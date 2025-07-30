Ataques incesantes, bombardeos diarios y un asedio total han convertido Gaza en un cementerio a cielo abierto. El genocidio israelí ha matado a más de 60.000 palestinos desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud del enclave, que además advierte que miles de cuerpos siguen sepultados bajo los escombros, imposibles de recuperar. A esta devastación se suma el hambre: la desnutrición avanza sin freno, mientras la ayuda humanitaria que logra entrar es mínima y llega tarde.

La tragedia se agrava cada día. A pesar de las promesas de Israel de implementar pausas humanitarias para aliviar la situación, los ataques continúan. Este martes, el ministerio indicó que 113 cuerpos fueron llevados a hospitales. Al mismo tiempo, la cifra de heridos también es espeluznante: 637 personas resultaron heridas, elevando el total a 145.870 desde el inicio de la ofensiva, según las autoridades sanitarias.

Además, se estima que miles de palestinos continúan desaparecidos. “Muchas víctimas siguen atrapadas bajo los escombros y en las calles, ya que los equipos de rescate no pueden acceder a ellas”, señaló el ministerio.

Según un análisis reciente de la organización sin fines de lucro Islamic Relief, basado en datos de la ONU, una persona es asesinada cada 12 minutos debido a los ataques del ejército israelí en el enclave asediado. El informe señala que, durante las tres primeras semanas de julio, un promedio de 119 palestinos fueron asesinados diariamente, la tasa más alta registrada desde enero de 2024. Además, en promedio, más de 401 palestinos resultaron heridos cada día, una cifra que no se veía desde diciembre de 2023.

Los nuevos asesinatos ocurren luego de que Israel anunciara este domingo pausas temporales localizadas en los combates para permitir la entrega de ayuda a través de corredores seguros designados, una medida que ha sido ampliamente criticada como un intento de blanquear su responsabilidad en la catástrofe humanitaria que se profundiza en el enclave.

A esta catástrofe se suma la violencia diaria que enfrentan quienes intentan sobrevivir, en medio de las bombas y el hambre. Desde octubre de 2023, 147 personas han muerto por desnutrición, incluidos 88 niños, denunció el Ministerio de Salud de Gaza.

En tanto, detrás de la terrible cifra oficial de 60.000 vidas perdidas por el genocidio israelí, se oculta una tragedia aún mayor. Según un informe publicado en The Lancet en julio de 2024, el número real de muertes podría superar las 180.000, al considerar tanto los ataques directos como las consecuencias indirectas de la ofensiva, como el colapso del sistema de salud, el hambre y la falta de acceso a servicios básicos.

Solo 109 camiones: el ingreso de ayuda sigue siendo limitado





En este contexto, la ayuda humanitaria que logra entrar en Gaza es mínima y no alcanza a quienes más la necesitan. Según la Oficina de Prensa del enclave, Israel permitió el ingreso de apenas 109 camiones este martes.

“Hoy, 109 camiones de ayuda ingresaron a Gaza. Sin embargo, debido al caos de seguridad impuesto de manera sistemática y deliberada por la ocupación israelí, la mayoría fue saqueada y robada”, señaló la entidad.

Además, hubo seis lanzamientos aéreos de ayuda humanitaria de los cuáles, sin embargo, cuatro cayeron en zonas peligrosas, algunas bajo control militar israelí o en barrios evacuados. Esto no solo “los vuelve inútiles”, sino que también los convierte en “un peligro para una población hambrienta”, advirtió el informe.

La declaración también acusó a Israel de buscar “sabotear la distribución de ayuda y privar a los civiles de asistencia como parte de una estrategia de caos y hambruna inducidos”.

Ante este panorama, la Oficina de Prensa subrayó que Gaza necesita al menos 600 camiones diarios de ayuda y combustible para cubrir las necesidades básicas de la población civil.

Israel mata palestinos mientras esperan por ayuda





En los últimos meses, acceder a la ayuda humanitaria se ha denunciado como una trampa: cerca de los puestos de distribución de la GHF, al menos 1.179 palestinos han muerto y más de 7.957 han sido heridos desde el 27 de mayo en estas circunstancias.

Al menos 31 palestinos han muerto y más de 145 fueron heridos en lo que va del martes mientras intentaban acceder a la poca ayuda humanitaria que Israel permite entrar, confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes médicas.