas y vueltas entre el actual mandatario, Luis Arce, y su antecesor, Evo Morales. Este jueves, seguidores del exmandatario iniciaron un viaje por tierra hacia La Paz con la intención de inscribir su candidatura, a pesar de que Morales no está habilitado para postularse nuevamente.

Morales está distanciado del actual presidente, Luis Arce, quien este martes anunció que no buscará la reelección y llamó a conformar un frente unido de izquierda. Por su parte, Morales renunció previamente al partido político del cual ambos formaban parte, el MAS, luego de que la Justicia le otorgara la dirección a una cúpula cercana al actual presidente. El exmandatario impulsó la creación del bloque político Evo Pueblo, sin embargo, no podría participar en los comicios del 17 de agosto bajo esa sigla, ya que no cuenta con personería jurídica a tiempo.

Caravana rumbo a La Paz

Ahora, delegaciones de campesinos, cocaleros y mineros, especialmente de la región de Cochabamba, se movilizaron para partir hacia La Paz, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el órgano electoral. Entre los participantes hay senadores, diputados y concejales del MAS afines a Morales, así como sindicalistas que también lo respaldan.

Respecto a la presencia de Evo en la caravana, el senador y dirigente cocalero Leonardo Loza pidió a los policías "que no se asusten" y afirmó que Morales "está con esta caravana" y estará en la marcha. "Por su seguridad, por su vida, no vamos a informar si Evo está adelante, si Evo está atrás, o está viajando por caminos alternos, pero Evo está con esta marcha", manifestó Loza.

La participación de Morales en la marcha significaría la primera vez desde octubre pasado que sale de Cochabamba, su bastión sindical y político. Allí ha permanecido en los últimos meses para evitar una posible detención en el marco de una causa en su contra por presunta trata agravada de personas.