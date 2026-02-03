El presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, se reunió este martes en Damasco con representantes kurdos del país, según informó la agencia estatal de noticias SANA.

Al-Sharaa recibió a una delegación del Consejo Nacional Kurdo en el Palacio del Pueblo, en la capital siria, indicó la agencia.

Durante el encuentro, el mandatario reafirmó el “compromiso del Gobierno de garantizar los derechos de los ciudadanos kurdos en el marco de la Constitución siria”, señaló SANA.

Por su parte, la delegación acogió con satisfacción el Decreto Presidencial n.º 13, al que calificó como “un paso importante para reforzar los derechos y proteger las particularidades culturales y sociales”.