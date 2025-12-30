En un movimiento que, de confirmarse, podría marcar un antes y un después en la ofensiva de Washington sobre Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que EE.UU. atacó una “gran instalación” en una zona portuaria del país latinoamericano. Al mismo tiempo, medios estadounidenses informaron sobre un supuesto ataque similar con drones en la costa venezolana, aunque no está claro si se trata del mismo episodio.
Ninguna de estas acciones —incluida la que comentó Trump— ha sido confirmada hasta el momento por otras instancias del Gobierno de EE.UU. Por su parte, Caracas tampoco ha corroborado ni mencionado estos hechos. Ahora bien, de verificarse completamente alguno de los episodios, se trataría del primer ataque en territorio venezolano dentro de la larga presión de la Casa Blanca, que asegura tener como objetivo combatir el narcotráfico, lo que Venezuela rechaza.
Ahora bien, las declaraciones de Trump sobre este tema comenzaron el viernes 26 de diciembre, en una entrevista que pasó inicialmente desapercibida. “Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron… Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo a la radio de WABC en Nueva York.
Este lunes, Trump volvió a referirse al hecho durante una conferencia de prensa, cuando se le pidió que ampliara sus comentarios del viernes. “Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas”, dijo. “Impactamos todos los barcos y ahora impactamos el área… es el área de implementación. Ahí es donde operan, y eso ya no existe”, agregó.
Consultado sobre si la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había ejecutado el ataque, Trump respondió: “No quiero decir eso. Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue”.
Reportes de medios estadounidenses sobre un ataque
En paralelo, este lunes cobraron relevancia reportes de medios estadounidenses sobre un supuesto ataque ejecutado en días previos en la costa venezolana, aunque sigue sin estar completamente claro si se trató del mismo episodio que mencionó Trump.
Por un lado, The New York Times informó que la CIA llevó a cabo un ataque contra una instalación en Venezuela. Según el diario, funcionarios estadounidenses dijeron que en sus declaraciones del viernes “Trump se refería a una instalación de drogas en Venezuela y que esta había sido eliminada, pero no dieron más detalles”. Los funcionarios estadounidenses se negaron a especificar nada sobre el lugar, su ubicación, cómo se llevó a cabo el ataque o qué papel desempeñaba la instalación en el tráfico de drogas, añadió la publicación.
“Los oficiales militares dijeron que no tenían información para compartir, y la Agencia Central de Inteligencia declinó hacer comentarios. La Casa Blanca declinó hacer comentarios”, agregó el reporte.
Por su parte, la cadena CNN informó en su propio reporte que la CIA lanzó a principios de este mes un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.
“El ataque con drones, cuyos detalles no se habían reportado previamente, tuvo como objetivo un muelle remoto en la costa venezolana que el Gobierno de EE.UU. creía que estaba siendo utilizado por la banda venezolana Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones para su posterior envío”, indicaron las fuentes, según CNN. El medio añadió que no había nadie presente en la instalación en el momento del ataque, por lo que no hubo víctimas.
Con esto, CNN agregó que Trump “pareció reconocer por primera vez el ataque en una entrevista la semana pasada”.
Ataque a otra embarcación en el Pacífico
En un hecho separado, el Comando Sur de EE.UU. informó este lunes que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo otro ataque contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico. El anuncio se produjo en un contexto de intensificación de las operaciones militares de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas, algo que el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia como un intento de cambio de gobierno.
El Comando Sur indicó que la operación se realizó en aguas internacionales, bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y mató a dos personas. El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de la red social X de la entidad.
Según cifras del Gobierno de EE.UU., al menos 105 personas han sido asesinadas en 30 ataques. Expertos y líderes han señalado que quienes iban en las embarcaciones destruidas por el Pentágono son civiles y sus supuestos vínculos con el narcotráfico no justifican el uso de la fuerza letal, por lo que las acciones constituirían ejecuciones extrajudiciales, y que además que los operativos letales violan el derecho internacional.
Esta campaña coincide con una presión más amplia de Washington sobre Venezuela, que incluye bloqueos de petroleros, incautación de embarcaciones y un mayor despliegue militar cerca de aguas venezolanas. Las autoridades de Caracas han condenado estas acciones y las califican como “piratería internacional”.