Ataques incesantes, bombardeos diarios y un asedio total han convertido Gaza en un cementerio a cielo abierto. El genocidio israelí ha matado a más de 60.000 palestinos desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud del enclave, que además advierte que miles de cuerpos siguen sepultados bajo los escombros, imposibles de recuperar. A esta devastación se suma el hambre: la desnutrición avanza sin freno, mientras la ayuda humanitaria que logra entrar es mínima y llega tarde.
La tragedia se agrava cada día. A pesar de las promesas de Israel de implementar pausas humanitarias para aliviar la situación, los ataques continúan. Este martes, el ministerio indicó que 113 cuerpos fueron llevados a hospitales. Al mismo tiempo, la cifra de heridos también es espeluznante: 637 personas resultaron heridas, elevando el total a 145.870 desde el inicio de la ofensiva, según las autoridades sanitarias.
Además, se estima que miles de palestinos continúan desaparecidos. “Muchas víctimas siguen atrapadas bajo los escombros y en las calles, ya que los equipos de rescate no pueden acceder a ellas”, señaló el ministerio.
Según un análisis reciente de la organización sin fines de lucro Islamic Relief, basado en datos de la ONU, una persona es asesinada cada 12 minutos debido a los ataques del ejército israelí en el enclave asediado. El informe señala que, durante las tres primeras semanas de julio, un promedio de 119 palestinos fueron asesinados diariamente, la tasa más alta registrada desde enero de 2024. Además, en promedio, más de 401 palestinos resultaron heridos cada día, una cifra que no se veía desde diciembre de 2023.
Los nuevos asesinatos ocurren luego de que Israel anunciara este domingo pausas temporales localizadas en los combates para permitir la entrega de ayuda a través de corredores seguros designados, una medida que ha sido ampliamente criticada como un intento de blanquear su responsabilidad en la catástrofe humanitaria que se profundiza en el enclave.
A esta catástrofe se suma la violencia diaria que enfrentan quienes intentan sobrevivir, en medio de las bombas y el hambre. Desde octubre de 2023, 147 personas han muerto por desnutrición, incluidos 88 niños, denunció el Ministerio de Salud de Gaza.
En tanto, detrás de la terrible cifra oficial de 60.000 vidas perdidas por el genocidio israelí, se oculta una tragedia aún mayor. Según un informe publicado en The Lancet en julio de 2024, el número real de muertes podría superar las 180.000, al considerar tanto los ataques directos como las consecuencias indirectas de la ofensiva, como el colapso del sistema de salud, el hambre y la falta de acceso a servicios básicos.
Solo 109 camiones: el ingreso de ayuda sigue siendo limitado
En este contexto, la ayuda humanitaria que logra entrar en Gaza es mínima y no alcanza a quienes más la necesitan. Según la Oficina de Prensa del enclave, Israel permitió el ingreso de apenas 109 camiones este martes.
“Hoy, 109 camiones de ayuda ingresaron a Gaza. Sin embargo, debido al caos de seguridad impuesto de manera sistemática y deliberada por la ocupación israelí, la mayoría fue saqueada y robada”, señaló la entidad.
Además, hubo seis lanzamientos aéreos de ayuda humanitaria de los cuáles, sin embargo, cuatro cayeron en zonas peligrosas, algunas bajo control militar israelí o en barrios evacuados. Esto no solo “los vuelve inútiles”, sino que también los convierte en “un peligro para una población hambrienta”, advirtió el informe.
La declaración también acusó a Israel de buscar “sabotear la distribución de ayuda y privar a los civiles de asistencia como parte de una estrategia de caos y hambruna inducidos”.
Ante este panorama, la Oficina de Prensa subrayó que Gaza necesita al menos 600 camiones diarios de ayuda y combustible para cubrir las necesidades básicas de la población civil.
Israel mata palestinos mientras esperan por ayuda
En los últimos meses, acceder a la ayuda humanitaria se ha denunciado como una trampa: cerca de los puestos de distribución de la GHF, al menos 1.179 palestinos han muerto y más de 7.957 han sido heridos desde el 27 de mayo en estas circunstancias.
