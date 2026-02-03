El presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, se reunió este martes en Damasco con representantes kurdos del país, según informó la agencia estatal de noticias SANA.
Al-Sharaa recibió a una delegación del Consejo Nacional Kurdo en el Palacio del Pueblo, en la capital siria, indicó la agencia.
Durante el encuentro, el mandatario reafirmó el “compromiso del Gobierno de garantizar los derechos de los ciudadanos kurdos en el marco de la Constitución siria”, señaló SANA.
Por su parte, la delegación acogió con satisfacción el Decreto Presidencial n.º 13, al que calificó como “un paso importante para reforzar los derechos y proteger las particularidades culturales y sociales”.
La semana pasada, el Ministerio del Interior de Siria ordenó la aplicación inmediata del Decreto n.º 13, que concede la ciudadanía siria a los sirios de origen kurdo, incluidos aquellos que anteriormente figuraban como apátridas, y garantiza la plena igualdad de derechos y obligaciones.
En virtud de esta decisión, quedan anuladas todas las leyes y medidas excepcionales derivadas del censo general de 1962 en la provincia nororiental de Hasakah.