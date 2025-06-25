Bahréin

El reino insular y el más pequeño de los países árabes es la sede del cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de EE.UU. Su área de responsabilidad incluye el Golfo, el mar Rojo, el mar Arábigo y partes del océano Índico.

Qatar

La base aérea de Al Udeid, de 24 hectáreas y ubicada en el desierto a las afueras de la capital, Doha, es el cuartel general avanzado del Comando Central de EE.UU. Desde aquí dirige las operaciones militares estadounidenses en un amplio territorio que se extiende desde Egipto en el oeste hasta Kazajistán en el este. Al Udeid es la mayor base estadounidense en Oriente Medio albergando a unos 10.000 soldados. Y fue justamente el lugar al que Irán lanzó su represalia por los ataques contra sus instalaciones nucleares.

Kuwait



Varias instalaciones militares extensas incluyen Camp Arifjan, cuartel general avanzado del Mando Central del Ejército de EE.UU., y la Base Aérea Ali Al Salem, ubicada a unos 40 kilómetros de la frontera con Iraq y conocida como “The Rock” por su entorno aislado y escarpado. Camp Buehring fue establecido durante la guerra de Iraq de 2003 y sirve como punto de partida para unidades del Ejército estadounidense desplegadas en Iraq y Siria, según el sitio web del Ejército de EE.UU.

Emiratos Árabes Unidos

La Base Aérea Al Dhafra, situada al sur de Abu Dabi y compartida con la Fuerza Aérea emiratí, es un centro clave de operaciones para la Fuerza Aérea de EE.UU. que ha respaldado misiones contra el Daesh y despliegues de reconocimiento en toda la región, de acuerdo con el Mando Central de la Fuerza Aérea estadounidense. El puerto de Jebel Ali en Dubái, aunque no es una base militar formal, es el mayor puerto de escala de la Marina de EE.UU. en Oriente Medio y recibe regularmente portaaviones y otros buques estadounidenses.