Al menos 31 palestinos han muerto y más de 145 fueron heridos en lo que va del martes mientras intentaban acceder a la poca ayuda humanitaria que Israel permite entrar, confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes médicas.
Cerca del puesto militar de Zikim, el único paso fronterizo operativo en el norte de la Franja para la entrada de camiones con ayuda, una decena de palestinos fueron abatidos a tiros por las fuerzas israelíes. Israel también bombardeó con un dron a un grupo de personas que esperaban cerca del corredor de Netzarim, por donde también llegaron camiones. Las otras 20 víctimas mortales se registraron en los polémicos puntos de reparto que gestiona la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Israel y por Estados Unidos, pero duramente criticada por la ONU.
Senadores de EE.UU. exigen frenar la ayuda militar a Israel
La tragedia en Gaza ha comenzado a generar reacciones dentro del Congreso de Estados Unidos. Este martes, los senadores Bernie Sanders y Peter Welch denunciaron la situación de hambruna que afrontan los palestinos y exigieron medidas concretas para frenar la crisis humanitaria.
El senador Bernie Sanders anunció que impulsará votaciones para bloquear la venta de armamento ofensivo a Israel. “Los contribuyentes estadounidenses han gastado decenas de miles de millones de dólares en apoyo al gobierno racista y extremista de Netanyahu. Ya basta”, dijo en un comunicado.
Las declaraciones se produjeron este martes, poco antes de la votación prevista para este miércoles en el Senado, donde se votarán dos resoluciones: una para bloquear la venta de armas valoradas en 675,7 millones de dólares, y otra para impedir la transferencia de decenas de miles de rifles de asalto totalmente automáticos.
Sanders enfatizó que Estados Unidos no puede seguir destinando dinero de los contribuyentes a un gobierno que ha matado a más de 60.000 palestinos y que no puede continuar apoyando a Israel. “Ya es hora de que el Congreso utilice el poder que tiene —decenas de miles de millones en armas y ayuda militar— para exigir que Israel ponga fin a estas atrocidades”, subrayó el senador.
Por su parte, desde el pleno del Senado, Welch afirmó que “la hambruna impuesta por Israel a los palestinos en Gaza debe terminar” y advirtió que Estados Unidos, a través del financiamiento y la transferencia de armas a Israel, comparte la responsabilidad de la situación actual.
“La muerte de decenas de miles de personas inocentes en Gaza será parte de nuestra historia, porque Estados Unidos comparte la responsabilidad de esta catástrofe, y nosotros y las futuras generaciones de estadounidenses tendremos que vivir con ello para siempre”, afirmó.
Welch sostuvo que se trata de una hambruna provocada por el ser humano y facilitada por armamento proporcionado por EE.UU. “La hambruna que presenciamos hoy no es una consecuencia imprevista o no deseada de la guerra. Seré claro: la hambruna que estamos viendo hoy es el resultado de una política militar destinada a concentrar a la población palestina en una porción de tierra cada vez más reducida”, sostuvo.
“¡Basta! Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras se utiliza el hambre como arma. No hacemos eso. No podemos separar la hambruna actual en Gaza de la estrategia del gobierno de Netanyahu de desplazar por la fuerza a los palestinos de sus tierras”, concluyó.
El ejército israelí, que ha rechazado los llamados internacionales a un alto el fuego, ha mantenido una ofensiva brutal sobre Gaza desde el 7 de octubre de 2023, matando a más de 60.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. El constante bombardeo ha devastado el enclave y provocado una grave escasez de alimentos.
Israel impone un bloqueo sobre Gaza durante 18 años y, desde el 2 de marzo, ha cerrado todos los pasos fronterizos, impidiendo la entrada de convoyes humanitarios y desoyendo los llamados internacionales para reabrirlos.
En noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Israel también enfrenta una causa por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su guerra en el enclave.