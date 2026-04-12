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Antalya acogerá el 5º Foro Diplomático con líderes de más de 150 países
La ciudad de Antalya acogerá del 17 al 19 de abril el Quinto Foro Diplomático de Antalya, que reunirá a líderes, ministros y representantes de más de 150 países para debatir sobre los desafíos globales.
Antalya acogerá el 5º Foro Diplomático con líderes de más de 150 países
Imágen de archivo del Foro Diplomático de Antalya
hace 8 horas

La ciudad turística de Antalya, en Türkiye, volverá a convertirse en un centro global de diplomacia este abril, cuando líderes mundiales, ministros y altos funcionarios se reúnan en uno de los encuentros internacionales más destacados del calendario.

El 5º Foro Diplomático de Antalya se celebrará en Antalya del 17 al 19 de abril de 2026 bajo los auspicios del presidente de Türkiye y con la organización del ministerio de Relaciones Exteriores.

Celebrado bajo el lema “Diseñar el mañana, gestionar las incertidumbres”, el foro reunirá a líderes para abordar la inestabilidad global y definir el futuro de la diplomacia internacional.

Desde su primera edición en 2021, el Foro Diplomático de Antalya ha contribuido a dar forma a la agenda internacional con una amplia participación que incluye jefes de Estado y de Gobierno, académicos, representantes de organizaciones internacionales y figuras del ámbito económico y empresarial.

La edición de este año contará con representantes de más de 150 países.

Se espera la participación de más de 20 jefes de Estado y de Gobierno, alrededor de 15 vicepresidentes o vicejefes de Estado y de Gobierno, así como más de 50 ministros, de los cuales más de 40 son ministros de Relaciones Exteriores.

En total, el foro reunirá a más de 460 participantes de alto nivel, incluidos 75 representantes de organizaciones internacionales, además de cerca de 5.000 invitados, entre ellos académicos y estudiantes.

Casi la mitad de los participantes a nivel de jefes de Estado procederán de África y Europa. Entre los ministros de Relaciones Exteriores, el 40% proviene de África, el 35% de Europa y el 22% de Asia.

RECOMENDADOS

Decenas de sesiones se centrarán en los desafíos globales

El programa incluirá más de 40 eventos y sesiones, incluidos paneles de líderes.

En estas sesiones se abordarán las crecientes incertidumbres y los procesos de transformación del sistema global, así como los desarrollos regionales.

Los debates también tratarán las principales cuestiones de la agenda internacional en los ámbitos político, económico, medioambiental y tecnológico que están configurando el cambiante orden global.

Al margen del foro, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, presidirá varias reuniones diplomáticas, entre ellas la tercera reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Plataforma de Paz de los Balcanes, un encuentro de ocho países sobre Gaza, una reunión informal del consejo de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Turcos y un encuentro a cuatro bandas entre Türkiye, Pakistán, Arabia Saudí y Egipto.

Las actividades del Foro Diplomático de Antalya podrán seguirse simultáneamente a través del sitio web oficial del evento y sus cuentas en redes sociales. Además, una parte importante de las sesiones se transmitirá en directo a través de TRT.

RelacionadoTRT Español - Foro de Antalya 2025: de Gaza a Ucrania, la salida a un mundo convulsionado es la diplomacia
FUENTE:TRT World
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