GUERRA EN LÍBANO
Escalada en el sur del Líbano: siete muertos y decenas de heridos en bombardeos israelíes
Hezbolá niega vínculos con el ataque que desató la represalia israelí. El gobierno libanés denuncia ocupación continua y más de 1.100 violaciones al alto el fuego por parte de Israel.
Residentes revisan el sitio del ataque aéreo israelí del sábado en la ciudad sureña de Tiro, Líbano, el domingo 23 de marzo de 2025. / AP
23 de marzo de 2025

Al menos siete personas murieron y 40 resultaron heridas el sábado en bombardeos israelíes sobre Líbano, según un recuento de la agencia de noticias Anadolu basado en fuentes oficiales libanesas.

Los enfrentamientos del sábado fueron los primeros desde que Israel abandonó, un alto el fuego separado en Gaza con el grupo palestino Hamás.

El Ministerio de Salud del Líbano informó que en la localidad de Touline, en el distrito de Marjayoun, al sur del país, cinco personas, incluido un menor, murieron y 11 resultaron heridas tras un ataque aéreo israelí.

En las localidades de Housh al-Sayyid y Saraain, en la gobernación de Baalbek-Hermel, al este del país, otros seis civiles resultaron heridos por bombardeos israelíes, según la misma fuente.

El sábado por la noche, un dron israelí atacó un área de estacionamiento en el barrio al-Raml de la ciudad de Tiro, dejando cuatro personas heridas, según un balance preliminar del Ministerio de Salud.

La misma fuente agregó que un ataque en la localidad de Yahmor al-Shaqif, en el distrito de Nabatieh, dejó un herido, mientras que otras dos personas resultaron heridas en un ataque sobre Kfarkela.

Respuesta desproporcionada

Estos bombardeos se produjeron después de que Israel denunciara que su asentamiento de Metula fue alcanzado por un cohete lanzado desde Líbano, lo que llevó a las fuerzas israelíes a responder con ataques aéreos sobre varias aldeas y pueblos en el sur del país.

Se trata del primer ataque con cohetes de este tipo desde que entró en vigor un alto el fuego entre Líbano e Israel hace casi cuatro meses.

El grupo libanés Hezbolá negó su responsabilidad en los ataques del sábado, afirmando que "no tiene vínculo" con el lanzamiento de cohetes y que sigue comprometido con el alto el fuego, según Reuters. Ningún grupo se ha atribuido el ataque.

Un frágil alto el fuego se mantenía en Líbano desde noviembre, tras poner fin a meses de enfrentamientos transfronterizos entre Israel y Hezbolá, que se intensificaron en un conflicto de gran escala en septiembre.

Las autoridades libanesas han reportado casi 1.100 violaciones israelíes del alto el fuego, incluyendo la muerte de al menos 85 personas y más de 280 heridos.

Tanto el gobierno libanés del presidente Joseph Aoun como Hezbolá afirman que Israel está ocupando territorio libanés al continuar realizando ataques aéreos y mantener tropas en cinco posiciones estratégicas en colinas cercanas a la frontera.

Según el acuerdo de alto el fuego, Israel debía retirarse completamente del sur del Líbano antes del 26 de enero, pero el plazo fue extendido hasta el 18 de febrero después de que Israel se negara a cumplir. Actualmente, sigue manteniendo presencia militar en cinco puestos fronterizos.


FUENTE:AA, TRT Español y agencias
