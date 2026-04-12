La ciudad turística de Antalya, en Türkiye, volverá a convertirse en un centro global de diplomacia este abril, cuando líderes mundiales, ministros y altos funcionarios se reúnan en uno de los encuentros internacionales más destacados del calendario.

El 5º Foro Diplomático de Antalya se celebrará en Antalya del 17 al 19 de abril de 2026 bajo los auspicios del presidente de Türkiye y con la organización del ministerio de Relaciones Exteriores.

Celebrado bajo el lema “Diseñar el mañana, gestionar las incertidumbres”, el foro reunirá a líderes para abordar la inestabilidad global y definir el futuro de la diplomacia internacional.

Desde su primera edición en 2021, el Foro Diplomático de Antalya ha contribuido a dar forma a la agenda internacional con una amplia participación que incluye jefes de Estado y de Gobierno, académicos, representantes de organizaciones internacionales y figuras del ámbito económico y empresarial.

La edición de este año contará con representantes de más de 150 países.

Se espera la participación de más de 20 jefes de Estado y de Gobierno, alrededor de 15 vicepresidentes o vicejefes de Estado y de Gobierno, así como más de 50 ministros, de los cuales más de 40 son ministros de Relaciones Exteriores.

En total, el foro reunirá a más de 460 participantes de alto nivel, incluidos 75 representantes de organizaciones internacionales, además de cerca de 5.000 invitados, entre ellos académicos y estudiantes.

Casi la mitad de los participantes a nivel de jefes de Estado procederán de África y Europa. Entre los ministros de Relaciones Exteriores, el 40% proviene de África, el 35% de Europa y el 22% de Asia.