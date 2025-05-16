La pulseada previa a las elecciones presidenciales en Bolivia continúa, al igual que las idas y vueltas entre el actual mandatario, Luis Arce, y su antecesor, Evo Morales. Este jueves, seguidores del exmandatario iniciaron un viaje por tierra hacia La Paz con la intención de inscribir su candidatura, a pesar de que Morales no está habilitado para postularse nuevamente.
Morales está distanciado del actual presidente, Luis Arce, quien este martes anunció que no buscará la reelección y llamó a conformar un frente unido de izquierda. Por su parte, Morales renunció previamente al partido político del cual ambos formaban parte, el MAS, luego de que la Justicia le otorgara la dirección a una cúpula cercana al actual presidente. El exmandatario impulsó la creación del bloque político Evo Pueblo, sin embargo, no podría participar en los comicios del 17 de agosto bajo esa sigla, ya que no cuenta con personería jurídica a tiempo.
Caravana rumbo a La Paz
Ahora, delegaciones de campesinos, cocaleros y mineros, especialmente de la región de Cochabamba, se movilizaron para partir hacia La Paz, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el órgano electoral. Entre los participantes hay senadores, diputados y concejales del MAS afines a Morales, así como sindicalistas que también lo respaldan.
Respecto a la presencia de Evo en la caravana, el senador y dirigente cocalero Leonardo Loza pidió a los policías "que no se asusten" y afirmó que Morales "está con esta caravana" y estará en la marcha. "Por su seguridad, por su vida, no vamos a informar si Evo está adelante, si Evo está atrás, o está viajando por caminos alternos, pero Evo está con esta marcha", manifestó Loza.
La participación de Morales en la marcha significaría la primera vez desde octubre pasado que sale de Cochabamba, su bastión sindical y político. Allí ha permanecido en los últimos meses para evitar una posible detención en el marco de una causa en su contra por presunta trata agravada de personas.
Inhabilitación por parte del Tribunal Constitucional
A pesar de los intentos por inscribir su nuevo partido, Morales no puede postularse nuevamente, según el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta semana, el tribunal ratificó un fallo que lo inhabilita para competir por un cuarto mandato, dado que ya ocupó la presidencia en más de dos ocasiones entre 2006 y 2019. Sin embargo, Morales y sus seguidores piden que esta decisión sea revisada nuevamente.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, advirtió que, si Morales se presenta en La Paz para inscribir su candidatura presidencial, la policía procederá a detenerlo por un caso de trata de personas agravada. El Gobierno y la Justicia dicen que la orden de captura contra Morales permanece vigente, pese a que a inicios de este mes una jueza de la jurisdicción oriental de Santa Cruz anuló dicha disposición.
La oposición lanza fórmulas presidenciales
Mientras el oficialismo sigue dividido y sin un liderazgo definido, la derecha comienza a definir sus candidaturas.
El emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco, de 38 años, fue presentado este jueves como fórmula vicepresidencial del exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, en representación de la alianza Libre.
Quiroga (presidente entre 2001 y 2002) presentó a Velasco en un acto en el centro de La Paz, ambientado con elementos tecnológicos como inteligencia artificial y redes sociales. Durante el evento, el exgobernante de 65 años interactuó con una versión digitalizada y más joven de sí mismo.
Por su parte, la alianza Unidad, liderada por el empresario Samuel Doria Medina, presentó a José Luis Lupo como su candidato a la vicepresidencia. Lupo es un ex alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ha sido varias veces ministro en diferentes gobiernos bolivianos.
Los bloques de Quiroga y Doria Medina se perfilan como las principales fuerzas opositoras que buscarán desafiar al oficialismo, el cual por primera vez irá a una elección fracturado y sin un liderazgo fuerte, como el que en su momento representó Evo Morales (2006–2019).