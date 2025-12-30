En un movimiento que, de confirmarse, podría marcar un antes y un después en la ofensiva de Washington sobre Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que EE.UU. atacó una “gran instalación” en una zona portuaria del país latinoamericano. Al mismo tiempo, medios estadounidenses informaron sobre un supuesto ataque similar con drones en la costa venezolana, aunque no está claro si se trata del mismo episodio.

Ninguna de estas acciones —incluida la que comentó Trump— ha sido confirmada hasta el momento por otras instancias del Gobierno de EE.UU. Por su parte, Caracas tampoco ha corroborado ni mencionado estos hechos. Ahora bien, de verificarse completamente alguno de los episodios, se trataría del primer ataque en territorio venezolano dentro de la larga presión de la Casa Blanca, que asegura tener como objetivo combatir el narcotráfico, lo que Venezuela rechaza.

Ahora bien, las declaraciones de Trump sobre este tema comenzaron el viernes 26 de diciembre, en una entrevista que pasó inicialmente desapercibida. “Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron… Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo a la radio de WABC en Nueva York.

Este lunes, Trump volvió a referirse al hecho durante una conferencia de prensa, cuando se le pidió que ampliara sus comentarios del viernes. “Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas”, dijo. “Impactamos todos los barcos y ahora impactamos el área… es el área de implementación. Ahí es donde operan, y eso ya no existe”, agregó.

Relacionado TRT Español - “No son las drogas, es el petróleo”: Venezuela eleva su denuncia por presión de EE.UU. ante la ONU

Consultado sobre si la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había ejecutado el ataque, Trump respondió: “No quiero decir eso. Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue”.

Reportes de medios estadounidenses sobre un ataque

En paralelo, este lunes cobraron relevancia reportes de medios estadounidenses sobre un supuesto ataque ejecutado en días previos en la costa venezolana, aunque sigue sin estar completamente claro si se trató del mismo episodio que mencionó Trump.

Por un lado, The New York Times informó que la CIA llevó a cabo un ataque contra una instalación en Venezuela. Según el diario, funcionarios estadounidenses dijeron que en sus declaraciones del viernes “Trump se refería a una instalación de drogas en Venezuela y que esta había sido eliminada, pero no dieron más detalles”. Los funcionarios estadounidenses se negaron a especificar nada sobre el lugar, su ubicación, cómo se llevó a cabo el ataque o qué papel desempeñaba la instalación en el tráfico de drogas, añadió la publicación.

“Los oficiales militares dijeron que no tenían información para compartir, y la Agencia Central de Inteligencia declinó hacer comentarios. La Casa Blanca declinó hacer comentarios”, agregó el reporte.