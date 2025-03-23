Al menos siete personas murieron y 40 resultaron heridas el sábado en bombardeos israelíes sobre Líbano, según un recuento de la agencia de noticias Anadolu basado en fuentes oficiales libanesas.



Los enfrentamientos del sábado fueron los primeros desde que Israel abandonó, un alto el fuego separado en Gaza con el grupo palestino Hamás.

El Ministerio de Salud del Líbano informó que en la localidad de Touline, en el distrito de Marjayoun, al sur del país, cinco personas, incluido un menor, murieron y 11 resultaron heridas tras un ataque aéreo israelí.

En las localidades de Housh al-Sayyid y Saraain, en la gobernación de Baalbek-Hermel, al este del país, otros seis civiles resultaron heridos por bombardeos israelíes, según la misma fuente.

El sábado por la noche, un dron israelí atacó un área de estacionamiento en el barrio al-Raml de la ciudad de Tiro, dejando cuatro personas heridas, según un balance preliminar del Ministerio de Salud.

La misma fuente agregó que un ataque en la localidad de Yahmor al-Shaqif, en el distrito de Nabatieh, dejó un herido, mientras que otras dos personas resultaron heridas en un ataque sobre Kfarkela.